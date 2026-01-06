  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối?

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/01/2026 14:00 GMT+7

Không quá phô trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc, giày thể thao trắng từ lâu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

Trong những ngày đứng trước tủ quần áo mà vẫn loay hoay không biết mặc gì, chỉ cần một đôi sneaker trắng phù hợp, tổng thể trang phục lập tức trở nên hài hòa, trẻ trung và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết. Dù đi làm, dạo phố hay tham gia các hoạt động ngoài trời, giày thể thao trắng luôn giữ được vai trò cân bằng phong cách, mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại và thoải mái cho người diện.

Khi tinh thần thể thao ngày càng được ưa chuộng trong thời trang đời sống, giày thể thao trắng càng khẳng định vị trí không thể thay thế trong những bản phối mang hơi hướng sporty. Bản phối lấy cảm hứng từ tennis-core ghi điểm nhờ sự đơn giản nhưng hiệu quả. 

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối? - Ảnh 1.

Áo crop top thể thao ôm sát cơ thể, kết hợp cùng chân váy tennis xếp ly trắng tạo nên tổng thể khỏe khoắn và tôn dáng rõ rệt. Phần váy ngắn giúp khoe khéo đôi chân, trong khi chất liệu và phom dáng của áo mang lại cảm giác linh hoạt khi vận động. Đôi giày thể thao trắng xuất hiện như mảnh ghép hoàn hảo, vừa đồng bộ về màu sắc, vừa giữ cho bản phối trông gọn gàng và đúng tinh thần thể thao hiện đại

ẢNH: @KLINHND

Đôi khi, chính những bản phối tối giản lại là “đất diễn” lý tưởng để giày thể thao trắng phát huy trọn vẹn sức mạnh của mình. Công thức quen thuộc giữa áo crop top trắng ôm sát và quần dài màu đen luôn là lựa chọn an toàn, nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Áo crop top giúp khoe khéo vòng eo gọn gàng, mang đến cảm giác trẻ trung và khỏe khoắn, trong khi quần dài tối màu tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể, khiến vóc dáng trông cao ráo và cân đối hơn. 

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối? - Ảnh 2.

Trong bố cục tương phản trắng - đen này, giày thể thao trắng đóng vai trò như điểm nối thị giác mềm mại, giúp tổng thể không bị cứng hay nặng nề. Sneaker trắng vừa giữ được sự năng động, vừa giúp set đồ trở nên hài hòa, dễ ứng dụng trong nhịp sống hiện đại

ẢNH: @AMEEMEE_M

Khi kết hợp cùng áo sweater, giày thể thao trắng mang đến một diện mạo vừa trẻ trung, vừa phóng khoáng, đậm chất street style. Trong bản phối với sweater đa sắc và quần shorts, sneaker trắng đóng vai trò trung hòa thị giác, giúp các mảng màu nổi bật không trở nên rối mắt. Áo sweater nhiều gam màu tạo điểm nhấn cá tính, trong khi quần shorts giúp tổng thể trở nên gọn gàng và linh hoạt hơn. 

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối? - Ảnh 3.

Đôi giày thể thao trắng giữ nhịp cho tổng thể, mang lại sự cân đối và cảm giác thoải mái khi di chuyển. Việc kết hợp thêm tất cao cổ mang hơi hướng thể thao càng làm nổi bật tinh thần năng động và có phần phóng khoáng của phong cách đường phố

ẢNH: @CHIPUPU

Trong một bản phối khác, áo sweater nỉ màu kem kết hợp cùng sơ mi hồng mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính hơn. Phần cổ áo sơ mi được để lộ khéo léo tạo hiệu ứng layering tinh tế, giúp trang phục trông chỉn chu và có chiều sâu. Quần shorts denim ngắn giữ cho tổng thể trẻ trung, trong khi sneaker trắng cổ thấp tiếp tục đóng vai trò then chốt, cân bằng giữa nét nữ tính và tinh thần thể thao. 

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối? - Ảnh 4.

Tất cao sọc màu gợi nhớ phong cách học đường pha chút retro, còn túi đeo chéo nhỏ gọn giúp bản phối trở nên tiện dụng cho những buổi cà phê hay dạo phố cuối tuần

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Không chỉ phù hợp với phong cách hiện đại, giày thể thao trắng còn là “chìa khóa” giúp làm mới những bản phối mang hơi hướng cổ điển. Bản phối giữa áo polo dài tay kẻ sọc và chân váy kaki ngắn mang đậm tinh thần học đường cổ điển. Áo polo với họa tiết kẻ sọc tạo cảm giác chỉn chu, trong khi chân váy ngắn giúp cân bằng lại bằng nét nữ tính và nhẹ nhàng. Giày thể thao trắng xuất hiện như điểm chốt hoàn hảo, giúp bản phối không bị “dừ” và giữ được tinh thần năng động. Gam trắng trung tính của sneaker dễ dàng hòa quyện với các màu sắc như xanh navy, đỏ đô hay nâu sẫm, tạo nên sự liên kết hài hòa giữa các món đồ.

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối? - Ảnh 5.

Giày thể thao trắng mang đến sự tươi mới cho phong cách polo cổ điển, giúp trang phục trở nên dễ ứng dụng hơn

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Không ngẫu nhiên mà giày thể thao trắng luôn được xem là lựa chọn an toàn cho mọi phong cách. Chính sự đơn giản, dễ kết hợp và tính ứng dụng cao đã giúp giày thể thao trắng trở thành món đồ “quốc dân” - một khoản đầu tư thông minh cho bất kỳ tủ đồ nào, đặc biệt là trong những ngày bạn không biết mặc gì nhưng vẫn muốn xuất hiện thật chỉn chu và thời trang.

giày thể thao giày thể thao trắng sneaker Áo sweater phong cách thể thao

Bài viết khác

Áo tank top kết hợp quần jeans tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, cá tính

Áo tank top kết hợp quần jeans tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, cá tính

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top