Ba tông màu dự tiệc sang trọng ai cũng mặc dịp đầu xuân năm mới

Gam màu đỏ nồng nàn, quyến rũ mang theo may mắn. Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết tỏa khí chất sang trọng cổ điển đặc trưng. Đầm dự tiệc màu đen xứng danh là "nữ hoàng" của mọi đêm tiệc nhờ khả năng kép - vừa giấu khuyết điểm vừa tôn dáng một cách tài tình.
Đầm dự tiệc gam màu đỏ
Sắc đỏ nổi bật, rực rỡ và tươi tắn khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Những ánh mắt say đắm dõi theo từng chuyển động của quý cô diện đầm dự tiệc màu đỏ đủ sức biến nàng trở thành tâm điểm của đám đông sôi động. Mùa này, dành cho những sự kiện trang trọng và quy mô lớn bậc nhất là những mẫu đầm dài đứng phom, tôn dáng làm từ tafta, lụa ren, tơ ánh... mang tông màu đỏ rực. Trên mỗi thiết kế đầm chữ A, váy bodycon, váy yếm và áo dài là những họa tiết tinh tế được dệt nổi trên vải, đính trên eo, "nở hoa" qua những đường chỉ thêu mềm mại.
Áo dài cách tân màu đỏ phối quần lụa đen, đầm cổ yếm có cấu trúc tay chít phồng phối vòng ngọc, kiềng bạc, nón lá, trâm cài áo... tạo thành những tổng thể hút mắt, quyến rũ giao hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và phong cách hiện đại
ẢNH: ONE TONE
Đầm tiệc màu trắng tỏa khí chất thuần khiết, sang trọng đặc trưng
Bất kể là nàng muốn chọn sắc trắng nào - gam màu trắng tinh khiết trong trẻo từ lụa satin hay tông màu beige trên vải gấm, vải tafta và organza trắng ngà hay chất vải thô sang trọng đặc trưng từ vải tweed màu kem. Tất cả đều là những lựa chọn không thể sai và không bao giờ lỗi mốt. Hãy lên đồ dự tiệc cùng gam màu trắng để tôn vinh sự nữ tính, vẻ đẹp thuần khiết và phong cách cổ điển mà nàng luôn yêu.
Đầm tiệc màu đen hoàn hảo cho mọi vóc dáng
Đừng cho rằng khi chọn màu đen là nàng đang muốn "trốn" trong bóng đêm. Gam màu đen tuy là màu giúp che nhược điểm cơ thể nhưng cũng chính là gam màu quyền lực, thể hiện nét quyến rũ bí ẩn. Các thiết kế mang tông đen dành cho mùa xuân 2026 được khéo léo phối cùng họa tiết thêu hoa trắng, cài hoa 3D, phối cape thêu chỉ bạc... giúp tổng thể tăng thêm nét quý phái, kiêu sa.
Hai lựa chọn đầm dáng chữ A cho nàng thỏa thích lựa chọn. Thiết kế đắp hoa trắng nổi bật tạo nên sự tương phản cân đối, trong khi thiết kế đính kết tông đen mang đến sự thú vị và chiều sâu thị giác
ẢNH: IVY MODA