Ba tông màu dự tiệc sang trọng ai cũng mặc dịp đầu xuân năm mới

Gam màu đỏ nồng nàn, quyến rũ mang theo may mắn. Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết tỏa khí chất sang trọng cổ điển đặc trưng. Đầm dự tiệc màu đen xứng danh là "nữ hoàng" của mọi đêm tiệc nhờ khả năng kép - vừa giấu khuyết điểm vừa tôn dáng một cách tài tình.

Đầm dự tiệc dáng chữ A có phom dáng ôm nhẹ nhàng vừa tôn eo nhưng vẫn thoáng mát và tạo đường cong duyên dáng. Thiết kế được chăm chút thêm chi tiết thêu từ hạt cườm ghi dấu ấn thủ công qua sự tinh xảo của họa tiết ẢNH: IVY MODA

Đầm dự tiệc gam màu đỏ

Sắc đỏ nổi bật, rực rỡ và tươi tắn khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Những ánh mắt say đắm dõi theo từng chuyển động của quý cô diện đầm dự tiệc màu đỏ đủ sức biến nàng trở thành tâm điểm của đám đông sôi động. Mùa này, dành cho những sự kiện trang trọng và quy mô lớn bậc nhất là những mẫu đầm dài đứng phom, tôn dáng làm từ tafta, lụa ren, tơ ánh... mang tông màu đỏ rực. Trên mỗi thiết kế đầm chữ A, váy bodycon, váy yếm và áo dài là những họa tiết tinh tế được dệt nổi trên vải, đính trên eo, "nở hoa" qua những đường chỉ thêu mềm mại.

Đầm ren hoa đỏ nổi bật, rạng rỡ và "phát sáng" nhờ các hạt đá đính rải rác trên thân trước, tạo thành chi tiết hoa điểm nhấn cho eo và ngực áo. Sắc đỏ của trang phục kết hợp gam màu bạc của ví cầm tay, hoa tai và nhẫn đính đá quý sáng lấp lánh ẢNH: IVY MODA

Kết hợp trang phục và phụ kiện phù hợp, nàng chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ, các buổi dạ tiệc, lễ hội và mọi không gian ẢNH: ONE TONE

Áo dài cách tân màu đỏ phối quần lụa đen, đầm cổ yếm có cấu trúc tay chít phồng phối vòng ngọc, kiềng bạc, nón lá, trâm cài áo... tạo thành những tổng thể hút mắt, quyến rũ giao hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại ẢNH: ONE TONE

Đầm tiệc màu trắng tỏa khí chất thuần khiết, sang trọng đặc trưng

Bất kể là nàng muốn chọn sắc trắng nào - gam màu trắng tinh khiết trong trẻo từ lụa satin hay tông màu beige trên vải gấm, vải tafta và organza trắng ngà hay chất vải thô sang trọng đặc trưng từ vải tweed màu kem. Tất cả đều là những lựa chọn không thể sai và không bao giờ lỗi mốt. Hãy lên đồ dự tiệc cùng gam màu trắng để tôn vinh sự nữ tính, vẻ đẹp thuần khiết và phong cách cổ điển mà nàng luôn yêu.

Ngoài họa tiết dệt jacquard tạo cho bề mặt vải có độ sâu và vẻ óng ánh phản chiếu ánh sáng, các họa tiết thêu đính còn mang đến dấu ấn riêng cho phần thân trước, "hút" ánh nhìn vào vòng eo thon ẢNH: IVY MODA

Không cần nhiều lời hoa mỹ để nói về vẻ đẹp sang trọng cổ điển của vải tweed. Set áo vest và chân váy dạ sợi dệt thô không chỉ gây thương nhớ bởi phom dáng cổ điển mà còn được tạo điểm nhấn qua những đường viền tua rua và bông hoa cài áo tạo sự khác biệt ẢNH: LEMON LOVE

Giữ vững phong cách tối giản dù nàng lên đồ dự tiệc, đi làm công sở, dự sự kiện hay tham gia các buổi gặp gỡ quan trọng dịp đầu năm mới ẢNH: LEMON LOVE

Đầm tiệc màu đen hoàn hảo cho mọi vóc dáng

Đừng cho rằng khi chọn màu đen là nàng đang muốn "trốn" trong bóng đêm. Gam màu đen tuy là màu giúp che nhược điểm cơ thể nhưng cũng chính là gam màu quyền lực, thể hiện nét quyến rũ bí ẩn. Các thiết kế mang tông đen dành cho mùa xuân 2026 được khéo léo phối cùng họa tiết thêu hoa trắng, cài hoa 3D, phối cape thêu chỉ bạc... giúp tổng thể tăng thêm nét quý phái, kiêu sa.



Kết hợp hai gam màu đen và trắng ivory trên một thiết kế mang đến vẻ đẹp thanh lịch cổ điển hòa quyện cùng tinh thần hiện đại. Dáng đầm dài ôm nhẹ, phom gọn gàng tôn lên vóc dáng thanh thoát và thần thái trang nhã. Điểm nhấn cape thêu hoa ánh kim tinh xảo, tạo hiệu ứng layer sang trọng và giúp nâng tầm phong cách của quý cô ẢNH: IVY MODA

Đầm đen trễ vai rủ mềm dịu dàng, quyến rũ theo phong cách của những cô nàng hiện đại ẢNH: LEMON LOVE

Hai lựa chọn đầm dáng chữ A cho nàng thỏa thích lựa chọn. Thiết kế đắp hoa trắng nổi bật tạo nên sự tương phản cân đối, trong khi thiết kế đính kết tông đen mang đến sự thú vị và chiều sâu thị giác ẢNH: IVY MODA

Điểm nhấn nhành hoa trắng đặt hờ trên ngực áo khéo léo bày tỏ vẻ đẹp cuốn hút, tôn vinh nét kiêu sa rạng rỡ của quý cô diện đầm đuôi cá tông đen tuyền ẢNH: IVY MODA



