  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/09/2025 18:00 GMT+7

Áo len hồng đang trở lại mùa này nhờ tính linh hoạt của chúng, với các tông màu hồng phấn, hồng nhạt, hồng tím và hồng fuchsia. Mỗi màu mang một hiệu ứng khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích: thêm nét sang trọng cho bất kỳ bộ trang phục nào.

Xinh xắn với sắc hồng từ áo len mang đến sự tươi mới và cá tính cho bất kỳ phong cách nào mà không bao giờ bị lỗi mốt.

Áo len hồng, từ hồng phấn đến hồng fuchsia: những tông màu phổ biến nhất

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút - Ảnh 1.

Một diện mạo màu hồng nhạt kết hợp với chân váy xòe bồng bềnh: chiếc áo len trở nên thiết yếu làm nền cho cả bộ trang phục

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút - Ảnh 2.

Áo len dệt kim nữ cổ lọ tay dài với màu hồng fuchsia rực rỡ

ẢNH: MAX&CO

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút - Ảnh 4.

Bản phối thanh lịch với áo len màu hồng cam, quần ống rộng cùng tông, kết hợp với các phụ kiện màu đen như thắt lưng da, túi tote sợi dệt và dép xỏ ngón

ẢNH: @CPHFW

Ngoài màu sắc, sự đa dạng về phong cách cũng rất quan trọng. Áo len polo hồng mang đến nét thể thao và thậm chí là phong cách preppy, lý tưởng khi kết hợp với chân váy xếp ly hoặc quần tây may đo. Ngược lại, áo len hồng bồng bềnh lại là điểm nhấn về kết cấu: bồng bềnh và ấn tượng, tạo điểm nhấn táo bạo cho diện mạo và kết hợp hoàn hảo với những trang phục ôm sát, như chân váy bút chì hoặc quần tây ôm, để cân bằng vóc dáng. Các sàn diễn đã trình diễn vô số phiên bản của áo len này, từ kiểu cổ thuyền đến những chiếc áo cardigan cài cúc kín đáo hơn, nhưng phong cách đường phố đã cho thấy nó dễ dàng kết hợp với trang phục hằng ngày như thế nào: chỉ cần sự cân bằng hoàn hảo giữa kiểu dáng và chất liệu vải.

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút - Ảnh 6.

Chiếc áo len oversized tím pastel cùng xu hướng được kết hợp với chân váy ren cùng tông

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút - Ảnh 7.

Áo len hồng phấn có lẽ là mẫu áo được ưa chuộng nhất, nhờ vẻ ngoài tinh tế, dễ dàng kết hợp với các chất liệu vải mềm mại như lụa và chân váy midi, hoàn hảo cho môi trường công sở hoặc những buổi tối thanh lịch

ẢNH: BCRWD

Áo len hồng nhạt lại mang một phong cách khác, được thiết kế để mặc hằng ngày, kết hợp với quần jeans hoặc quần tây trung tính. Trong khi đó, áo len hồng fuchsia lại là lựa chọn táo bạo nhất: một món đồ len dệt kim kết hợp hoàn hảo với denim đen hoặc tối màu. Những ai yêu thích vẻ đẹp cổ điển có thể chọn màu hồng cổ điển, khi kết hợp với vải tweed hoặc nhung, sẽ toát lên vẻ quyến rũ tinh tế, gợi lên những nét cổ điển mà không hề lỗi mốt.

Áo len hồng hồng fuchsia hồng tím hồng cam

Bài viết khác

5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

Tự tin ‘thăng hạng’ phong cách với những bản phối cùng áo dạ tweed

Tự tin ‘thăng hạng’ phong cách với những bản phối cùng áo dạ tweed

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo

Nâng tầm trang phục khi biết cách sơ vin khéo léo

Nâng cấp phong cách mùa thu với bản phối áo và chân váy dài

Nâng cấp phong cách mùa thu với bản phối áo và chân váy dài

Mùa thu chạm ngõ, nàng công sở thêm khí chất cùng gam màu trầm ấm

Mùa thu chạm ngõ, nàng công sở thêm khí chất cùng gam màu trầm ấm

Áo khoác dáng dài gam màu trung tính, lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất

Áo khoác dáng dài gam màu trung tính, lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất

Trang phục khoét xẻ, tuyên ngôn của sự gợi cảm cá tính

Trang phục khoét xẻ, tuyên ngôn của sự gợi cảm cá tính

Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

Quần jeans và giày ba lê, sự kết hợp hoàn hảo trong mùa thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top