Thời trang 24/7

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Thảo Trang
Thảo Trang

20/01/2026 14:00 GMT+7

Khởi nguồn từ trang phục quân đội, áo tay raglan (thiết kế tay áo nối chéo từ cổ xuống nách) không chỉ mang lại sự linh hoạt trong chuyển động mà còn tạo nên đường nét mềm mại, giúp phần vai và thân trên trông gọn gàng, cân đối hơn.

Chiếc áo thun tay raglan với phần thân màu be chất liệu gân nổi, kết hợp cùng tay áo dài màu đen tuyền, mang đến cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn đủ tinh tế. Phom áo ôm vừa vặn giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo, không phô trương. 

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 1.

Khi được phối cùng quần jeans, tổng thể trang phục vừa mang tinh thần năng động thường ngày, vừa giữ được nét chỉn chu cần thiết cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ nhẹ nhàng

ẢNH: CANIFA

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 2.

Áo thun tay raglan dài kết hợp cùng quần jeans đem lại vẻ ngoài năng động, đầy cá tính

ẢNH: MADMIND

Chiếc áo thun tay raglan dài với phần thân màu trắng, kết hợp cùng tay áo màu xanh thẫm, mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Khi được phối chân váy xếp ly màu đen và phụ kiện mũ lưỡi trai denim cá tính là đã hoàn thiện phong cách tối giản nhưng vẫn đầy thoải mái.

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 3.

Phong cách tối giản với sắc màu trung tính của áo tay raglan kết hợp chân váy xếp ly nữ tính

ẢNH: CANIFA

Phiên bản áo tay raglan phối gam sáng màu như xanh dương hoặc hồng mang đến cảm giác trẻ trung và dễ ứng dụng. Thiết kế ôm dáng vừa vặn, điểm xuyết họa tiết chữ in trước ngực, giúp tổng thể không bị đơn điệu. 

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 4.

Khi được kết hợp cùng chân váy denim dài xẻ tà, túi xách trắng giúp bộ trang phục mang đậm tinh thần street style hiện đại

ẢNH: TOTODAY

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 5.

Áo tay raglan phối gam sáng màu khi đi cùng chân váy denim dáng dài mang đến vẻ ngoài tươi sáng, tràn đầy năng

ẢNH: SAVANI

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, áo thun tay raglan ngắn tay với thân áo trắng in logo nhỏ và tay áo xanh navy đậm là gợi ý lý tưởng. Phom dáng suông rộng vừa phải giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, tổng thể trang phục trở nên tươi sáng, phù hợp cho cả dạo phố lẫn những chuyến đi ngắn ngày.

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 6.

Áo raglan tay ngắn khi đi cùng quần shorts phù hợp cho những ngày nắng nóng

ẢNH: YODY

Trang phục nàng mặc là một chiếc áo thun tay raglan ngắn tay, mang phong cách thể thao. Áo có thiết kế phối màu tương phản với thân áo màu trắng, kết hợp với phần tay áo raglan màu đen tuyền. 

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 7.

Chiếc áo có phom dáng lửng ôm vừa vặn, được phối cùng quần jogger cạp chun màu xám đậm, tạo nên một tổng thể trang phục tập luyện hoặc dạo phố khỏe khoắn

ẢNH: FITME SPORTWEAR

Với thiết kế thân áo nâu kem trơn bóng, tay raglan đen ngắn tay mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại. Khi kết hợp cùng quần legging thể thao đen và mũ lưỡi trai, tổng thể trang phục không chỉ đáp ứng yêu cầu vận động mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng athleisure đang được ưa chuộng.

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản- Ảnh 8.

Với những ngày luyện tập ngoài trời, áo thun tay raglan ngắn tay kết hợp quần jogger hay quần legging đem đến vẻ ngoài năng động

ẢNH: FITME SPORTWEAR

Với khả năng hòa hợp linh hoạt từ phong cách thể thao đến dạo phố, áo tay raglan xứng đáng là minh chứng cho thấy sự tối giản luôn mang lại vẻ đẹp bền vững nhất.

