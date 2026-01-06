Muôn vàn phong cách với giày sneaker và quần denim

Không chạy theo những xu hướng ngắn hạn, giày sneaker và quần denim chinh phục phái đẹp bằng chính sự bền bỉ và khả năng thích ứng với mọi phong cách.
Sneaker, quần denim và áo sơ mi: tổng thể trở nên trẻ trung, linh hoạt
Đi cùng là quần denim dáng đứng tông xanh cổ điển, phần rách nhẹ được xử lý tinh tế để tạo chiều sâu cho trang phục mà không làm mất đi sự thanh lịch. Áo sơ mi kẻ sọc xanh được sơ vin gọn gàng, giúp tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Tổng thể mang đến hình ảnh một cô gái hiện đại, sẵn sàng cho ngày làm việc năng suất nhưng vẫn đậm chất thời trang.
Quần denim xanh dáng đứng tiếp tục đóng vai trò nền tảng, kết hợp cùng sneaker trắng - đen mang tinh thần thể thao hiện đại. Chiếc đồng hồ mặt tròn đơn giản được thêm vào như một chi tiết hoàn thiện, giúp diện mạo công sở trở nên gọn gàng, tinh tế nhưng không hề cứng nhắc.
Áo thun, giày sneaker và quần denim: tự do và trẻ trung
Ở phong cách phá cách hơn, áo thun với họa tiết đỏ bản lớn được kéo cao khéo léo, khoe trọn vòng eo thanh mảnh. Quần denim bạc màu dáng rộng mang lại cảm giác thoải mái, kết hợp cùng thắt lưng da trắng đính đá tạo điểm nhấn nổi bật. Sneaker trắng đế cao không chỉ giúp “hack dáng” mà còn cân bằng tổng thể màu sắc. Túi xách đeo vai hoàn thiện bản phối, mang đến hình ảnh một cô gái cá tính, tự tin và đầy năng lượng.
Nàng xuất hiện trong bản phối được liên kết bằng chiếc thắt lưng da tông đen nhẹ nhàng cùng chiếc túi xách đeo vai màu nâu giúp nổi bật thần thái thanh thoát.
Sự xuất hiện của một chiếc túi phù hợp có thể ngay lập tức nâng tầm diện mạo, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa nét dịu dàng và cá tính. Trong gợi ý đầu tiên, áo thun được mặc bên trong, khoác ngoài là sơ mi kẻ sọc nhẹ nhàng, phối cùng quần denim xanh dáng đứng giúp tôn dáng thanh mảnh.
Đôi giày thể thao trắng với điểm nhấn là phần dây thắt điểm xuyết sắc xanh tạo sự nổi bật. Hoàn thiện bằng chiếc túi xách da cầm tay bản lớn sắc đen kiêu sa là bạn đã tự tin tỏa sáng chốn đông người.
Áo tank top màu xanh mang lại cảm giác mát mẻ, giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Quần denim xanh dáng đứng với phần ống tua rua nhẹ tạo sự mềm mại cho tổng thể. Sneaker đế cao phối màu cân đối không chỉ giúp kéo dài đôi chân mà còn tăng thêm vẻ sang chảnh cho tổng thể.
Quần denim xanh dáng đứng với những phần rách được thiết kế tinh tế. Phối cùng giày thể thao trắng đế cao giúp nàng hack dáng tự nhiên, không thể thiếu chiếc túi xách đeo chéo để phái đẹp thoải mái vận động và tự tin khoe chất riêng.