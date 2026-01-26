Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Khi mùa mới gõ cửa, các tín đồ thời trang lại nhanh chóng "vào guồng" săn tìm những xu hướng đang lên để làm mới phong cách. Với mùa xuân hè năm nay, tâm điểm không nằm ở những bản phối cầu kỳ, mà là sự trở lại của các công thức mặc đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại. Trong đó, áo khoác nổi lên như một mảnh ghép không thể thiếu, vừa tạo lớp lang cho trang phục giao mùa, vừa đủ linh hoạt cho phong cách hằng ngày.

Và mùa xuân/hè năm nay, UNIQLO lại một lần nữa khiến các tín đồ thời trang đứng ngồi không yên khi ra mắt hàng loạt kiểu dáng áo khoác mới cực kỳ thời thượng, mà vẫn giữ đúng tinh thần tối giản, vượt thời gian đã trở thành DNA của thương hiệu Nhật Bản. UNIQLO cũng không quên bổ sung những gam màu mới cho những chiếc áo khoác được yêu thích để các tín đồ có thêm lựa chọn phối kết khi mùa mới vừa sang.

“Anh hai Thuận” và “Út Khánh” lên đồ cực cool ngầu với những dáng áo khoác mới nhất từ UNIQLO. Duy Khánh lựa chọn chiếc áo khoác Denim Trucker mới toanh nằm trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026, phối ăn ý với quần jeans baggy sáng màu và combo layer áo thun trắng - áo sơ mi Oxford kẻ sọc trẻ trung. Mang vibe thanh lịch khác biệt, Jun Phạm phối áo khoác màu be phom dáng workwear tinh tế với set đồ tông be - trắng vượt thời gian

Sự lựa chọn của quý ông Thiên Minh chính là thiết kế mới nhất trong BST Xuân/Hè của UNIQLO - áo khoác Harrington. Độ dài áo được tính toán chuẩn mực, vừa đủ để tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, vừa khéo léo nâng tầm tổng thể mà không cần đến quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Cách dựng thẳng cổ áo cũng giúp tổng thể thêm gọn gàng và có điểm nhấn - cách phối thông minh khi layer áo khoác có cổ bên ngoài polo

Nhắc đến dòng áo khoác của UNIQLO, khó có thể bỏ qua chiếc áo khoác kéo khóa dáng ngắn từng "phủ sóng" mạng xã hội suốt một thời gian dài kể từ mùa thu đông 2025. Quả đúng là item được xem là biểu tượng cho tinh thần hiện đại, dễ phối mà nhiều bạn trẻ đang theo đuổi.



Vợ chồng Sabrina Uyên Lưu - Triệu Quân diện ngay chiếc áo khoác kéo khóa dáng ngắn “hot hit”. Với thiết kế cổ nhung khác màu và phom dáng crop ngang eo thời thượng, mẫu áo này nhanh chóng chinh phục giới trẻ toàn cầu và trở thành một trong những item được săn đón nhiều nhất của UNIQLO từ mùa Thu/Đông 2025

Và mảnh ghép hoàn thiện set đồ mùa xuân hè năm nay không thể không nhắc đến những chiếc quần jeans "trứ danh" của UNIQLO. Dạo một vòng trên feed của hội mặc đẹp, dễ thấy những chiếc quần ống cong vẫn tiếp tục là sự lựa chọn yêu thích của số đông.

Nhìn cách Lynhci diện dáng quần Jeans Baggy mới nhất của UNIQLO cực phong cách là đủ hiểu vì sao dáng quần jeans ống cong lại được giới mộ điệu yêu thích đến vậy. Sau sức hút của chiếc quần Jeans Baggy Ống Cong, UNIQLO đã kịp thời bổ sung chiếc Jeans Baggy dành cho cả nam và nữ - với phần cạp cao, phom cong nhẹ từ hông xuống gấu, tạo đường nét mềm mại nhưng vẫn giữ được cấu trúc hiện đại.

Nếu phải gọi tên một item có thể đứng vững trước vòng xoay xu hướng, đó chắc chắn là jeans. Những chiếc quần jeans ống suông “ăn nhập” với mọi kiểu áo từ áo sơ mi linen, polo đến những bản phối layering linh hoạt. Cứ tham khảo set đồ của Lưu Thanh Xuân và Bùi Khánh Hà là có ngay công thức lên đồ gọn gàng cho công sở, mà vẫn thừa phóng khoáng cho buổi dạo phố cuối tuần

Jeans cũng chính là item phải có cho mùa xuân hè của hai cô nàng Alissa Hồ và Bim Nguyễn. Giữ vai trò item thiết yếu của tủ đồ, dáng quần này dễ dàng kết hợp với cả cardigan và sơ mi. Nếu Alissa chọn sắc xanh nhạt để mang lại hiệu ứng “bắt sáng” cho tổng thể, thì Bim Nguyễn chọn dáng quần Jeans Bootcut đen kết hợp cùng áo màu nổi cực chic, đúng tinh thần thanh lịch thường nhật

Dễ mặc, dễ phối nhưng không hề nhạt nhòa, các thiết kế từ áo khoác ngoài đến jeans được UNIQLO làm mới với tinh thần hiện đại và cảm giác tươi sáng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ cần đầu tư vài món chủ chốt cho tủ đồ Xuân/Hè và vận dụng những công thức phối đồ quen thuộc từ các KOL mặc đẹp, việc mặc đẹp mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn: linh hoạt, tràn năng lượng và không còn là một bài toán cần suy nghĩ quá nhiều.