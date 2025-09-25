Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút

Xinh xắn với sắc hồng từ áo len mang đến sự tươi mới và cá tính cho bất kỳ phong cách nào mà không bao giờ bị lỗi mốt.

Áo len hồng, từ hồng phấn đến hồng fuchsia: những tông màu phổ biến nhất



Một diện mạo màu hồng nhạt kết hợp với chân váy xòe bồng bềnh: chiếc áo len trở nên thiết yếu làm nền cho cả bộ trang phục ẢNH: @PICHICHIPIXX

Áo len dệt kim nữ cổ lọ tay dài với màu hồng fuchsia rực rỡ

ẢNH: MAX&CO

Bản phối thanh lịch với áo len màu hồng cam, quần ống rộng cùng tông, kết hợp với các phụ kiện màu đen như thắt lưng da, túi tote sợi dệt và dép xỏ ngón ẢNH: @CPHFW

Ngoài màu sắc, sự đa dạng về phong cách cũng rất quan trọng. Áo len polo hồng mang đến nét thể thao và thậm chí là phong cách preppy, lý tưởng khi kết hợp với chân váy xếp ly hoặc quần tây may đo. Ngược lại, áo len hồng bồng bềnh lại là điểm nhấn về kết cấu: bồng bềnh và ấn tượng, tạo điểm nhấn táo bạo cho diện mạo và kết hợp hoàn hảo với những trang phục ôm sát, như chân váy bút chì hoặc quần tây ôm, để cân bằng vóc dáng. Các sàn diễn đã trình diễn vô số phiên bản của áo len này, từ kiểu cổ thuyền đến những chiếc áo cardigan cài cúc kín đáo hơn, nhưng phong cách đường phố đã cho thấy nó dễ dàng kết hợp với trang phục hằng ngày như thế nào: chỉ cần sự cân bằng hoàn hảo giữa kiểu dáng và chất liệu vải.

Chiếc áo len oversized tím pastel cùng xu hướng được kết hợp với chân váy ren cùng tông ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Áo len hồng phấn có lẽ là mẫu áo được ưa chuộng nhất, nhờ vẻ ngoài tinh tế, dễ dàng kết hợp với các chất liệu vải mềm mại như lụa và chân váy midi, hoàn hảo cho môi trường công sở hoặc những buổi tối thanh lịch ẢNH: BCRWD

Áo len hồng nhạt lại mang một phong cách khác, được thiết kế để mặc hằng ngày, kết hợp với quần jeans hoặc quần tây trung tính. Trong khi đó, áo len hồng fuchsia lại là lựa chọn táo bạo nhất: một món đồ len dệt kim kết hợp hoàn hảo với denim đen hoặc tối màu. Những ai yêu thích vẻ đẹp cổ điển có thể chọn màu hồng cổ điển, khi kết hợp với vải tweed hoặc nhung, sẽ toát lên vẻ quyến rũ tinh tế, gợi lên những nét cổ điển mà không hề lỗi mốt.