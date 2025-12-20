Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Với những nàng yêu thích sự phá cách trong phong cách ăn mặc, áo thun màu trắng thường xuất hiện trong những công thức phối mang tính tối giản. Phom áo ôm nhẹ, chiều dài vừa phải giúp phần thân trên gọn gàng, khi kết hợp cùng quần denim dáng rộng lại tạo nên sự tương phản thú vị giữa trên - dưới. Đặc biệt, việc layering thêm một chiếc váy mỏng bên ngoài quần mang đến hiệu ứng thị giác mới mẻ, giúp bản phối vừa cá tính vừa giữ được nét mềm mại cần thiết. Sự đối lập giữa chất liệu denim cứng cáp và lớp váy bay nhẹ khiến tổng thể trở nên sinh động và giàu cá tính.

Châu Bùi phối áo thun màu trắng họa tiết cùng quần denim rộng và váy khoác ngoài, tạo hiệu ứng tương phản giữa cá tính và nữ tính ẢNH: @CHAUBUI_

Áo thun trắng dáng ôm kết hợp cùng chân váy kẻ ca rô bất đối xứng là lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích. Phom áo ôm vừa giúp phần thân trên trông gọn gàng, trong khi thiết kế váy bất đối xứng tạo cảm giác chuyển động mềm mại mỗi khi di chuyển. Họa tiết kẻ sọc của chân váy góp phần “kéo dài” tỷ lệ cơ thể, đặc biệt khi kết hợp cùng bốt da hoặc phụ kiện mang hơi hướng vintage.

Chi Pu phối áo thun màu trắng cùng chân váy kẻ ca rô, gợi tinh thần nữ tính pha chất vintage ẢNH: @CHIPUPU

Khi theo đuổi phong cách tối giản, áo thun màu trắng phát huy rõ ưu điểm khi kết hợp cùng quần jeans ống suông cạp cao. Chiều dài áo vừa chạm eo giúp nâng điểm nhìn, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Phom dáng gọn gàng, chất vải đứng phom mang đến cảm giác trẻ trung và rất dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Đây là công thức an toàn nhưng không hề đơn điệu, đặc biệt phù hợp với những nàng yêu thích sự tinh tế ẢNH: ACFC

Sức hút của áo thun màu trắng còn thể hiện rõ trong những set đồ đơn sắc. Khi kết hợp cùng quần suông đồng màu, phom áo ôm vừa, chiều dài lửng gọn gàng giúp tổng thể trở nên liền mạch, hạn chế cảm giác chia khúc vóc dáng. Những chi tiết nhỏ như logo tinh tế hay đường may sắc nét càng làm nổi bật tinh thần thanh lịch pha chút năng động. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những bạn yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ sang trọng hiện đại.

Áo thun màu trắng phối quần suông đồng màu, kết hợp túi cầm tay và xăng đan đế bệt, lựa chọn tối giản nhưng thu hút ẢNH: CALVIN KLEIN

Với những nàng theo đuổi phong cách năng động, áo thun trắng phối cùng chân váy xếp ly dáng ngắn mang lại hiệu quả “hack dáng” rõ rệt. Phần áo gọn gàng với viền tay bo mềm và chi tiết chữ nhỏ tinh tế giúp phần thân trên trông gọn gàng, trong khi độ dài váy hợp lý làm nổi bật đôi chân. Khi kết hợp cùng giày thể thao cùng đôi tất đen cao cổ giúp giữ trọn tinh thần trẻ trung, phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc di chuyển nhiều.

Áo thun trắng tay lửng phối váy xếp ly và giày thể thao tạo nên phong cách sporty hiện đại ẢNH: CHACHING

Trong những ngày cần di chuyển nhiều hay vận động thoải mái, những chiếc áo thun trắng tiếp tục ghi điểm khi được phối theo hướng thời trang đời thường. Phom áo ôm vừa, điểm nhấn viền cổ nhẹ nhàng giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Khi đi cùng quần suông tối màu và giày thể thao, set đồ đảm bảo sự thoải mái nhưng vẫn giữ được tỷ lệ cân đối, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, đi học đến dạo phố.

Áo thun trắng phối quần suông và sneakers cho những ngày cần sự vận động thoải mái ẢNH: COOL MATE

Cá tính hơn khi xuống phố với bộ đôi áo thun trắng khi kết hợp cùng quần ống suông. Phom áo ôm gọn, chiều dài vừa chạm hông giúp tổng thể trông tự nhiên và gọn gàng hơn trong khi chiếc quần ống suông mang lại sự phóng khoáng cho người mặc. Muốn thu hút mọi ánh nhìn có thể lựa chọn phối cùng một chiếc quần jeans sắc xám sáng lạ mắt còn muốn tôn lên sự thanh lịch hài hòa thì chiếc quần thun suông sắc kem sẽ là lựa chọn hoàn hảo để sánh đôi cùng áo thun trắng.

Áo thun trắng phối jeans xám, kết hợp thêm một đôi giày thể thao, tạo nên sự năng động và cá tính ẢNH: DEME

Áo thun trắng phối quần suông sáng màu, kết hợp túi xách lông tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, có chiều sâu ẢNH: H&M

Áo thun trắng không chỉ là món đồ cơ bản để mặc cho tiện, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tỷ lệ cơ thể. Chỉ cần chú ý đến phom dáng, độ dài và cách phối có chủ đích, chiếc áo nhỏ gọn này hoàn toàn có thể giúp diện mạo trông gọn gàng và hiện đại hơn.