Thời trang 24/7

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá

Thảo Trang
11/04/2026 21:40 GMT+7

Giữa những ngày hè rực rỡ, khi thời trang ưu tiên sự nhẹ nhàng, những chiếc nón lá truyền thống trở thành món phụ kiện độc đáo trong những bản phối của phái đẹp.

Nón lá từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng mưa, nón lá ngày nay còn là món phụ kiện thời trang độc đáo. Sự kết hợp giữa nét mộc mạc của lá cọ trên chiếc nón cùng những bộ trang phục hiện đại hay truyền thống đều tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 1.

Chiếc nón lá nhỏ xinh với vẻ đẹp đơn sơ nhưng vô cùng tinh tế. Điểm nhấn của nón chính là phần quai voan màu tím dịu dàng, phối cùng áo kiểu màu trắng và chân váy chữ A phù hợp cho những ngày hè

ẢNH: @_24.8C

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 2.

Nón lá nguyên bản trở nên ngọt ngào hơn nhờ sự phá cách với phần quai bằng vải voan hồng bồng bềnh. Phom nón nhỏ nhắn, sắc trắng ngà của lá cọ hòa quyện cùng sắc hồng tạo nên một tổng thể phụ kiện đầy nữ tính. Bản phối cùng áo cổ yếm mang lại vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và nét quyến rũ hiện đại

ẢNH: @_TRINHHAVI_

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 3.

Chiếc nón lá nhỏ xinh được trang trí với phần quai vải voan tím mềm mại, kết hợp với áo kiểu hai dây và chân váy xanh dài thanh thoát. Đây là món phụ kiện không thể thiếu cho những buổi dã ngoại ngoại ô để tạo nên những khoảnh khắc đậm chất thơ

ẢNH: @_REE.MREE

Nón lá kích thước lớn gây ấn tượng mạnh mẽ với hoa văn đơn giản nhưng được phủ một lớp bạc sáng lấp lánh và nổi bật.

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 4.

Thiết kế nón ánh bạc, phản chiếu ánh sáng mang hơi hướng vương giả. Ánh bạc trên nón không chỉ che nắng tốt mà còn tạo hiệu ứng bắt sáng tuyệt vời cho gương mặt trong các buổi lễ hội. Khi phối cùng áo dài gấm cao cấp, khẳng định nét sang trọng của trang phục truyền thống

ẢNH: @_LE.TYUEN_

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 5.

Chiếc nón lá trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ với những họa tiết hoa cỏ được thêu tay tỉ mỉ trên bề mặt. Phom nón rộng không chỉ giúp che chắn hoàn hảo mà còn tạo chiều sâu cho khuôn mặt, phối cùng áo dài voan họa tiết hoa đầy duyên dáng

ẢNH: @_IM._.MINHHUE

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 6.

Nón lá nhỏ vừa đầu được giữ trọn vẹn vẻ mộc mạc nguyên bản, không sử dụng quai đeo để tạo sự phóng khoáng và tự nhiên. Những vòng tre bên trong nón được chuốt nan kỹ lưỡng, phối cùng áo baby tee trắng và quần vàng năng động cho những ngày hè

ẢNH: @_IM._.MINHHUE

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 7.

Chiếc nón lá trắng ngà không quai mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng chứa đựng sức mạnh văn hóa vô cùng mãnh liệt. Sự kết hợp giữa chất liệu lá cọ bình dị và dáng nón chóp nhọn mang biểu tượng truyền thống. Phom nón nhỏ gọn giúp người mặc dễ dàng cầm trên tay hoặc đội nhẹ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục

ẢNH: @_IM._.MINHHUE

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá- Ảnh 8.

Nón lá truyền thống với quai lụa màu đỏ đô mang lại vẻ ngoài vừa gần gũi vừa hiện đại, kết hợp với áo dài lụa màu pastel hoàn thiện diện mạo cổ điển

ẢNH: @_QIEN_0509

Nón lá Việt Nam đã vượt xa khỏi công năng che nắng thông thường để trở thành một món phụ kiện thời trang đầy cảm hứng. Dù là chiếc nón quai voan lãng mạn hay nón thêu hoa vương giả, tất cả đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và tâm hồn người phụ nữ.



nón lá phụ kiện thời trang phối đồ với nón lá phụ kiện mùa hè Áo dài

Bài viết khác

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục

Sức hút từ những mẫu quần kẻ sọc ống rộng cá tính

Tóc Tiên chuyển hướng phong cách, gây ấn tượng tại thảm đỏ

Váy hoa nhí, váy hoa trễ vai 'phủ sóng' tủ đồ hè

Váy chấm bi sang trọng, tinh tế mà vẫn lãng mạn

Váy bí bồng bềnh lôi cuốn cho ngày hè

Bản phối nâu - trắng cho ngày nắng, chiếm trọn mọi ánh nhìn

