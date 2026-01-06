Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Tự tin, tự chủ trong việc phối đồ để mỗi ngày xuống phố, đi làm với nàng đều là ngày tuyệt đẹp. Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót là những món đồ dễ mặc, dễ đẹp và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau.
Làm mới tủ đồ đông với quần ống rộng, váy dài và giày cao gót
Tủ đồ đông vẫn không thể vắng mặt các bản phối kết hợp từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót. Lý do vì dù yêu thích áo dài hay trench coat thì mọi quý cô đều không thể diện chúng hằng ngày mà luôn là các bản phối casual.
Váy liền dáng dài, chân váy dài, quần ống rộng hay quần ống suông khi phối cùng giày cao gót đều tạo hiệu ứng tôn dáng, nâng chiều cao và giúp mỗi bước chuyển động của quý cô trở nên uyển chuyển thướt tha hơn.
Đa dạng hóa lựa chọn giày cao gót
Không nhất thiết nàng luôn phải chọn giày cao gót có mũi thuôn và gót nhọn để được tôn dáng. Có vô số kiểu dáng thú vị để lựa chọn - giày pump tối giản, mules tiện dụng, giày bốt cổ thấp hoặc xăng đan cao gót tạo nên hình ảnh đôi chân mảnh mai và quyến rũ.
Chân váy dáng dài cũng là món đồ nên được phối cùng giày cao gót. Thiết kế slingblack có phần mũi bọc kim loại màu vàng tôn vẻ sang trọng, quý phái cho các bản phối trắng đen thời thượng và trendy
ẢNH: CEVONNI
Đa dạng hóa hình ảnh qua sự kết hợp nhiều màu sắc của bộ ba váy dài, quần ống rộng và những đôi giày có gót cao nhưng thoải mái chính là bí quyết để nàng tối ưu hóa công năng tủ đồ cá nhân
ẢNH: A TOUS