Áo len oversized, cardigan mềm mại... đều 'cân' đẹp với chân váy

Áo len oversized mặc cùng chân váy hoa dáng xòe, cardigan phối chân váy midi ôm dáng dài vừa ấm vừa mềm mại và dịu dàng. Những cách mới để diện cặp đôi len sợi và váy dài mang đến góc nhìn mới về kiểu trang phục hằng ngày đáng mặc nhất mùa đông.
Trang phục len sợi đan tay, len dệt kim như áo len oversized đan vặn thừng, áo len chui đầu họa tiết kim cương, áo khoác cardigan... đang đồng loạt "đổ bộ" vào tủ đồ của tín đồ thời trang đường phố.
Phối đồ đông với áo len oversized, cardigan, áo len chui đầu
Chân váy midi, chân váy maxi có thể phối cùng hầu hết các mẫu áo len thông dụng. Dù là kiểu áo len đan tay vặn thừng, len dệt kim họa tiết kim cương, cardigan khoác ngoài hay áo len oversized phóng khoáng.
Ở mỗi bản phối dưới đây là một sự kết hợp khéo léo, tinh tế mang đặc sắc riêng đến từ cách kết hợp màu sắc, các phom dáng hoàn hảo hay tinh thần của thời trang cổ điển. Không chỉ là trang phục của tín đồ thời trang đường phố, cặp đôi áo len và chân váy còn có thể trở thành các gợi ý mặc đẹp và ấm nơi văn phòng, công sở, các buổi dạo chơi cuối tuần...