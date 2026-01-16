  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/01/2026 20:00 GMT+7

Không còn là những công thức phối đồ nhàm chán, bản phối denim on denim đang trở lại như một tuyên ngôn phong cách đầy bản lĩnh, cá tính không khuôn mẫu.

Khi được phối cùng chính nó, denim on denim không tạo cảm giác lặp lại mà ngược lại, mở ra một không gian sáng tạo nơi mỗi lớp vải, mỗi phom dáng đều kể câu chuyện riêng về cái tôi thời trang không giới hạn của người mặc.

Ở phiên bản tối giản, denim on denim mang đến cảm giác tự do và phóng khoáng rõ nét, đặc biệt khi xuất hiện trong phom dáng hiện đại. Bản phối giữa áo denim dáng yếm crop top và quần jeans ống rộng tạo nên một tổng thể vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. Thiết kế crop top giúp phần thân trên trở nên gọn gàng, khoe khéo vòng eo và tạo điểm nhấn rõ rệt cho tỷ lệ cơ thể, trong khi quần jeans ống rộng mang lại sự thoải mái. Khi cả hai món đồ đều sử dụng chung chất liệu denim, sự đồng nhất về màu sắc và bề mặt giúp tổng thể liền mạch, không rối mắt mà vẫn đủ cá tính để thu hút ánh nhìn.

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 1.

Bản phối denim được thể hiện bằng phom dáng cổ yếm hiện đại, kết hợp cùng quần ống rộng phóng khoáng

ẢNH: @BAIFERNBAH

Denim sẽ không còn cảm giác nặng nề hay cứng nhắc nếu được xuất hiện qua những thiết kế phá cách. Sự phóng khoáng được thể hiện rõ qua cách chọn dáng rộng, dáng ngắn trong những chiếc áo khoác denim đầy cá tính. Khi kết hợp cùng quần jeans phom siêu rộng, cạp trễ và hiệu ứng wash bạc màu, tổng thể trang phục mang đậm hơi thở đường phố bụi bặm. Khi kết hợp cùng chân váy dáng ngắn lại tràn đầy nét nữ tính, chỉ cần thêm túi xách cầm tay là đã đủ góp phần làm dịu đi sự cứng cáp của denim, mang lại cảm giác nhẹ nhàng.

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 2.

Áo denim oversized mang lại cảm giác tự do tuyệt đối, đi cùng quần ống rộng denim nhạt màu mang đậm tinh thần nổi loạn của thời trang đường phố

ẢNH: @KLINHND

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo denim crop top và chân váy mini đồng chất liệu tạo nên hiệu ứng liền mạch, giúp tổng thể nữ tính và thanh thoát

ẢNH: @PINXPWD.X

Sự cứng cáp của denim khi đặt cạnh những chất liệu mềm mại hơn sẽ tạo nên hiệu ứng đối lập đầy thú vị. Bên ngoài là áo khoác denim dáng ngắn đóng vai trò như lớp “khung” định hình phong cách, trong khi áo bra thể thao bên trong tạo điểm nhấn mạnh mẽ ở phần thân trên. Sự đối lập giữa denim cứng cáp và chất liệu co giãn ôm sát mang đến hiệu ứng thị giác rõ rệt, giúp khoe khéo đường cong cơ thể. Quần jeans ống rộng tiếp tục giữ vai trò cân bằng, duy trì tinh thần phóng khoáng cho toàn bộ set đồ.

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 4.

Mũ beanie và kính râm giúp bản phối denim trở nên đường phố hơn, đúng tinh thần denim gắn liền với chuyển động trong phong cách thời trang hiện đại

ẢNH: @TOCTIEN1305

Khi denim được đặt cạnh những chất liệu mạnh mẽ như vải da, nó không còn đơn thuần là trang phục thường ngày mà trở thành một tuyên ngôn phong cách rõ rệt. Trong bản phối cá tính, áo khoác denim giữ vai trò trung tâm, quần jeans in họa tiết mang đậm tinh thần Y2K, trong khi lớp áo da bên trong đóng vai trò như mảng màu ấm, giúp sắc xanh denim trở nên sâu và cá tính hơn. Sự cộng hưởng giữa denim, chất liệu da và phụ kiện mạnh mẽ tạo nên hình ảnh thời trang vừa có gu, vừa mang tinh thần phá cách.

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 5.

Áo denim khoác ngoài áo da đem lại sự cộng hưởng chất liệu mạnh mẽ, tạo nên vẻ ngoài vừa độc đáo vừa phá cách

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Áo sơ mi kẻ sọc được thêm vào bản phối denim on denim mang lại cảm giác trẻ trung và linh hoạt. Đây là cách tiếp cận rất đặc trưng của giới trẻ hiện nay, khi denim không còn bị bó buộc trong một công thức cố định. 

Bí quyết diện denim on denim thời thượng, không gây nhàm chán- Ảnh 6.

Áo khoác denim dáng rộng kết hợp cùng quần shorts đồng màu giúp tổng thể gọn gàng và năng động hơn. Lớp layer sơ mi phá vỡ sự đơn điệu của áo denim trơn màu, trong khi sneaker trắng và tất cao cổ hoàn thiện tinh thần đường phố hiện đại

ẢNH: @MIN.NICHA

Denim on denim không chỉ là một xu hướng, mà là cách chất liệu kể câu chuyện phong cách. Chính khả năng biến hóa linh hoạt đã giúp denim trở thành chất liệu không bao giờ lỗi mốt.

Denim on denim denim quần jeans ống rộng áo khoác jean Cá tính

Bài viết khác

Phong cách edgy, tuyên ngôn thời trang cho sự khác biệt

Phong cách edgy, tuyên ngôn thời trang cho sự khác biệt

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Áo khoác và giày sneaker, bản phối linh hoạt cho nàng hiện đại

Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng

Cardigan và chân váy ngắn - bản phối ngọt ngào, đầy phóng khoáng

Đôi chân thon gọn với quần tất đen

Đôi chân thon gọn với quần tất đen

Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại mùa tết 2026

Áo dài, lụa tơ tằm và nhịp sống hiện đại mùa tết 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top