  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/12/2025 14:00 GMT+7

Thiết kế áo tweed không bao giờ khiến nàng thất vọng. Áo tweed mang các sắc màu nổi bật như gam xanh ngọc bích, sắc đỏ đậm, đen, trắng hoặc tweed họa tiết từng bước làm mới triệt để các bản phối từ công sở đến dự sự kiện...

Với một chiếc áo tweed xịn đẹp, nàng dễ dàng chạm tay vào vẻ ngoài kiêu kỳ, lộng lẫy trong tích tắc. Áo khoác tweed phối váy tulle dài đồng bộ về màu sắc tăng gấp đôi vẻ ngoài quý phái, trong khi các bản phối văn phòng trở nên nổi bật hơn nhờ thêm vào áo dạ tweed trắng, đen.

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 1.

Phom dáng cứng cáp, chỉn chu của áo tweed khoác ngoài tương phản mạnh mẽ với độ bay nhẹ của váy xếp ly. Bản phối mang sắc đỏ rực rỡ này làm bừng sáng mọi không gian nơi nàng bước vào

ẢNH: AMY STORE

Nâng tầm mọi bản phối công sở chỉ với chiếc áo tweed

Áo khoác tweed là bảo chứng cho vẻ ngoài kiêu kỳ sang chảnh. Vì thế mọi bản phối công sở được kết hợp thêm áo tweed đều được nâng tầm, khiến nàng tỏa sáng lộng lẫy mà không cần cố gắng.

Được biết đến nhiều nhất là thiết kế áo jacket cổ tròn tối giản nhưng áo dạ tweed thực tế có vô số mẫu thiết kế khác biệt và đều nổi bật theo cách riêng. Áo blazer vải tweed, áo phối nhiều tông màu và các đường viền màu sắc, áo tweed oversized mặc đồng bộ cùng chân váy tweed... mở ra những trải nghiệm mới cho quý cô yêu chất liệu vải dệt thô.

Các tông màu cơ bản như cream, beige, trắng và đen luôn được đề cao vì tiện dụng và có thể diện đi diện lại nhiều lần. Tuy nhiên các thiết kế độc đáo có gam màu nổi bật mới là món đồ nàng tìm kiếm cho diện mạo đặc sắc khi tham gia dạ tiệc, các lễ hội hay tiệc gala chào năm mới 2026.

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 2.

Thiết kế áo tweed "hai trong một" tạo nên chiều sâu thị giác cho hình ảnh của nàng. Xanh dương và xám gặp gỡ trong sự đồng điệu và điểm giao hòa chính là các món trang sức ngọc trai

ẢNH: AMY STORE

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 3.
Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 4.

Váy tulle xếp nếp nhiều tầng rực rỡ và nổi bật phối áo và giày tweed tạo nên hình ảnh "nàng cinderella" thời hiện đại

ẢNH: AMY STORE

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 5.
Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 6.

Áo tweed dễ dàng phối cùng chân váy midi, quần denim và những món đồ đặc trưng của mùa lạnh như áo len cổ tròn, áo dệt kim cao cổ, túi và giày bốt da lộn

ẢNH: CALIE

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 7.

Bản phối trắng, đen, đỏ cho thấy sự hài hòa về màu sắc, sự khéo léo sắp xếp các tông màu sẽ làm nên những bản phối sành điệu xuất sắc

ẢNH: ESTRANO CHIC

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 8.

Khám phá chiều sâu thị giác qua chuyến phiêu lưu của chất liệu và màu sắc. Vải dạ tweed có cấu trúc sợi dệt thô độc đáo, đứng phom được kết hợp hài hòa cùng áo cổ cao thu hút ánh nhìn vào dáng "đồng hồ cát" của người mặc

ẢNH: LINH BUI

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 9.
Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 10.

Set áo váy tweed phối lụa satin hay váy nhung phối áo tweed đều làm bật lên vẻ kiêu sa rạng rỡ. Chỉ với một chiếc tweed đẹp đúng điệu, nàng đã bước sang một chương mới của "cuộc chơi" nâng tầm phong cách cá nhân

ẢNH: LINH BUI

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 11.

Họa tiết dệt nổi trên nền tweed ẩn chứa lịch sử lâu đời, là sự tổng hòa của vẻ đẹp hội họa và gu thẩm mỹ hiện đại

ẢNH: MAISON LEENAA

Áo tweed quyến rũ kiêu kỳ, nâng tầm mọi bản phối- Ảnh 12.

Hai tông màu trắng đen không bao giờ lỗi mốt mà ngược lại luôn luôn sành điệu, giúp mọi bản phối cuối đông đầu thu đều trở nên sang chảnh và hợp xu hướng

ẢNH: MAISON LEENAA


áo tweed áo khoác tweed áo dạ tweed Dạ tweed tweed váy tweed

Bài viết khác

Chẳng cần cầu kỳ, nàng vẫn tỏa chất riêng với chiếc quần linen mộc mạc

Chẳng cần cầu kỳ, nàng vẫn tỏa chất riêng với chiếc quần linen mộc mạc

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top