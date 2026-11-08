Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy dài và quần jeans trong mùa lạnh

Có vô số cách để nàng mặc một chiếc áo len cổ tim, áo len cổ tròn hay áo khoác cardigan cổ điển. Tuy vậy "công thức vàng" không bao giờ lỗi mốt chính là kết hợp chúng cùng quần denim và chân váy dáng dài - bảo chứng cho hình ảnh đặc sắc, khó quên.

Những bông hoa trên áo cardigan, trên chân váy nâu phối cặp đôi màu sắc hồng đào và nâu đất nổi bật. Sự đặc sắc của họa tiết thêu nổi mang lại vẻ ngoài độc đáo khó có thể bị nhầm lẫn, trong khi vẻ chỉn chu thanh lịch từ bản phối có thể giúp nàng diện trang phục này đi bất cứ nơi đâu ẢNH: FORMAL STUDIOS

Vừa ấm vừa mềm mại, nữ tính qua những bản phối từ áo len, cardigan mùa lạnh

Khi nghĩ đến tủ đồ mùa lạnh, không ai có thể không nghĩ đến những chiếc áo len cardigan mặc khoác ngoài, áo dệt kim cổ polo hay những kiểu áo len cổ tim, len cổ tròn vừa êm ái, mềm mịn vừa thoáng khí.

Ghi dấu trong mùa thời trang thu đông năm nay là những bản phối đường phố thời thượng. Cardigan thêu hoa nổi, họa tiết đặc sắc quyến rũ mọi cô nàng được phối cùng chân váy hoa, chân váy kẻ ca rô hay những chiếc quần denim đứng phom, tôn dáng.

Chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào và tinh thần cổ điển qua bảng màu xanh và nâu cùng họa tiết độc đáo trên áo và chân váy. Góc nhìn mới về cardigan đem đến cảm hứng phối đồ cho cô nàng yêu thời trang, đồng thời mở ra ý tưởng kết hợp với các item có sẵn trong tủ đồ thường ngày của bạn ẢNH: SIMLE RETRO

Sắc cam pastel tươi sáng và rạng rỡ càng trở nên ấn tượng hơn với họa tiết hoa nhí thêu trên nền vải dệt kim. Quần jeans xanh và áo cổ bèo màu vàng nhạt được cộng hưởng tinh thần lãng mạn của áo len, qua đó mang đến nguồn năng lượng tươi vui và vẻ ngoài đầy rạng rỡ ẢNH: SIMLE RETRO

Tận hưởng tiết thu dịu dàng qua những gam màu thời trang mang đậm chất cổ điển vượt thời gian. Áo len cổ chữ V màu xanh lá tươi sáng, quần nâu và giày bốt da mũi nhọn ấm áp và tôn dáng hoàn hảo - tất cả làm nên phong thái chỉn chu, rạng ngời ẢNH: @WENYU

Chân váy cổ điển không thể vắng mặt trong các bản phối mùa lạnh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho nàng thích diện trang phục dệt kim, đồ da lộn và tinh thần cổ điển, hoài niệm phong cách vintage ẢNH: @APOLLINE THIBAULT

Áo cardigan đỏ "hút" mọi ánh nhìn vào diện mạo tươi tắn và trang nhã của nàng. Bản phối thời thượng kết hợp linh hoạt các sắc màu trung tính của mùa lạnh, từ đen đến xám, đỏ tươi đến đỏ rượu và những điểm nhấn thú vị từ trang sức ngọc trai hay phụ kiện mạ màu vàng gold nổi bật ẢNH: SWANNÉ

Mang không khí lễ hội cùng sự náo nhiệt của mùa cuối năm vào từng bản phối dạo phố, đi làm hôm nay. Quần jeans xanh ống đứng, áo len cổ tròn, phần cổ áo bèo nhún cùng cặp đôi giày và túi màu đỏ mận làm nên diện mạo thời trang tinh tế ẢNH: @JULIE SERGENT FERRERI

Trở lại với những bản phối giao mùa đậm chất thời trang cùng áo phông trắng, quần jeans xanh và giày búp bê đen cột nơ. Trên bản phối cơ bản này, áo khoác màu cam đất trở thành điểm nhấn nổi bật, rực rỡ theo một cách riêng đầy nữ tính ẢNH: @BO BROWN



