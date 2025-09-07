Áo sơ mi chiết eo là 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn

Trong thế giới thời trang tràn ngập những xu hướng, áo sơ mi chiết eo vẫn giữ vững vị thế như một "tuyên ngôn" cho vẻ đẹp của sự nữ tính. Với thiết kế thắt eo tinh tế, món đồ này giúp tôn vinh vóc dáng thon gọn, mở ra một vẻ ngoài cuốn hút cho mọi cô gái.

Áo sơ mi chiết eo phối chân váy ngắn

Áo sơ mi chiết eo phối cùng chân váy ngắn là công thức hoàn hảo để các cô nàng công sở có thể khoe được vẻ ngoài thanh lịch, đồng thời tôn vóc dáng tinh tế.

Có thể lựa chọn áo sơ mi màu be nhẹ nhàng với thiết kế chiết eo tạo sự nổi bật cho vòng 2, trong khi đó chân váy ngắn màu trắng giúp bộ trang phục thêm phần đồng điệu ẢNH: FAN CHÌ

Với các cô nàng yêu thích sự tương phản thì chân váy đen phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng chiết eo là sự lựa chọn hoàn hảo. Bộ trang phục mang màu sắc đối lập tạo ấn tượng cho nàng trong môi trường công sở mà vẫn không làm mất vẻ thanh lịch ẢNH: FAN CHÌ

Áo sơ mi chiết eo phối quần dài thanh lịch

Để tạo nên một phong cách vừa thanh lịch vừa năng động, đừng bỏ qua công thức quần jeans skinny phối cùng áo sơ mi chiết eo. Phần cạp cao của quần sẽ giúp kéo dài đôi chân, tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn hơn.

Áo sơ mi chiết eo với họa tiết kẻ sọc sẽ là điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: GUMAC

Quần ống rộng là sự lựa chọn cho những ngày muốn thoải mái mà không quá cầu kỳ. Áo sơ mi trắng chiết eo tinh tế sẽ giúp bạn tôn lên vòng 2, phối với một chiếc quần ống rộng, bạn sẽ không chỉ có đôi chân trông dài hơn mà còn có thể thoải mái di chuyển ẢNH: @CHANG1.555

Áo sơ mi chiết eo phối quần shorts

Áo sơ mi chiết eo và quần shorts đang tạo nên một cơn sốt với các tín đồ thời trang. Sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa năng động. Phối áo sơ mi trắng chiết eo với chi tiết nơ đính kèm ngay eo giúp tăng sự nổi bật cho set đồ đồng thời khoe khéo vòng eo con kiến.

Chiếc quần shorts dáng ngắn giúp "ăn gian" chiều cao ẢNH: @MEOINDAHOUSE

Cá tính hơn với chiếc quần shorts da có phom dáng cứng cáp và bề mặt bóng bẩy, đây là món đồ đại diện cho phong cách cá tính nhưng khi kết hợp cùng áo sơ mi chiết eo lại trung hòa vẻ thanh lịch cho tổng thể trang phục ẢNH: SAP

Phối đồ tone sur tone với áo sơ mi chiết eo

Sự kết hợp giữa áo sơ mi chiết eo và phong cách tone sur tone tạo nên một bản phối đầy tính toán nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Khi xuống phố, bạn có thể chọn một chiếc sơ mi chiết eo màu be phối cùng quần ống rộng đồng điệu.

Hoàn thiện set đồ với một chiếc mũ nồi và túi xách màu đen để tạo sự đối lập cho tổng thể ẢNH: MSTYLE

Với những ngày "lười" không biết mặc gì đến môi trường công sở, thì một set đồ tone sur tone chính là "vị cứu tinh" hoàn hảo. Sự kết hợp giữa áo sơ mi chiết eo và quần dài không chỉ giải quyết nỗi băn khoăn về trang phục mà còn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu ẢNH: ZOFAL

Với những ưu điểm vượt trội trong việc tôn dáng, áo sơ mi chiết eo xứng đáng là món đồ "must have" trong tủ đồ của bạn. Chiếc áo này không chỉ giúp bạn có vẻ ngoài thon gọn hơn mà còn mang lại sự thanh lịch, chuyên nghiệp.