  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/02/2026 20:00 GMT+7

Mềm mại nhưng không đơn điệu, áo thun chính là chìa khóa đem lại sự thoải mái trọn vẹn cho phái đẹp trong cả một ngày dài.

Áo thun là kiểu áo được may từ chất liệu co giãn mềm mại như cotton hoặc thun lạnh, nổi bật với thiết kế đơn giản, dễ mặc và phù hợp với nhiều dáng người.

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 1.

Với những cô nàng năng động, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn yêu cầu tính thẩm mỹ, bản phối áo thun đen và chân váy ngắn là lựa chọn khó có thể bỏ qua

ẢNH: @TWENTYFIVE.VN

Áo thun phom rộng được điểm xuyết ngọc trai nơi cổ áo, kết hợp nơ ren trắng đính trước ngực, sơ vin gọn gàng cùng chân váy ngắn xếp ly sắc xám ghi dễ dàng tôn lên đôi chân thanh mảnh. Những chi tiết nơ nhỏ xinh đính dọc chân váy như những điểm nhấn tinh tế, vừa dịu dàng vừa mang đậm tinh thần thời trang.

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 2.

Ghi dấu ấn phong cách với áo thun đen in chữ cách điệu tông xanh, đi cùng cùng chân váy denim ngắn sắc xanh ôm dáng tăng cảm giác chỉn chu. Kết hợp xăng đan đế cao tone sur tone với chân váy được cách điệu bằng nơ vàng và hàng đinh viền hoàn thiện phong cách dạo phố đầy năng lượng

ẢNH: @IVY_MODA

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 3.

Nét đẹp thanh lịch được thể hiện rõ nét qua chiếc chân váy xếp ly dáng dài. Áo thun đơn sắc mang lại vẻ năng động cho người mặc, kết hợp họa tiết chữ nhỏ hoặc phần cut out nhẹ nhàng trước ngực áo tránh sự đơn điệu. Sánh đôi cùng chân váy xếp ly dáng dài cạp cao dễ dàng tôn lên vóc dáng thon gọn

ẢNH: @IVY_MODA

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 4.

Một chiếc túi xách cầm tay hoặc đeo ngang vai sẽ tăng độ sang trọng cho tổng thể

ẢNH: GUMAC

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 5.

Áo thun và chân váy trắng luôn là lựa chọn được ưu ái trong tiết trời đầu xuân. Áo thun đen cổ tròn với họa tiết hoa sắc âm bản mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Khi kết hợp cùng chân váy trắng trơn dáng dài với phom xòe nhẹ tăng thêm phần trẻ trung. Bản phối với sắc đen trắng dễ dàng trở thành điểm nhấn, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 6.

Ghi dấu phong cách chuyên nghiệp nơi công sở với áo thun trơn cổ tròn sắc pastel nhẹ nhàng, được sơ vin gọn gàng cùng chân váy trắng dáng dài xếp ly có chủ đích. Thắt lưng da đen dáng mảnh trở thành điểm kết nối tinh tế, tôn lên vòng eo thon gọn của người mặc. Hoàn thiện bằng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng, khắc họa trọn vẹn thần thái sang trọng của người phụ nữ hiện đại

ẢNH: @IVY_MODA

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 7.

Không cần dành quá nhiều thời gian cho việc phối đồ, chỉ cần lựa chọn áo thun và chân váy kaki dáng dài là đã có ngay diện mạo chỉn chu. Áo thun đơn giản với thiết kế cổ tròn, họa tiết chữ mài nhẹ tạo điểm nhấn, bên dưới sơ vin cùng chân váy kaki dáng dài sắc xanh lá nổi bật. Sự đối lập giữa chất liệu thun mát nhẹ và kaki dày dặn mang đến sự thoải mái, dễ dàng hoạt động cả ngày dài

ẢNH: @ELISE_FASHION

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho ngày dài- Ảnh 8.

Cá tính hơn với áo thun họa tiết kẻ sọc đen pha sắc vàng nổi bật, đi cùng chân váy kaki dáng dài sắc trắng với phần tà được thiết kế tua rua độc đáo. Sự giao thoa giữa chất liệu thun tăm ôm dáng và kaki cứng cáp tạo nên tổng thể hài hòa, phô diễn nét đẹp riêng biệt

ẢNH: @ELISE_FASHION

 

Áo thun áo thun họa tiết Chân váy chân váy xếp ly Năng động

Bài viết khác

Áo cardigan mềm mại, món đồ 'chân ái' cho tiết trời xuân se lạnh

Áo cardigan mềm mại, món đồ 'chân ái' cho tiết trời xuân se lạnh

Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Áo khoác denim, kaki 'thống trị' đường phố

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi

Áo dài cách tân lên ngôi trong tủ đồ đón tết 2026 của quý cô hiện đại

Áo dài cách tân lên ngôi trong tủ đồ đón tết 2026 của quý cô hiện đại

Những kiểu chân váy đa năng cho nàng mặc đẹp cả năm

Những kiểu chân váy đa năng cho nàng mặc đẹp cả năm

Chiếm trọn ánh nhìn với bản phối cùng giày đỏ quyền năng

Chiếm trọn ánh nhìn với bản phối cùng giày đỏ quyền năng

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top