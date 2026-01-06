Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Tự tin, tự chủ trong việc phối đồ để mỗi ngày xuống phố, đi làm với nàng đều là ngày tuyệt đẹp. Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót là những món đồ dễ mặc, dễ đẹp và vừa vặn với nhiều không gian khác nhau.

Bản phối thanh lịch, sang trọng với tông đen chủ đạo kết hợp váy dài họa tiết, blazer và giày cao gót dây mảnh ẢNH: CEVONNI

Làm mới tủ đồ đông với quần ống rộng, váy dài và giày cao gót

Tủ đồ đông vẫn không thể vắng mặt các bản phối kết hợp từ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót. Lý do vì dù yêu thích áo dài hay trench coat thì mọi quý cô đều không thể diện chúng hằng ngày mà luôn là các bản phối casual.

Váy liền dáng dài, chân váy dài, quần ống rộng hay quần ống suông khi phối cùng giày cao gót đều tạo hiệu ứng tôn dáng, nâng chiều cao và giúp mỗi bước chuyển động của quý cô trở nên uyển chuyển thướt tha hơn.

Giày cao gót pump được quý cô công sở yêu thích nhất vì phom dáng và màu sắc đều tối giản, có thể dễ dàng kết hợp với mọi chiếc váy, mọi mẫu quần ống rộng ẢNH: ANH CLOTHES

Phối đầm cổ yếm tông trầm cùng giày mules bít mũi gót cao tông đen để hoàn thiện vẻ ngoài cá tính nhưng dịu dàng và quyến rũ. Thiết kế khéo léo tôn đường cong bằng kỹ thuật cắt may chuẩn xác, tinh tế tạo độ xòe tự nhiên và duyên dáng khó rời mắt ẢNH: ANH CLOTHES

Đa dạng hóa lựa chọn giày cao gót

Không nhất thiết nàng luôn phải chọn giày cao gót có mũi thuôn và gót nhọn để được tôn dáng. Có vô số kiểu dáng thú vị để lựa chọn - giày pump tối giản, mules tiện dụng, giày bốt cổ thấp hoặc xăng đan cao gót tạo nên hình ảnh đôi chân mảnh mai và quyến rũ.

Tạo nên bản phối tone sur tone với gam màu đồng điệu lặp lại trên áo khoác, giày và túi. Kiểu giày gót thấp từ 3 - 5 cm vẫn có hiệu quả cao khi kết hợp với quần ống rộng công sở ẢNH: ESTRANO CHIC

Quần kaki, quần denim ống suông/ống rộng nhất định nên phối cùng giày cao gót. Các thiết kế giày có đế thô phù hợp phong cách đường phố còn thiết kế gót thanh mảnh phù hợp với phong cách văn phòng ẢNH: A TOUS

Chân váy dáng dài cũng là món đồ nên được phối cùng giày cao gót. Thiết kế slingblack có phần mũi bọc kim loại màu vàng tôn vẻ sang trọng, quý phái cho các bản phối trắng đen thời thượng và trendy ẢNH: CEVONNI

Giày đen mũi nhọn hoàn hảo để phối cùng bản phối màu trắng, tiệp màu với túi xách và làm nền cho tông màu đỏ tía nổi bật của áo khoác ẢNH: FROM MOON

Giày bốt da lộn là lựa chọn hoàn hảo cho bản phối áo khoác mùa đông. Thiết kế này mang nét vintage mộc mạc nhưng quyến rũ, hoàn hảo khi phối cùng các chất vải kaki, dạ tweed, len sợi và denim ẢNH: A TOUS

Đa dạng hóa hình ảnh qua sự kết hợp nhiều màu sắc của bộ ba váy dài, quần ống rộng và những đôi giày có gót cao nhưng thoải mái chính là bí quyết để nàng tối ưu hóa công năng tủ đồ cá nhân ẢNH: A TOUS



