Áo sơ mi kẻ sọc và những công thức phối đồ dễ áp dụng hằng ngày

Không quá phô trương nhưng luôn đủ sức tạo điểm nhấn, áo sơ mi kẻ sọc là món đồ kinh điển mà nàng có thể diện quanh năm không lo lỗi mốt. Từ công sở thanh lịch đến những buổi dạo phố cuối tuần, chỉ cần vài công thức phối đồ đơn giản, nàng đã có thể làm mới phong cách hằng ngày theo cách tinh tế, hiện đại và đầy tính ứng dụng.

Áo sơ mi kẻ sọc xanh dương nhạt với những đường sọc trắng thanh mảnh mang đến cho nàng vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Họa tiết kẻ dọc giúp nàng trông cao ráo hơn, phom suông rộng tạo cảm giác thoải mái mà vẫn năng động, trong khi cổ đức và tay dài giữ trọn nét chỉn chu ẢNH: @BN_LENGUYEN

Chất liệu oxford dày dặn nhưng thoáng mát giúp nàng dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Khi phối cùng chân váy denim ngắn, tổng thể hài hòa giữa tinh thần học đường nền nã và vẻ hiện đại trẻ trung. Điểm thêm gọng kính mảnh hoặc phụ kiện nhỏ xinh, nàng càng toát lên phong cách tri thức thời thượng. Dù sơ vin gọn gàng hay khoác nhẹ tạo layer, bản phối vẫn thể hiện rõ xu hướng tối giản tinh tế và tính ứng dụng cao.

Nàng công sở theo đuổi phong cách thanh lịch có thể lựa chọn áo sơ mi kẻ sọc trên nền xanh dương tươi sáng phối cùng những đường sọc trắng kinh điển để vừa giữ được nét chỉn chu vừa toát lên vẻ trẻ trung ẢNH: @JINGJINGYU36

Phom oversized tay dài kết hợp cổ đức giúp tổng thể vẫn chuyên nghiệp, kết hợp với chất liệu cotton có độ dày vừa phải mang lại sự thoải mái và đứng dáng suốt ngày dài. Khi nàng khoác nhẹ áo bên ngoài crop top hoặc tank top và buông vài cúc tự nhiên, diện mạo trở nên phóng khoáng hơn mà không mất đi tính thanh lịch. Kết hợp cùng chân váy ôm, quần tây ống rộng hay quần jeans cạp cao, nàng dễ dàng linh hoạt từ môi trường công sở đến những buổi hẹn cà phê, dạo phố.

Áo sơ mi kẻ sọc xanh lam phối trắng là lựa chọn lý tưởng cho nàng theo đuổi vẻ thanh lịch pha chút phóng khoáng đang thịnh hành ẢNH: @LADIIPRANG

Những đường kẻ sọc mảnh giúp nàng trông cao ráo, thanh thoát hơn, trong khi phom oversized mang lại cảm giác thoải mái và hiện đại. Chất liệu kate cao cấp giữ phom tốt nhưng vẫn thoáng mát, phù hợp để nàng diện suốt ngày dài. Khi nàng khoác ngoài áo hai dây hoặc bra top, kết hợp cùng jeans ống rộng, shorts denim hay chân váy chữ A, set đồ sẽ trở nên năng động và có chiều sâu hơn.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh dương nhạt phối trắng gây ấn tượng với những đường sọc dọc mảnh giúp nàng trông thanh thoát và cao ráo hơn. Thiết kế tay ngắn cùng cổ bẻ truyền thống giữ được nét chỉn chu, trong khi chất liệu cotton poplin mịn nhẹ mang lại cảm giác thoáng mát và đứng dáng ẢNH: @BEONNNIE

Khi nàng kết hợp cùng chân váy đen dài xếp tầng, tổng thể tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và nét nữ tính mềm mại. Cách khoác hờ thêm áo len mỏng qua vai giúp set đồ có chiều sâu và gợi cảm giác cổ điển tinh tế. Đi cùng giày búp bê, nàng hoàn thiện diện mạo trẻ trung nhưng vẫn lịch sự. Bản phối này thể hiện rõ tinh thần giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, đồng thời bắt nhịp xu hướng tối giản pha chất học đường đang được giới mộ điệu yêu thích.

Chọn bản phối với áo sơ mi kẻ sọc, nàng dễ dàng sở hữu vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung và tràn đầy năng lượng nhờ bảng màu pastel hài hòa ẢNH: @LINGLINGKWONG

Nền xanh lam dịu mát kết hợp sọc nâu mảnh giúp nàng trông thanh thoát hơn, trong khi phom oversized tay dài mang lại cảm giác phóng khoáng mà vẫn giữ được nét chỉn chu từ thiết kế cổ đức. Chất liệu cotton đứng dáng, ít nhăn giúp nàng luôn tự tin suốt ngày dài. Khi phối cùng chân váy ngắn đồng tông và chất liệu, tổng thể trở nên đồng điệu, tươi sáng và khéo léo tôn đôi chân. Điểm xuyết túi xách hồng pastel càng làm nổi bật tinh thần nữ tính hiện đại, phản ánh rõ xu hướng casual năng động và trào lưu ưa chuộng phom rộng của phái đẹp.

Nàng gây ấn tượng với bản phối khai thác xu hướng giấu quần đầy trẻ trung, trong đó áo sơ mi kẻ sọc trở thành điểm nhấn chủ đạo. Nền nâu kết hợp sọc dọc trắng mang đến cảm giác giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, đồng thời giúp nàng trông cao ráo, thon gọn hơn ẢNH: @BAOANH0309

Chất liệu cotton mang lại sự thoải mái khi nàng di chuyển suốt ngày dài. Khi mặc thả tự nhiên che khéo quần shorts bên trong, nàng khéo léo tôn đôi chân một cách gợi cảm mà vẫn năng động. Kết hợp thêm phụ kiện mũ lưỡi trai, kính râm, giày thể thao đồng điệu và tất cao cổ, tổng thể càng thêm cá tính. Bộ trang phục thể hiện rõ tinh thần thời trang ưu tiên sự thoải mái, linh hoạt và khả năng biến tấu món đồ quen thuộc theo phong cách riêng của nàng.

Áo sơ mi kẻ sọc không chỉ là món đồ cơ bản mà còn là chìa khóa giúp nàng làm mới phong cách mỗi ngày theo cách tinh tế và linh hoạt ẢNH: @BAOANH0309

Chỉ với vài công thức phối đồ đơn giản, nàng đã có thể biến hóa từ thanh lịch nơi công sở đến năng động khi dạo phố, chứng minh sức hút bền bỉ của áo sơ mi kẻ sọc kinh điển trong dòng chảy thời trang hiện đại.