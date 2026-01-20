Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Chiếc áo thun tay raglan với phần thân màu be chất liệu gân nổi, kết hợp cùng tay áo dài màu đen tuyền, mang đến cảm giác khỏe khoắn nhưng vẫn đủ tinh tế. Phom áo ôm vừa vặn giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo, không phô trương.
Chiếc áo thun tay raglan dài với phần thân màu trắng, kết hợp cùng tay áo màu xanh thẫm, mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Khi được phối chân váy xếp ly màu đen và phụ kiện mũ lưỡi trai denim cá tính là đã hoàn thiện phong cách tối giản nhưng vẫn đầy thoải mái.
Phiên bản áo tay raglan phối gam sáng màu như xanh dương hoặc hồng mang đến cảm giác trẻ trung và dễ ứng dụng. Thiết kế ôm dáng vừa vặn, điểm xuyết họa tiết chữ in trước ngực, giúp tổng thể không bị đơn điệu.
Trong những ngày thời tiết nắng nóng, áo thun tay raglan ngắn tay với thân áo trắng in logo nhỏ và tay áo xanh navy đậm là gợi ý lý tưởng. Phom dáng suông rộng vừa phải giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu trắng kem, tổng thể trang phục trở nên tươi sáng, phù hợp cho cả dạo phố lẫn những chuyến đi ngắn ngày.
Trang phục nàng mặc là một chiếc áo thun tay raglan ngắn tay, mang phong cách thể thao. Áo có thiết kế phối màu tương phản với thân áo màu trắng, kết hợp với phần tay áo raglan màu đen tuyền.
Với thiết kế thân áo nâu kem trơn bóng, tay raglan đen ngắn tay mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại. Khi kết hợp cùng quần legging thể thao đen và mũ lưỡi trai, tổng thể trang phục không chỉ đáp ứng yêu cầu vận động mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng athleisure đang được ưa chuộng.
Với khả năng hòa hợp linh hoạt từ phong cách thể thao đến dạo phố, áo tay raglan xứng đáng là minh chứng cho thấy sự tối giản luôn mang lại vẻ đẹp bền vững nhất.