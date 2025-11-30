  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/11/2025 22:00 GMT+7

Áo len oversized mặc cùng chân váy hoa dáng xòe, cardigan phối chân váy midi ôm dáng dài vừa ấm vừa mềm mại và dịu dàng. Những cách mới để diện cặp đôi len sợi và váy dài mang đến góc nhìn mới về kiểu trang phục hằng ngày đáng mặc nhất mùa đông.

Trang phục len sợi đan tay, len dệt kim như áo len oversized đan vặn thừng, áo len chui đầu họa tiết kim cương, áo khoác cardigan... đang đồng loạt "đổ bộ" vào tủ đồ của tín đồ thời trang đường phố.

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 1.

Thiết kế pumped cardigan được đan từ sợi len Ý mềm mại kết hợp len cashmere hàm lượng cao nên giúp nàng ấm áp và thoải mái trong những ngày đông tươi sáng. Thiết kế vừa vặn, vạt ngắn hợp để diện cùng chân váy dài sáng màu làm từ chất liệu đứng phom

ẢNH: BAZHANE

Phối đồ đông với áo len oversized, cardigan, áo len chui đầu

Chân váy midi, chân váy maxi có thể phối cùng hầu hết các mẫu áo len thông dụng. Dù là kiểu áo len đan tay vặn thừng, len dệt kim họa tiết kim cương, cardigan khoác ngoài hay áo len oversized phóng khoáng. 

Ở mỗi bản phối dưới đây là một sự kết hợp khéo léo, tinh tế mang đặc sắc riêng đến từ cách kết hợp màu sắc, các phom dáng hoàn hảo hay tinh thần của thời trang cổ điển. Không chỉ là trang phục của tín đồ thời trang đường phố, cặp đôi áo len và chân váy còn có thể trở thành các gợi ý mặc đẹp và ấm nơi văn phòng, công sở, các buổi dạo chơi cuối tuần...

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 2.

Tận hưởng không gian mùa lạnh đặc trưng với sự kết hợp của những gam màu hoài niệm. Đỏ burgundy và xanh ô liu mang đến cảm giác đầy hứng khởi, sự nồng nàn và ấm áp, dịu mềm

ẢNH: OLGA

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 3.

Một chiếc áo len oversized màu trắng đan tay từ sợi len mohair lụa, họa tiết vặn thừng tinh tế trở nên ấn tượng hơn khi kết hợp cùng họa tiết hoa nhí của chân váy dạ, bốt và quần tất dày ấm

ẢNH: VERONIKA LINDBERG

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 4.

Thanh lịch và ấm cúng cho những ngày đông cùng bản phối áo len đan mềm mại mang tông màu ấm áp và chút quyến rũ cổ điển. Diện mạo này vừa nữ tính, trẻ trung lại vừa sang trọng và mang đậm phong cách

ẢNH: MISHOW

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 5.

Áo len chui đầu họa tiết kim cương được tín đồ thời trang phối cùng chân váy da dáng bút chì, giày loafer và tất trắng. Nét đẹp hiện đại, sự thoải mái nhưng sang chảnh được chuyển tải qua sự ăn ý của các màu sắc giao hòa và của các chất liệu mang đặc trưng của mùa thu đông

ẢNH: CHLOE BUTLER

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 6.

Hãy luôn diện chân váy hoa cùng áo len cổ cao đơn sắc bởi chúng là sự vừa vặn phù hợp hoàn hảo. Bản phối mang đến phong cách đồng quê Tây Âu với những gam màu retro, với những hàng cây mùa thay lá và cảm giác se lạnh ngọt ngào

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 7.

Chân váy midi được xem như một thiết kế cổ điển đã được tái hiện cho phong cách hiện đại. Thiết kế dáng xòe mềm mại khoe lớp vải họa tiết ca rô xếp lớp trên lớp vải lót mềm mang lại sự thoải mái và trang nhã được kết hợp dễ dàng cùng áo dệt kim và cardigan

ẢNH: AIMER

Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy- Ảnh 8.

Áo len oversized chính là món đồ "must have" trong mùa lạnh, diện cùng chân váy vải thô và giày bốt da lộn không thấm nước có phần đế chunky tạo hình ảnh vừa cá tính, phóng khoáng vừa đầy ắp cảm giác thư thái và dễ chịu

ẢNH: MARGAUX

áo len oversized cardigan áo len chui đầu trang phục len sợi len dệt kim Chân váy

