Áo trễ vai phối mũ: Công thức thời trang đang được nhiều cô gái yêu thích

Áo trễ vai sắc hồng phấn tay dài ôm vừa cơ thể, để lộ bờ vai một cách tự nhiên, không phô trương mà vẫn đủ tạo điểm nhấn. Đi cùng là chiếc mũ crochet màu trắng, thiết kế dạng lưới đính kèm hoa 3D tạo sự thu hút cho phần mái tóc. Chân váy ngắn trắng xếp tầng, điểm viền ren nhẹ hài hòa với chiếc mũ crochet sắc trắng kem mang đến vẻ ngoài tinh khôi, đầy trong trẻo.
Áo trễ vai xanh navy dáng rộng vừa, phần cổ lệch được phối thêm lớp vải trắng chấm bi. Mũ bucket trắng chấm bi đồng điệu với họa tiết trên áo tạo sự liên kết khéo léo. Chân váy trắng xếp bèo mang lại độ mềm cho trang phục, trong khi đôi giày nâu tạo điểm neo màu sắc, giúp bộ đồ không quá nhạt nhòa.
Tôn nét cổ điển với áo trễ vai màu nâu sô cô la, phần cổ áo mở vừa đủ để tạo cảm giác thoải mái. Tay áo dài và dáng suông giúp người mặc trông chỉn chu hơn. Đi cùng là mũ nồi nâu trầm cùng tông áo tạo sự hài hòa. Quần ống rộng kẻ xám giúp cân đối vóc dáng, kết hợp cùng kính gọng mảnh tạo nên một hình ảnh trưởng thành, phù hợp với những buổi đi làm hoặc gặp gỡ nhẹ nhàng.
Sự trưởng thành trong phong cách được nhấn mạnh bằng sắc đỏ burgundy. Áo len trễ vai ôm vừa cơ thể, hàng nút nhỏ bất đối xứng đóng vai trò như một chi tiết trang trí tinh tế hơn là điểm nhấn phô trương. Mũ da đen phom cứng với vành ngắn tạo sự đối lập với chất liệu len của áo, tạo sự tương phản đen - đỏ đầy cuốn hút.
Táo bạo hơn khi diện áo trễ vai dáng crop top, in chữ trắng nổi bật, được kéo lệch để lộ bờ vai và vòng eo một cách tự nhiên. Phối cùng quần lửng họa tiết rằn ri xám xanh phối dây đai trắng cùng đôi bốt đen đế dày giúp tổng thể thêm phần mạnh mẽ. Chiếc mũ lưỡi trai đen xuất hiện để trở thành nền cho các phụ kiện kim loại cá tính.
Không cần những điểm nhấn quá phô trương, sự kết hợp giữa áo trễ vai và các kiểu mũ khác nhau đã đủ tạo nên một tổng thể có chiều sâu và cảm xúc.