Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy dài và quần jeans trong mùa lạnh

Áo len cổ tròn, áo cardigan mùa mới khéo cuốn hút quý cô bởi những gam màu, họa tiết và cách mặc mới lạ. Chân váy dài cổ điển và quần jeans ống đứng vẫn là những mảnh ghép hoàn hảo để diện cùng trang phục len dệt kim.
Vừa ấm vừa mềm mại, nữ tính qua những bản phối từ áo len, cardigan mùa lạnh
Khi nghĩ đến tủ đồ mùa lạnh, không ai có thể không nghĩ đến những chiếc áo len cardigan mặc khoác ngoài, áo dệt kim cổ polo hay những kiểu áo len cổ tim, len cổ tròn vừa êm ái, mềm mịn vừa thoáng khí.
Ghi dấu trong mùa thời trang thu đông năm nay là những bản phối đường phố thời thượng. Cardigan thêu hoa nổi, họa tiết đặc sắc quyến rũ mọi cô nàng được phối cùng chân váy hoa, chân váy kẻ ca rô hay những chiếc quần denim đứng phom, tôn dáng.