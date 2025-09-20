  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/09/2025 20:00 GMT+7

Sức mạnh của chiếc áo ống không chỉ là việc giúp bạn tôn lên mọi đường cong cơ thể, mà còn ở sự linh hoạt. Từ phong cách nữ tính đến phong cách bụi bặm, chiếc áo này có thể 'cân' mọi bản phối.

Áo ống không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự tự tin và nét quyến rũ riêng. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và thử những sự kết hợp mới mẻ!

Sành điệu xuống phố với áo ống và quần jeans

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 1.

Cá tính với chiếc áo ống trắng ôm sát giúp tôn lên bờ vai thon, kết hợp với quần jeans ống rộng cạp trễ khoe khéo phần eo thon thả

ẢNH: @BEA_XINH

Dáng quần rộng thùng thình đối lập với áo ống ôm sát tạo nên sự cân bằng độc đáo, mang đến vẻ gợi cảm, tinh tế. Phối cùng khăn đội đầu giúp tăng thêm vẻ nổi loạn, thể hiện cá tính mạnh mẽ.

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 2.

Phong cách đường phố năng động với set áo ống và quần jeans rách tone sur tone hài hòa

ẢNH: @TCHOOSE.DAILY

Áo ống denim ôm sát khoe khéo xương quai xanh và bờ vai trần, trong khi những vết rách trên quần jeans tạo điểm nhấn. Bộ trang phục toát lên vẻ phóng khoáng thích hợp cho các cô nàng đam mê sự phá cách.

Thoải mái mà vẫn trendy khi phối áo ống với quần lửng 

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 3.

Nổi bật khi diện áo ống sắc đỏ với chi tiết kẻ sọc ngang, phối cùng quần ống lửng xám xanh, kết hợp cùng khăn quàng cổ tạo nên phong cách vô cùng cổ điển

ẢNH: @HDAO.D

Tổng thể trang phục vừa có nét hiện đại của áo ống, vừa có sự cổ điển của phong cách retro.

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 4.

Xuống phố với áo ống màu xám bạc đơn giản, phối cùng quần ống lửng phá cách với chi tiết dây đai và túi hộp phía trước

ẢNH: @BEA_XINH

Tổng thể bộ trang phục đậm chất hip-hop, vừa khoe được vóc dáng vừa thể hiện cá tính nổi loạn.

Phá cách trẻ trung cùng áo ống và quần shorts

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 5.

Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn diện áo ống trắng ôm sát giúp khoe trọn vòng eo thon gọn

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Nữ nghệ sĩ kết hợp áo với quần shorts jeans ngắn giúp đôi chân thêm phần thon gọn, phần cạp quần cao tạo sự phá cách và tăng thêm sự quyến rũ.

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 6.

Chiếc áo ống màu nâu đất ôm sát tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế, kết hợp cùng với chiếc quần shorts màu be giúp kéo dài đôi chân, tạo cảm giác thanh thoát

ẢNH: @CALEM.CLUB

Bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn rất thời trang và ấn tượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn khoe vóc dáng một cách duyên dáng và không quá phô trương.

Nữ tính cùng bộ đôi áo ống và chân váy 

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 7.

Chiếc áo ống màu trắng ôm sát giúp tôn lên bờ vai quyến rũ, kết hợp với chân váy xếp ly kẻ ca rô đỏ đen rực rỡ tạo nên vẻ ngoài nổi bật

ẢNH: @KILLSYSTEM.VN

Sự tương phản giữa áo trắng tối giản và chân váy họa tiết mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn.

Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong- Ảnh 8.

Thiều Bảo Trang tràn đầy sức sống với áo ống trắng cơ bản kết hợp cùng chân váy ngắn vàng chanh rực rỡ. Túi xách vàng cùng tông màu với chiếc váy giúp bộ trang phục thêm hài hòa

ẢNH: @THIEUBAOTRANG


 

