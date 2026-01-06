  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/01/2026 11:00 GMT+7

Giữa dòng chảy không ngừng của những xu hướng thắt eo hay cắt xẻ táo bạo, những chiếc váy suông lại chọn đứng ngoài những khuôn mẫu gò bó để tìm về sự tự do tuyệt đối của cơ thể.

Sự tinh tế của chiếc váy suông nằm ở chính khoảng không gian giữa làn da và lớp vải, biến mỗi bước chân đều trở thành một bản tuyên ngôn về phong thái sống nhã nhặn.

Đa dạng tông màu với váy suông

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 1.

Lấy cảm hứng từ tinh thần tự do của những chuyến đi, chiếc váy suông sắc vàng rực rỡ trở thành điểm nhấn nổi bật giữa không gian biển xanh, cát trắng

ẢNH: @LUUNGOCDIEP304

Chất liệu lụa bóng nhẹ, mềm mại ôm lấy chuyển động cơ thể, kết hợp phom dáng rộng rãi tạo cảm giác bay bổng trong từng bước chân. 

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 2.

Váy suông sắc xanh cốm dịu mát trở thành lựa chọn lý tưởng

ẢNH: ELISE

Thiết kế nổi bật nhờ đường cắt may tinh xảo, chi tiết cổ áo mang hơi hướng cổ điển, tạo nên vẻ ngoài nền nã nhưng không hề cứng nhắc. Chất vải có bề mặt gân nổi nhẹ giúp váy giữ phom tốt, đồng thời mang lại cảm giác đứng dáng, tự tin khi di chuyển. 

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 3.

Váy suông sắc hồng phấn mang đến cảm giác dịu dàng và nữ tính

ẢNH: HERADG

Chất vải mềm rũ theo từng chuyển động kết hợp tay lửng bồng nhẹ tạo nên độ bay vừa đủ, giúp tổng thể trang phục thêm phần thanh thoát. Cách phối đồ được nâng tầm nhờ đôi giày cao gót mũi nhọn ánh bạc, không chỉ giúp kéo dài đôi chân mà còn tạo điểm nhấn hiện đại cho set đồ tối giản.

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 4.

Tìm về vẻ đẹp tự nhiên và sự thoải mái, váy suông sắc trắng tinh khôi là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng

ẢNH: MFW STORE

Chất liệu vải đũi mềm, có độ nhăn tự nhiên, kết hợp cổ chữ V xẻ nhẹ mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu khi mặc. Cách phối đồ mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng: túi cói cỡ lớn và giày bệt màu xanh đậm giúp tổng thể trở nên hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. 

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 5.

Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại được thể hiện rõ nét qua váy suông sắc đen huyền bí

ẢNH: NEM SHOP

Điểm nhấn nằm ở phần tay bồng phối vải xuyên thấu, thêu hoa hồng đỏ rực rỡ - chi tiết mang tính nghệ thuật cao, tạo hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút. Phom dáng suông dài qua gối kết hợp chi tiết thêu tay tỉ mỉ ở ngực áo mang đến vẻ kiêu kỳ nhưng không phô trương. 

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 6.

Trong những lựa chọn hướng đến vẻ đẹp trang nhã, váy suông tay ngắn sắc vàng gấm dịu nhẹ khẳng định sức hút bền bỉ của phong cách cổ điển

ẢNH: NEM SHOP

Chất liệu vải có bề mặt vân nổi tinh xảo kết hợp chi tiết đính kết lấp lánh quanh cổ áo tạo điểm nhấn vừa đủ, không quá phô trương. Phom dáng suông thẳng, độ dài cân đối cùng tay lửng gọn gàng giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa. 

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 7.

Váy suông sắc xanh cổ vịt mang đến diện mạo nền nã nhờ thiết kế cổ xẻ chữ V tinh tế và chi tiết ren đục lỗ ở phần tay tạo điểm nhấn nữ tính

ẢNH: SWANLAKE

Cách phối đồ hướng đến sự thanh lịch: giày cao gót đen đơn giản giúp cân bằng tổng thể, làm nổi bật gam màu chủ đạo của váy.

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng - Ảnh 8.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng được thể hiện trọn vẹn qua váy suông tay lửng sắc trắng tinh khôi

ẢNH: SWANLAKE

Thiết kế nổi bật nhờ phần ngực xếp nếp tỉ mỉ tạo hình chữ U độc đáo, kết hợp hàng cúc nhỏ chạy dọc thân váy làm điểm nhấn thanh nhã. Chất vải mềm mại cùng phom dáng suông dài chạm gối giúp người mặc toát lên khí chất dịu dàng, trong trẻo. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn đồng màu, tổng thể trở nên liền mạch và tinh tế, phù hợp cho những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu mà không quá cầu kỳ.

 

váy suông váy dáng suông đầm suông phong cách cổ điển công thức phối đồ

Bài viết khác

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Khăn turban ren trắng, chút điệu đà cho ngày xuống phố

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Quần trắng, món đồ cơ bản giúp tổng thể trang phục sáng bừng

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

'Bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân cùng váy chữ A, đầm babydoll

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Diện sắc xanh lá cây, làm sao để không bị già?

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Áo cổ bẻ và chân váy mini, bản phối đơn giản khiến hội chị em mê mẩn

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Phong cách không mùa, không giới hạn với cặp đôi áo và chân váy dài

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top