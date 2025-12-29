Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối

Với một chiếc áo tweed xịn đẹp, nàng dễ dàng chạm tay vào vẻ ngoài kiêu kỳ, lộng lẫy trong tích tắc. Áo khoác tweed phối váy tulle dài đồng bộ về màu sắc tăng gấp đôi vẻ ngoài quý phái, trong khi các bản phối văn phòng trở nên nổi bật hơn nhờ thêm vào áo dạ tweed trắng, đen.

Phom dáng cứng cáp, chỉn chu của áo tweed khoác ngoài tương phản mạnh mẽ với độ bay nhẹ của váy xếp ly. Bản phối mang sắc đỏ rực rỡ này làm bừng sáng mọi không gian nơi nàng bước vào ẢNH: AMY STORE

Nâng tầm mọi bản phối công sở chỉ với chiếc áo tweed

Áo khoác tweed là bảo chứng cho vẻ ngoài kiêu kỳ sang chảnh. Vì thế mọi bản phối công sở được kết hợp thêm áo tweed đều được nâng tầm, khiến nàng tỏa sáng lộng lẫy mà không cần cố gắng.

Được biết đến nhiều nhất là thiết kế áo jacket cổ tròn tối giản nhưng áo dạ tweed thực tế có vô số mẫu thiết kế khác biệt và đều nổi bật theo cách riêng. Áo blazer vải tweed, áo phối nhiều tông màu và các đường viền màu sắc, áo tweed oversized mặc đồng bộ cùng chân váy tweed... mở ra những trải nghiệm mới cho quý cô yêu chất liệu vải dệt thô.

Các tông màu cơ bản như cream, beige, trắng và đen luôn được đề cao vì tiện dụng và có thể diện đi diện lại nhiều lần. Tuy nhiên các thiết kế độc đáo có gam màu nổi bật mới là món đồ nàng tìm kiếm cho diện mạo đặc sắc khi tham gia dạ tiệc, các lễ hội hay tiệc gala chào năm mới 2026.

Thiết kế áo tweed "hai trong một" tạo nên chiều sâu thị giác cho hình ảnh của nàng. Xanh dương và xám gặp gỡ trong sự đồng điệu và điểm giao hòa chính là các món trang sức ngọc trai ẢNH: AMY STORE

Váy tulle xếp nếp nhiều tầng rực rỡ và nổi bật phối áo và giày tweed tạo nên hình ảnh "nàng cinderella" thời hiện đại ẢNH: AMY STORE

Áo tweed dễ dàng phối cùng chân váy midi, quần denim và những món đồ đặc trưng của mùa lạnh như áo len cổ tròn, áo dệt kim cao cổ, túi và giày bốt da lộn ẢNH: CALIE

Bản phối trắng, đen, đỏ cho thấy sự hài hòa về màu sắc, sự khéo léo sắp xếp các tông màu sẽ làm nên những bản phối sành điệu xuất sắc ẢNH: ESTRANO CHIC

Khám phá chiều sâu thị giác qua chuyến phiêu lưu của chất liệu và màu sắc. Vải dạ tweed có cấu trúc sợi dệt thô độc đáo, đứng phom được kết hợp hài hòa cùng áo cổ cao thu hút ánh nhìn vào dáng "đồng hồ cát" của người mặc ẢNH: LINH BUI

Set áo váy tweed phối lụa satin hay váy nhung phối áo tweed đều làm bật lên vẻ kiêu sa rạng rỡ. Chỉ với một chiếc tweed đẹp đúng điệu, nàng đã bước sang một chương mới của "cuộc chơi" nâng tầm phong cách cá nhân ẢNH: LINH BUI

Họa tiết dệt nổi trên nền tweed ẩn chứa lịch sử lâu đời, là sự tổng hòa của vẻ đẹp hội họa và gu thẩm mỹ hiện đại ẢNH: MAISON LEENAA

Hai tông màu trắng đen không bao giờ lỗi mốt mà ngược lại luôn luôn sành điệu, giúp mọi bản phối cuối đông đầu thu đều trở nên sang chảnh và hợp xu hướng ẢNH: MAISON LEENAA



