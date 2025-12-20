  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
20/12/2025 10:00 GMT+7

Mềm mại và giàu tính nữ là ưu điểm giúp áo sơ mi tay phồng dễ dàng chinh phục phái đẹp. Tuy nhiên, nếu không khéo léo trong cách phối, chiếc áo rất dễ mang lại cảm giác “bánh bèo” quá mức, thiếu đi nét hiện đại và sắc sảo.

Với những cô gái yêu phong cách nhẹ nhàng, áo sơ mi tay phồng tông hồng pastel là lựa chọn dễ mặc nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ. Khi kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài, tổng thể trở nên trong trẻo và thanh thoát, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân nhờ sự liền mạch về màu sắc. 

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 1.

Để hoàn thiện bản phối, một đôi giày mũi nhọn cùng tông trắng hoặc be nhạt sẽ giúp giữ vẻ thanh lịch, trong khi túi mini nhỏ gọn và đôi bông tai tinh giản đóng vai trò như những điểm nhấn vừa đủ

ẢNH: PANTIO

Nếu muốn hướng đến vẻ ngoài trang nhã và chuyên nghiệp hơn, áo sơ mi tay phồng xanh mint với thiết kế cổ tròn là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế tay phồng dáng bí trẻ trung, gam màu này vừa đủ tươi mới nhưng không quá nổi bật, dễ dàng kết hợp với quần âu trắng suông cạp cao. Các nếp gấp nhẹ ở thân áo tạo điểm nhấn tinh tế, giúp chiếc áo không bị đơn điệu dù giữ thiết kế tối giản. Quần suông cạp cao đóng vai trò “cân chỉnh” tỷ lệ cơ thể, mang lại cảm giác cao ráo và gọn gàng cho người mặc.

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 2.

Áo sơ mi xanh mint tay phồng phối cùng quần suông cạp cao và giày mules trắng, kết hợp thêm vòng tay kim loại bản mỏng tạo nên hình ảnh nữ tính

ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi không chỉ gắn liền với phong cách nữ tính hiện đại mà còn rất phù hợp với những bản phối mang hơi hướng vintage. Một chiếc áo sơ mi vải chiffon màu kem, thiết kế tay phồng nhẹ, điểm viền bèo hoặc nơ nhỏ ở cổ khi kết hợp cùng chân váy nâu ca rô dáng chữ A sẽ gợi cảm giác cổ điển và sang trọng. 

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 3.

Sự hòa quyện giữa hai gam màu trung tính giúp tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ ngày làm việc thường nhật đến buổi cà phê cuối tuần

ẢNH: K&K FASHION

Với những ai yêu sự mềm mại nhưng không muốn quá điệu, áo sơ mi màu be kết hợp cùng chân váy nhún eo dáng dài là công thức đáng thử. Thiết kế tay phồng vừa phải và phần cổ tay cứng cáp tạo cảm giác chỉn chu, phù hợp cho các buổi chụp hình, sự kiện nhẹ hoặc những dịp cần vẻ ngoài trang nhã. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc xăng đan quai mảnh sẽ giúp hoàn thiện hình ảnh nữ tính pha chút quyến rũ.

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 4.

Áo sơ mi sắc be với tay phồng cùng cổ tay cứng cáp giúp tôn lên nét thanh lịch pha chút quyến rũ

ẢNH: @NGUYENLENGOCTHAO297

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng tay phồng và chân váy trắng đồng điệu luôn mang lại cảm giác tinh gọn và hiện đại. Thiết kế cổ chữ V giúp phần cổ và vai trở nên thoáng hơn, đồng thời làm gương mặt sáng và thanh thoát. Để tránh cảm giác đơn điệu, hãy nhấn nhá bằng giày cao gót mũi nhọn hoặc clutch ánh bạc, tạo chiều sâu cho trang phục. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn toát lên nét sang trọng nhẹ nhàng.

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 5.

Áo sơ mi tay phồng màu trắng thiết kế cổ chữ V phối chân váy trắng thêm đôi giày cao gót mũi nhọn làm điểm nhấn tạo nên sự sang trọng, tối giản

ẢNH: PANTIO

Trong môi trường công sở đòi hỏi sự nghiêm túc, áo sơ mi tay phồng màu cam đào kết hợp cùng chân váy bút chì đen là công thức cân bằng hiệu quả. Sắc cam đào mang lại cảm giác tươi mới, trong khi sắc đen giữ lại nét chỉn chu và quyền lực. Đôi giày đen bóng hoặc slingback sẽ giúp bản phối thêm chiều sâu và phù hợp với không gian làm việc.

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 6.

Áo sơ mi cam đào thiết kế phần tay phồng phối chân váy bút chì đen tạo nên sự gọn gàng, chuyên nghiệp

ẢNH: SPEARL

Không chỉ gói gọn trong phong cách nữ tính, áo sơ mi tay phồng hoàn toàn có thể trở nên trẻ trung khi phối cùng denim. Thiết kế buộc eo giúp tôn vòng 2, tạo phom dáng rõ ràng, trong khi chân váy denim túi hộp mang đến nét khỏe khoắn, hiện đại. 

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 7.

Sự tương phản giữa chất liệu mềm mại của áo chiffon và độ cứng cáp của denim tạo nên tổng thể cá tính nhưng vẫn hài hòa. Một đôi sneaker trắng hoặc xăng đan đế thấp sẽ giúp set đồ thêm năng động, phù hợp cho những ngày dạo phố

ẢNH: LEIKA

Vào những ngày cần sự thoải mái, áo sơ mi sáng màu với tay phồng nhẹ, chi tiết thêu nhỏ và cổ chữ V thoáng kết hợp cùng quần shorts trắng là gợi ý dễ ứng dụng. Tông trắng kem giúp tôn da, trong khi phom áo nhẹ mang lại cảm giác thanh thoát cho vóc dáng. Chỉ cần thêm xăng đan hoặc giày bệt là đã đủ cho các hoạt động ngoài trời, từ dạo phố đến du lịch ngắn ngày, vẫn giữ được nét nữ tính tự nhiên.

Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc- Ảnh 8.

Áo sơ mi tay phồng thêu hoa dọc thân áo, kết hợp thêm áo hai dây đơn giản bên trong, phối cùng quần shorts trắng tạo nên sự thoải mái, phóng khoáng

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Dù theo phong cách nào, chìa khóa để áo sơ mi tay phồng không trở nên “sến” nằm ở sự tiết chế. Khi các yếu tố được kết hợp hài hòa, chiếc áo vốn rất nữ tính sẽ trở thành món đồ linh hoạt cho cả đi làm lẫn dạo phố, đồng thời nâng tầm nhan sắc của người mặc.

Áo sơ mi áo sơ mi tay phồng áo tay phồng Chân váy Công sở

Bài viết khác

Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top