Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán

Khi được phối cùng chính nó, denim on denim không tạo cảm giác lặp lại mà ngược lại, mở ra một không gian sáng tạo nơi mỗi lớp vải, mỗi phom dáng đều kể câu chuyện riêng về cái tôi thời trang không giới hạn của người mặc.



Ở phiên bản tối giản, denim on denim mang đến cảm giác tự do và phóng khoáng rõ nét, đặc biệt khi xuất hiện trong phom dáng hiện đại. Bản phối giữa áo denim dáng yếm crop top và quần jeans ống rộng tạo nên một tổng thể vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. Thiết kế crop top giúp phần thân trên trở nên gọn gàng, khoe khéo vòng eo và tạo điểm nhấn rõ rệt cho tỷ lệ cơ thể, trong khi quần jeans ống rộng mang lại sự thoải mái. Khi cả hai món đồ đều sử dụng chung chất liệu denim, sự đồng nhất về màu sắc và bề mặt giúp tổng thể liền mạch, không rối mắt mà vẫn đủ cá tính để thu hút ánh nhìn.

Bản phối denim được thể hiện bằng phom dáng cổ yếm hiện đại, kết hợp cùng quần ống rộng phóng khoáng ẢNH: @BAIFERNBAH

Denim sẽ không còn cảm giác nặng nề hay cứng nhắc nếu được xuất hiện qua những thiết kế phá cách. Sự phóng khoáng được thể hiện rõ qua cách chọn dáng rộng, dáng ngắn trong những chiếc áo khoác denim đầy cá tính. Khi kết hợp cùng quần jeans phom siêu rộng, cạp trễ và hiệu ứng wash bạc màu, tổng thể trang phục mang đậm hơi thở đường phố bụi bặm. Khi kết hợp cùng chân váy dáng ngắn lại tràn đầy nét nữ tính, chỉ cần thêm túi xách cầm tay là đã đủ góp phần làm dịu đi sự cứng cáp của denim, mang lại cảm giác nhẹ nhàng.



Áo denim oversized mang lại cảm giác tự do tuyệt đối, đi cùng quần ống rộng denim nhạt màu mang đậm tinh thần nổi loạn của thời trang đường phố ẢNH: @KLINHND

Sự kết hợp giữa áo denim crop top và chân váy mini đồng chất liệu tạo nên hiệu ứng liền mạch, giúp tổng thể nữ tính và thanh thoát ẢNH: @PINXPWD.X

Sự cứng cáp của denim khi đặt cạnh những chất liệu mềm mại hơn sẽ tạo nên hiệu ứng đối lập đầy thú vị. Bên ngoài là áo khoác denim dáng ngắn đóng vai trò như lớp “khung” định hình phong cách, trong khi áo bra thể thao bên trong tạo điểm nhấn mạnh mẽ ở phần thân trên. Sự đối lập giữa denim cứng cáp và chất liệu co giãn ôm sát mang đến hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp khoe khéo đường cong cơ thể. Quần jeans ống rộng tiếp tục giữ vai trò cân bằng, duy trì tinh thần phóng khoáng cho toàn bộ set đồ.



Mũ beanie và kính râm giúp bản phối denim trở nên đường phố hơn, đúng tinh thần denim gắn liền với chuyển động trong phong cách thời trang hiện đại ẢNH: @TOCTIEN1305

Khi denim được đặt cạnh những chất liệu mạnh mẽ như vải da, nó không còn đơn thuần là trang phục thường ngày mà trở thành một tuyên ngôn phong cách rõ rệt. Trong bản phối cá tính, áo khoác denim giữ vai trò trung tâm, quần jeans in họa tiết mang đậm tinh thần Y2K, trong khi lớp áo da bên trong đóng vai trò như mảng màu ấm, giúp sắc xanh denim trở nên sâu và cá tính hơn. Sự cộng hưởng giữa denim, chất liệu da và phụ kiện mạnh mẽ tạo nên hình ảnh thời trang vừa có gu, vừa mang tinh thần phá cách.



Áo denim khoác ngoài áo da đem lại sự cộng hưởng chất liệu mạnh mẽ, tạo nên vẻ ngoài vừa độc đáo vừa phá cách ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Áo sơ mi kẻ sọc được thêm vào bản phối denim on denim mang lại cảm giác trẻ trung và linh hoạt. Đây là cách tiếp cận rất đặc trưng của giới trẻ hiện nay, khi denim không còn bị bó buộc trong một công thức cố định.



Áo khoác denim dáng rộng kết hợp cùng quần shorts đồng màu giúp tổng thể gọn gàng và năng động hơn. Lớp layer sơ mi phá vỡ sự đơn điệu của áo denim trơn màu, trong khi sneaker trắng và tất cao cổ hoàn thiện tinh thần đường phố hiện đại ẢNH: @MIN.NICHA

Denim on denim không chỉ là một xu hướng, mà là cách chất liệu kể câu chuyện phong cách. Chính khả năng biến hóa linh hoạt đã giúp denim trở thành chất liệu không bao giờ lỗi mốt.

