  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
20/12/2025 20:00 GMT+7

Trong tủ đồ của phái nữ, có những món trang phục tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại giúp tôn lên vóc dáng người mặc. Áo thun trắng là một ví dụ điển hình, với phom dáng nhỏ gọn, độ ôm vừa phải và chiều dài lửng chạm eo, giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, từ đó 'nâng' điểm nhìn lên cao và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát một cách tự nhiên.

Với những nàng yêu thích sự phá cách trong phong cách ăn mặc, áo thun màu trắng thường xuất hiện trong những công thức phối mang tính tối giản. Phom áo ôm nhẹ, chiều dài vừa phải giúp phần thân trên gọn gàng, khi kết hợp cùng quần denim dáng rộng lại tạo nên sự tương phản thú vị giữa trên - dưới. Đặc biệt, việc layering thêm một chiếc váy mỏng bên ngoài quần mang đến hiệu ứng thị giác mới mẻ, giúp bản phối vừa cá tính vừa giữ được nét mềm mại cần thiết. Sự đối lập giữa chất liệu denim cứng cáp và lớp váy bay nhẹ khiến tổng thể trở nên sinh động và giàu cá tính.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 1.

Châu Bùi phối áo thun màu trắng họa tiết cùng quần denim rộng và váy khoác ngoài, tạo hiệu ứng tương phản giữa cá tính và nữ tính

ẢNH: @CHAUBUI_

Áo thun trắng dáng ôm kết hợp cùng chân váy kẻ ca rô bất đối xứng là lựa chọn được nhiều cô gái yêu thích. Phom áo ôm vừa giúp phần thân trên trông gọn gàng, trong khi thiết kế váy bất đối xứng tạo cảm giác chuyển động mềm mại mỗi khi di chuyển. Họa tiết kẻ sọc của chân váy góp phần “kéo dài” tỷ lệ cơ thể, đặc biệt khi kết hợp cùng bốt da hoặc phụ kiện mang hơi hướng vintage.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 2.

Chi Pu phối áo thun màu trắng cùng chân váy kẻ ca rô, gợi tinh thần nữ tính pha chất vintage

ẢNH: @CHIPUPU

Khi theo đuổi phong cách tối giản, áo thun màu trắng phát huy rõ ưu điểm khi kết hợp cùng quần jeans ống suông cạp cao. Chiều dài áo vừa chạm eo giúp nâng điểm nhìn, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Phom dáng gọn gàng, chất vải đứng phom mang đến cảm giác trẻ trung và rất dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày. 

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 3.

Đây là công thức an toàn nhưng không hề đơn điệu, đặc biệt phù hợp với những nàng yêu thích sự tinh tế

ẢNH: ACFC

Sức hút của áo thun màu trắng còn thể hiện rõ trong những set đồ đơn sắc. Khi kết hợp cùng quần suông đồng màu, phom áo ôm vừa, chiều dài lửng gọn gàng giúp tổng thể trở nên liền mạch, hạn chế cảm giác chia khúc vóc dáng. Những chi tiết nhỏ như logo tinh tế hay đường may sắc nét càng làm nổi bật tinh thần thanh lịch pha chút năng động. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những bạn yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ sang trọng hiện đại.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 4.

Áo thun màu trắng phối quần suông đồng màu, kết hợp túi cầm tay và xăng đan đế bệt, lựa chọn tối giản nhưng thu hút

ẢNH: CALVIN KLEIN

Với những nàng theo đuổi phong cách năng động, áo thun trắng phối cùng chân váy xếp ly dáng ngắn mang lại hiệu quả “hack dáng” rõ rệt. Phần áo gọn gàng với viền tay bo mềm và chi tiết chữ nhỏ tinh tế giúp phần thân trên trông gọn gàng, trong khi độ dài váy hợp lý làm nổi bật đôi chân. Khi kết hợp cùng giày thể thao cùng đôi tất đen cao cổ giúp giữ trọn tinh thần trẻ trung, phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc di chuyển nhiều.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 5.

Áo thun trắng tay lửng phối váy xếp ly và giày thể thao tạo nên phong cách sporty hiện đại

ẢNH: CHACHING

Trong những ngày cần di chuyển nhiều hay vận động thoải mái, những chiếc áo thun trắng tiếp tục ghi điểm khi được phối theo hướng thời trang đời thường. Phom áo ôm vừa, điểm nhấn viền cổ nhẹ nhàng giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Khi đi cùng quần suông tối màu và giày thể thao, set đồ đảm bảo sự thoải mái nhưng vẫn giữ được tỷ lệ cân đối, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, đi học đến dạo phố.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 6.

Áo thun trắng phối quần suông và sneakers cho những ngày cần sự vận động thoải mái

ẢNH: COOL MATE

Cá tính hơn khi xuống phố với bộ đôi áo thun trắng khi kết hợp cùng quần ống suông. Phom áo ôm gọn, chiều dài vừa chạm hông giúp tổng thể trông tự nhiên và gọn gàng hơn trong khi chiếc quần ống suông mang lại sự phóng khoáng cho người mặc. Muốn thu hút mọi ánh nhìn có thể lựa chọn phối cùng một chiếc quần jeans sắc xám sáng lạ mắt còn muốn tôn lên sự thanh lịch hài hòa thì chiếc quần thun suông sắc kem sẽ là lựa chọn hoàn hảo để sánh đôi cùng áo thun trắng.

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 7.

Áo thun trắng phối jeans xám, kết hợp thêm một đôi giày thể thao, tạo nên sự năng động và cá tính

ẢNH: DEME

Áo thun trắng giúp bạn ‘ăn gian’ vóc dáng, đơn giản nhưng vẫn cuốn hút - Ảnh 8.

Áo thun trắng phối quần suông sáng màu, kết hợp túi xách lông tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, có chiều sâu

ẢNH: H&M

Áo thun trắng không chỉ là món đồ cơ bản để mặc cho tiện, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tỷ lệ cơ thể. Chỉ cần chú ý đến phom dáng, độ dài và cách phối có chủ đích, chiếc áo nhỏ gọn này hoàn toàn có thể giúp diện mạo trông gọn gàng và hiện đại hơn.

Áo thun áo thun trắng Quần jeans chân váy xếp ly phong cách năng động

Bài viết khác

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Áo corset denim: Khi nét bụi bặm hòa quyện cùng vẻ gợi cảm

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top