Bản phối với áo sơ mi tay phồng đầy phá cách, nâng tầm nhan sắc

Với những cô gái yêu phong cách nhẹ nhàng, áo sơ mi tay phồng tông hồng pastel là lựa chọn dễ mặc nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ. Khi kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài, tổng thể trở nên trong trẻo và thanh thoát, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân nhờ sự liền mạch về màu sắc.

Để hoàn thiện bản phối, một đôi giày mũi nhọn cùng tông trắng hoặc be nhạt sẽ giúp giữ vẻ thanh lịch, trong khi túi mini nhỏ gọn và đôi bông tai tinh giản đóng vai trò như những điểm nhấn vừa đủ ẢNH: PANTIO

Nếu muốn hướng đến vẻ ngoài trang nhã và chuyên nghiệp hơn, áo sơ mi tay phồng xanh mint với thiết kế cổ tròn là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế tay phồng dáng bí trẻ trung, gam màu này vừa đủ tươi mới nhưng không quá nổi bật, dễ dàng kết hợp với quần âu trắng suông cạp cao. Các nếp gấp nhẹ ở thân áo tạo điểm nhấn tinh tế, giúp chiếc áo không bị đơn điệu dù giữ thiết kế tối giản. Quần suông cạp cao đóng vai trò “cân chỉnh” tỷ lệ cơ thể, mang lại cảm giác cao ráo và gọn gàng cho người mặc.

Áo sơ mi xanh mint tay phồng phối cùng quần suông cạp cao và giày mules trắng, kết hợp thêm vòng tay kim loại bản mỏng tạo nên hình ảnh nữ tính ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi không chỉ gắn liền với phong cách nữ tính hiện đại mà còn rất phù hợp với những bản phối mang hơi hướng vintage. Một chiếc áo sơ mi vải chiffon màu kem, thiết kế tay phồng nhẹ, điểm viền bèo hoặc nơ nhỏ ở cổ khi kết hợp cùng chân váy nâu ca rô dáng chữ A sẽ gợi cảm giác cổ điển và sang trọng.

Sự hòa quyện giữa hai gam màu trung tính giúp tổng thể hài hòa, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ ngày làm việc thường nhật đến buổi cà phê cuối tuần ẢNH: K&K FASHION

Với những ai yêu sự mềm mại nhưng không muốn quá điệu, áo sơ mi màu be kết hợp cùng chân váy nhún eo dáng dài là công thức đáng thử. Thiết kế tay phồng vừa phải và phần cổ tay cứng cáp tạo cảm giác chỉn chu, phù hợp cho các buổi chụp hình, sự kiện nhẹ hoặc những dịp cần vẻ ngoài trang nhã. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc xăng đan quai mảnh sẽ giúp hoàn thiện hình ảnh nữ tính pha chút quyến rũ.

Áo sơ mi sắc be với tay phồng cùng cổ tay cứng cáp giúp tôn lên nét thanh lịch pha chút quyến rũ ẢNH: @NGUYENLENGOCTHAO297

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng tay phồng và chân váy trắng đồng điệu luôn mang lại cảm giác tinh gọn và hiện đại. Thiết kế cổ chữ V giúp phần cổ và vai trở nên thoáng hơn, đồng thời làm gương mặt sáng và thanh thoát. Để tránh cảm giác đơn điệu, hãy nhấn nhá bằng giày cao gót mũi nhọn hoặc clutch ánh bạc, tạo chiều sâu cho trang phục. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn toát lên nét sang trọng nhẹ nhàng.

Áo sơ mi tay phồng màu trắng thiết kế cổ chữ V phối chân váy trắng thêm đôi giày cao gót mũi nhọn làm điểm nhấn tạo nên sự sang trọng, tối giản ẢNH: PANTIO

Trong môi trường công sở đòi hỏi sự nghiêm túc, áo sơ mi tay phồng màu cam đào kết hợp cùng chân váy bút chì đen là công thức cân bằng hiệu quả. Sắc cam đào mang lại cảm giác tươi mới, trong khi sắc đen giữ lại nét chỉn chu và quyền lực. Đôi giày đen bóng hoặc slingback sẽ giúp bản phối thêm chiều sâu và phù hợp với không gian làm việc.

Áo sơ mi cam đào thiết kế phần tay phồng phối chân váy bút chì đen tạo nên sự gọn gàng, chuyên nghiệp ẢNH: SPEARL

Không chỉ gói gọn trong phong cách nữ tính, áo sơ mi tay phồng hoàn toàn có thể trở nên trẻ trung khi phối cùng denim. Thiết kế buộc eo giúp tôn vòng 2, tạo phom dáng rõ ràng, trong khi chân váy denim túi hộp mang đến nét khỏe khoắn, hiện đại.

Sự tương phản giữa chất liệu mềm mại của áo chiffon và độ cứng cáp của denim tạo nên tổng thể cá tính nhưng vẫn hài hòa. Một đôi sneaker trắng hoặc xăng đan đế thấp sẽ giúp set đồ thêm năng động, phù hợp cho những ngày dạo phố ẢNH: LEIKA

Vào những ngày cần sự thoải mái, áo sơ mi sáng màu với tay phồng nhẹ, chi tiết thêu nhỏ và cổ chữ V thoáng kết hợp cùng quần shorts trắng là gợi ý dễ ứng dụng. Tông trắng kem giúp tôn da, trong khi phom áo nhẹ mang lại cảm giác thanh thoát cho vóc dáng. Chỉ cần thêm xăng đan hoặc giày bệt là đã đủ cho các hoạt động ngoài trời, từ dạo phố đến du lịch ngắn ngày, vẫn giữ được nét nữ tính tự nhiên.

Áo sơ mi tay phồng thêu hoa dọc thân áo, kết hợp thêm áo hai dây đơn giản bên trong, phối cùng quần shorts trắng tạo nên sự thoải mái, phóng khoáng ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Dù theo phong cách nào, chìa khóa để áo sơ mi tay phồng không trở nên “sến” nằm ở sự tiết chế. Khi các yếu tố được kết hợp hài hòa, chiếc áo vốn rất nữ tính sẽ trở thành món đồ linh hoạt cho cả đi làm lẫn dạo phố, đồng thời nâng tầm nhan sắc của người mặc.