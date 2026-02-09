Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài

Áo thun là kiểu áo được may từ chất liệu co giãn mềm mại như cotton hoặc thun lạnh, nổi bật với thiết kế đơn giản, dễ mặc và phù hợp với nhiều dáng người.

Với những cô nàng năng động, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn yêu cầu tính thẩm mỹ, bản phối áo thun đen và chân váy ngắn là lựa chọn khó có thể bỏ qua ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Áo thun phom rộng được điểm xuyết ngọc trai nơi cổ áo, kết hợp nơ ren trắng đính trước ngực, sơ vin gọn gàng cùng chân váy ngắn xếp ly sắc xám ghi dễ dàng tôn lên đôi chân thanh mảnh. Những chi tiết nơ nhỏ xinh đính dọc chân váy như những điểm nhấn tinh tế, vừa dịu dàng vừa mang đậm tinh thần thời trang.

Ghi dấu ấn phong cách với áo thun đen in chữ cách điệu tông xanh, đi cùng cùng chân váy denim ngắn sắc xanh ôm dáng tăng cảm giác chỉn chu. Kết hợp xăng đan đế cao tone sur tone với chân váy được cách điệu bằng nơ vàng và hàng đinh viền hoàn thiện phong cách dạo phố đầy năng lượng ẢNH: @IVY_MODA

Nét đẹp thanh lịch được thể hiện rõ nét qua chiếc chân váy xếp ly dáng dài. Áo thun đơn sắc mang lại vẻ năng động cho người mặc, kết hợp họa tiết chữ nhỏ hoặc phần cut out nhẹ nhàng trước ngực áo tránh sự đơn điệu. Sánh đôi cùng chân váy xếp ly dáng dài cạp cao dễ dàng tôn lên vóc dáng thon gọn ẢNH: @IVY_MODA

Một chiếc túi xách cầm tay hoặc đeo ngang vai sẽ tăng độ sang trọng cho tổng thể ẢNH: GUMAC

Áo thun và chân váy trắng luôn là lựa chọn được ưu ái trong tiết trời đầu xuân. Áo thun đen cổ tròn với họa tiết hoa sắc âm bản mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Khi kết hợp cùng chân váy trắng trơn dáng dài với phom xòe nhẹ tăng thêm phần trẻ trung. Bản phối với sắc đen trắng dễ dàng trở thành điểm nhấn, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @ELISE_FASHION

Ghi dấu phong cách chuyên nghiệp nơi công sở với áo thun trơn cổ tròn sắc pastel nhẹ nhàng, được sơ vin gọn gàng cùng chân váy trắng dáng dài xếp ly có chủ đích. Thắt lưng da đen dáng mảnh trở thành điểm kết nối tinh tế, tôn lên vòng eo thon gọn của người mặc. Hoàn thiện bằng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng, khắc họa trọn vẹn thần thái sang trọng của người phụ nữ hiện đại ẢNH: @IVY_MODA

Không cần dành quá nhiều thời gian cho việc phối đồ, chỉ cần lựa chọn áo thun và chân váy kaki dáng dài là đã có ngay diện mạo chỉn chu. Áo thun đơn giản với thiết kế cổ tròn, họa tiết chữ mài nhẹ tạo điểm nhấn, bên dưới sơ vin cùng chân váy kaki dáng dài sắc xanh lá nổi bật. Sự đối lập giữa chất liệu thun mát nhẹ và kaki dày dặn mang đến sự thoải mái, dễ dàng hoạt động cả ngày dài ẢNH: @ELISE_FASHION