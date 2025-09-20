Áo ống, 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn đường cong

Áo ống không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng của sự tự tin và nét quyến rũ riêng. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và thử những sự kết hợp mới mẻ!
Sành điệu xuống phố với áo ống và quần jeans
Dáng quần rộng thùng thình đối lập với áo ống ôm sát tạo nên sự cân bằng độc đáo, mang đến vẻ gợi cảm, tinh tế. Phối cùng khăn đội đầu giúp tăng thêm vẻ nổi loạn, thể hiện cá tính mạnh mẽ.
Áo ống denim ôm sát khoe khéo xương quai xanh và bờ vai trần, trong khi những vết rách trên quần jeans tạo điểm nhấn. Bộ trang phục toát lên vẻ phóng khoáng thích hợp cho các cô nàng đam mê sự phá cách.
Thoải mái mà vẫn trendy khi phối áo ống với quần lửng
Tổng thể trang phục vừa có nét hiện đại của áo ống, vừa có sự cổ điển của phong cách retro.
Tổng thể bộ trang phục đậm chất hip-hop, vừa khoe được vóc dáng vừa thể hiện cá tính nổi loạn.
Phá cách trẻ trung cùng áo ống và quần shorts
Nữ nghệ sĩ kết hợp áo với quần shorts jeans ngắn giúp đôi chân thêm phần thon gọn, phần cạp quần cao tạo sự phá cách và tăng thêm sự quyến rũ.
Bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn rất thời trang và ấn tượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn khoe vóc dáng một cách duyên dáng và không quá phô trương.
Nữ tính cùng bộ đôi áo ống và chân váy
Sự tương phản giữa áo trắng tối giản và chân váy họa tiết mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn.