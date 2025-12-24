Áo lệch vai giúp nàng khoe trọn bờ vai quyến rũ

Áo lệch vai không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là tuyên ngôn phong cách dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp kiêu kỳ và tinh tế.

Áo lệch vai phối quần tây

Nét đẹp thanh tao được tôn vinh trọn vẹn khi các nàng lựa chọn áo lệch vai phối cùng quần tây dáng suông ẢNH: @CALIE.STORES

Một chiếc áo thun trơn lệch vai tông đen khi kết hợp cùng quần tây dáng suông sắc trắng, điểm xuyết những nếp xếp ly dập nổi, sẽ tạo nên sự tương phản tinh tế về màu sắc và đường nét. Phần áo ôm nhẹ giúp tôn dáng, trong khi quần suông mang đến cảm giác thoải mái, kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Áo lệch vai sắc đỏ với đường cắt xẻ tinh tế, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, giúp phần thân trên trở nên mềm mại và cuốn hút hơn. Khi sơ vin khéo léo cùng quần tây ống loe tông đen, tổng thể không chỉ gọn gàng mà còn tôn dáng hiệu quả ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo lệch vai dáng peplum

Với những cô nàng công sở yêu thích vẻ đẹp thanh lịch pha chút mềm mại, áo lệch vai dáng peplum là lựa chọn không thể bỏ lỡ ẢNH: @HERADG.FASHION

Phần peplum xòe nhẹ ở eo không chỉ che khuyết điểm vòng 2 mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối. Một chiếc áo lệch vai màu xanh ngọc, với phần tay được cách điệu bằng chất liệu voan nhẹ nhàng và thắt nơ khéo léo, mang đến cảm giác bay bổng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết. Khi phối cùng quần tây dáng baggy tông trắng, set đồ trở nên hài hòa, cân bằng giữa sắc màu và phom dáng.

Nét đẹp dịu dàng và nền nã khi chuyển sang áo lệch vai dáng peplum sắc kem ngọt ngào ẢNH: @HERADG.FASHION

Gam màu trung tính này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Khi kết hợp cùng chân váy midi sắc đen, tổng thể trang phục trở nên thanh thoát, tôn lên làn da và vóc dáng ngọc ngà. Túi da cầm tay cùng giày cao gót mũi nhọn tông be giúp hoàn thiện diện mạo, khiến nàng tự tin thể hiện cá tính tinh tế và phong thái chuyên nghiệp.

Áo lệch vai sắc trắng tinh khôi

Sắc trắng luôn gắn liền với vẻ đẹp tinh khôi và khi được ứng dụng trên thiết kế áo lệch vai, gam màu này càng trở nên cuốn hút ẢNH: ALVIN STORE

Một chiếc áo lệch vai sắc trắng, với điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ được thắt khéo ở phần vai lệch, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Khi sơ vin cùng quần tây đứng phom màu đen, bộ trang phục tạo nên sự tương phản rõ nét, giúp tôn chiều cao tự nhiên và mang lại vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại.

Áo lệch vai trắng với những nếp xếp ly đối xứng tinh tế mang đến cảm giác sang trọng và chỉn chu ẢNH: @DZUNGBIEZ.HCM

Khi phối cùng quần tây tông đen có phần tà xẻ nhẹ hình chữ V, trang phục không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn. Giày cao gót mũi nhọn sắc trắng kết hợp cùng phụ kiện đính đá tinh xảo sẽ hoàn thiện diện mạo kiều diễm, phù hợp cho những dịp cần sự nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Áo lệch vai phối chân váy

Sự trẻ trung và ngọt ngào được thể hiện rõ nét khi áo lệch vai kết hợp cùng chân váy ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Một chiếc áo lệch vai dài tay sắc trắng, với điểm nhấn là phần dây thả rủ mềm mại, mang đến vẻ ngoài nữ tính và duyên dáng. Khi sơ vin cùng chân váy dáng dài sắc đen, phần đai váy được chiết nhẹ giúp tôn vòng eo, tạo nên tổng thể hài hòa và thanh thoát. Đôi giày búp bê và khuyên tai ánh kim là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện tổng thể trẻ trung, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Không dừng lại ở nét ngọt ngào, áo lệch vai còn có thể mang đến vẻ đẹp sang trọng khi được phối khéo léo ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo lệch vai sắc xanh pastel, điểm nhấn là bông hồng xanh bản lớn, tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy chữ A, giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay, set đồ trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc nhẹ hay sự kiện quan trọng, nơi nàng muốn khẳng định phong cách yêu kiều và gu thẩm mỹ riêng.



