Áo polo tay dài giúp nàng ghi điểm sành điệu

Những chiếc áo polo tay dài đang dần khẳng định vị thế như một "chuẩn mực mới" cho phong cách của cô nàng hiện đại.

Áo polo tay dài và chân váy: vẻ đẹp nữ sinh

Một chiếc polo tay dài sắc be nhã nhặn, phần cổ áo và tay áo được cách điệu bằng họa tiết kẻ ca rô tinh tế tạo nên điểm nhấn vừa đủ cho tổng thể ẢNH: @THECIUSAIGON

Khi phối cùng chân váy chữ A tông nâu, bản phối không chỉ giúp “hack dáng” khéo léo mà còn mang lại cảm giác hài hòa về màu sắc. Đôi bốt da cao cổ phong cách đồng quê trở thành mảnh ghép hoàn hảo, giúp nàng tự tin dạo phố trong những ngày gió về.

Nét đẹp năng động được thể hiện rõ ràng hơn khi nàng lựa chọn áo polo tay dài kẻ sọc ngang và sơ vin khéo léo cùng váy vạt chéo ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Áo polo kẻ sọc nâu trắng, phần cổ áo phủ sắc nâu đậm giúp tạo chiều sâu cho trang phục, đồng thời làm nổi bật phần thân trên.

Phong cách thanh lịch với áo polo tay dài phối quần suông

Nếu theo đuổi phong cách thanh lịch, áo polo tay dài phối quần suông là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: CARDINA

Áo polo trắng dệt kim với phom dáng ôm nhẹ giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng, tinh tế. Khi kết hợp cùng quần tây dáng suông màu đen và túi xách đeo vai tối giản, tổng thể trang phục trở nên chuyên nghiệp nhưng không hề khô cứng, phù hợp cho môi trường công sở hiện đại.

Sự sáng tạo trong cách layering giúp áo polo tay dài thêm phần cuốn hút. Áo polo xám trơn chất liệu dệt kim ôm body được phối khéo léo với áo sơ mi xanh cổ đức, tạo hiệu ứng xếp tầng tinh tế ẢNH: UNIQLO

Quyến rũ nhưng vẫn đề cao nét tinh tế với áo polo tay dài ôm body

Với những cô nàng yêu sự quyến rũ nhưng vẫn đề cao nét tinh tế, áo polo tay dài ôm body là lựa chọn lý tưởng ẢNH: @ROUTINE_OFFICIAL

Áo polo trắng co giãn, phần tay áo và tà áo được may zig zag mềm mại giúp tổng thể trở nên uyển chuyển hơn. Khi phối cùng chân váy jean ngắn xếp ly, bản phối vừa trẻ trung vừa khéo léo tôn lên đường nét cơ thể.

Áo polo dài tay màu xám tiêu với thiết kế ôm body, hàng cúc đính tone sur tone mang đến vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch ẢNH: @ROUTINE_OFFICIAL

Khi kết hợp cùng chân váy tennis trắng, đôi chân được tôn lên một cách tinh tế. Đôi giày búp bê hồng pastel đính nơ thủ công trở thành điểm nhấn ngọt ngào, hoàn thiện diện mạo lý tưởng cho những buổi cà phê cuối tuần.

Áo polo tay dài phối quần nỉ tone sur tone: Phong cách năng động

Với những ngày ưu tiên sự dễ chịu, áo polo tay dài phối quần nỉ tone sur tone là công thức hoàn hảo cho phong cách năng động ẢNH: @SUNFLYFASHION

Áo polo màu nâu trà sữa, phần cổ áo khóa kéo hiện đại kết hợp cùng tà áo bo chun giúp tổng thể gọn gàng hơn. Phối cùng quần nỉ da cá cùng tông và giày thể thao trắng, nàng đã có ngay bản phối thoải mái để dạo phố hay di chuyển cả ngày dài.

Sắc hồng cam mang đến làn gió mới cho phong cách athleisure ẢNH: @SUNFLYFASHION

Áo polo tay dài với phần cổ và tay áo điểm sắc trắng tinh khôi, kết hợp cùng quần nỉ bo chun tạo nên diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Khi hoàn thiện bằng giày thể thao và túi xách cầm tay đồng điệu, bản phối trở nên hài hòa và đầy sức sống.