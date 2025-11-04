  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/11/2025 18:00 GMT+7

Dù là trắng hay đen, xanh hay họa tiết hoa, có tay hay không tay, chiếc áo sơ mi lụa vẫn dễ dàng tôn lên vẻ thanh lịch cho mọi phong cách, từ quần jeans đến vest.

Lấp lánh, tinh tế, vượt thời gian, áo sơ mi lụa là một trang phục vượt thời gian mà không bao giờ mất đi vẻ quyến rũ.

Màu sắc của áo sơ mi lụa như một tuyên ngôn phong cách

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 1.

Một bộ đồ lụa phối hợp, toàn bộ đều màu xanh navy, tương phản với phụ kiện túi đen và giày tone sur tone

ẢNH: ZOON.RU

Bạn đang tìm kiếm một điều gì đó độc đáo hơn? Phiên bản màu xanh và họa tiết hoa mang đến những lựa chọn mới mẻ và hiện đại thay thế cho màu trắng cổ điển. Một chiếc áo sơ mi lụa xanh đậm, rực rỡ dễ dàng kết hợp với phong cách ban ngày, kết hợp với quần dài màu kem hoặc chân váy denim midi. Với những tông màu nhẹ nhàng hơn, như xanh nhạt hoặc xanh da trời, chiếc áo này mang đến vẻ đẹp lãng mạn và tinh tế, hoàn hảo ngay cả khi mặc cùng áo blazer trung tính hoặc áo vest may đo. 

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 2.

Với màu vàng mỡ gà óng ánh, tay áo rộng xếp bèo, áo sơ mi lụa kết hợp với quần jeans ống côn, bốt cao đến mắt cá chân có đinh tán và túi đeo vai

ẢNH: @KHAITE

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 3.

Áo sơ mi lụa màu đỏ tía tinh tế, cài nút hờ hững cùng quần tây đen và giày hở cổ

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 4.

Áo sơ mi lụa họa tiết hoa hoặc trơn màu phù hợp nhất khi mặc ở văn phòng

ẢNH: @SPLENSILK_RU

Trong khi đó áo sơ mi lụa họa tiết lớn có thể mặc khi đi chơi, và kết hợp tốt nhất với quần dài trắng, chân váy xếp ly hoặc denim cạp cao.

Trước đây áo sơ mi lụa chỉ dành cho trang phục dạ hội, nhưng ngày nay, nó còn chinh phục cả ban ngày: kết hợp với quần jeans và áo khoác trench coat màu lạc đà, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự cân bằng giữa nét quyến rũ và sự nghiêm nghị. Được làm từ lụa satin, chiếc áo làm nổi bật hiệu ứng lấp lánh của chất liệu, hoàn hảo với quần tây may đo hoặc chân váy midi da, đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm vẻ ngoài đơn giản nhưng ấn tượng.

Áo sơ mi lụa trắng: Món đồ kinh điển không bao giờ lỗi mốt

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 5.

Màu trắng, kết hợp với quần jeans và giỏ xách màu đen, đi kèm giày cao gót mũi nhọn

ẢNH: @CARMA

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 6.

Phong cách đường phố với áo sơ mi lụa trắng

ẢNH: @ALVASPERLE

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật- Ảnh 7.

Áo sơ mi lụa trắng trong trang phục thường ngày phối cùng quần jeans palazzo rộng và túi da

ẢNH: @AMICA

Áo sơ mi lụa trắng dành cho phái nữ vẫn luôn là nền tảng của bất kỳ tủ đồ được thiết kế tinh tế nào. Mềm mại hơn vải cotton truyền thống, nó mang đến sự chuyển động và nhẹ nhàng cho cả những bộ trang phục tối giản nhất. Ban ngày, chỉ cần kết hợp với quần jeans xám hoặc quần be là bạn đã có một vẻ ngoài sang trọng tự nhiên; ban đêm, nó trở nên thật nổi bật khi kết hợp với chân váy midi hoặc quần da, chỉ cần thả vài nút áo để tạo nên nét gợi cảm kín đáo. Dù mặc bên trong áo blazer hay mặc sát da, kết hợp với giày cao gót hay giày lười, áo sơ mi lụa trắng luôn là hiện thân của vẻ thanh lịch nhẹ nhàng, không bao giờ lỗi mốt.

