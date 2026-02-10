Bí quyết diện đồ thanh thoát và đầy phong cách với đầm suông

Đầm suông là trang phục nổi tiếng về vẻ đẹp phóng khoáng, mang vẻ thanh thoát và thể hiện cá tính riêng. Khi đã được tận hưởng mọi cảm giác thoải mái và thư thái trong những bộ váy suông tuyệt đẹp, nàng dễ dàng nhận ra trải nghiệm mới mẻ, tinh tế từ niềm vui mặc đẹp.

Khoe dáng thanh thoát, tinh gọn và đầy phong cách trong thiết kế đầm suông gam màu trầm. Chọn trang phục dáng rộng cũng là cách quý cô thể hiện sự tự tin và bản lĩnh vì hiểu rõ gu thời trang của bản thân và ưu tiên cho trải nghiệm cá nhân ẢNH: KHÂU BYCQ

Đầm suông phóng khoáng kiêu kỳ, tôn dáng thướt tha

Trang phục dáng suông mùa xuân 2026 mang đậm màu sắc của mùa lễ hội. Các thiết kế vẫn tôn trọng phom dáng cổ điển - mang lại sự thoáng mát, nhẹ nhàng và dáng vẻ thướt tha - đồng thời được chăm chút làm mới nhiều hơn để phù hợp cả với những không gian lớn trang trọng và náo nhiệt.

Nàng có thể chọn đầm suông màu xanh biển đậm có dáng cổ thuyền nhỏ kết hợp chi tiết nhún rút nơi eo, váy suông có chi tiết cổ dựng và dải lụa mềm vắt ngang và tự tạo kiểu theo ý thích, váy cổ yếm, váy dáng bí từ voan tơ thêu hoa, váy sơ mi dáng suông không tay hay những mẫu mini dress tối giản có thể làm nổi bật đôi chân thon dài.

Diện đầm suông thật sang trọng và quý phái với bản phối đồng điệu kết hợp váy và giày cao gót. Thiết kế có chi tiết viền vải khác màu, khi phối cùng túi xách có màu tương đồng sẽ tạo nên bản phối tone sur tone sành điệu ẢNH: KHÂU BYCQ

Áo cổ yếm, đầm cổ yếm là một trong những thiết kế không bao giờ vắng mặt trong mùa xuân. Mẫu trang phục mang tông màu tươi sáng điểm họa tiết hoa thêu vừa nhẹ khoe dáng mảnh mai, bờ vai thon gọn vừa mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu đặc trưng của mùa lễ hội ẢNH: CHICKA CHICKA

Các thiết kế dáng suông ngày càng được hội chị em yêu thích bởi cảm giác "mặc như không". Váy suông làm từ các chất vải mỏng nhẹ thường có thêm lớp váy lót thoáng khí, thấm hút mồ hôi và tạo nên vẻ đẹp giàu tính thẩm mỹ cho trang phục ẢNH: MADELEN

Trang phục hạ eo là "bạn tốt" của những cô nàng muốn giấu dáng và tận hưởng trọn vẹn mọi thú vui từ cuộc sống. Váy sơ mi dáng suông được tạo điểm nhấn bằng tông cam bắt mắt, chi tiết cổ bẻ gọn gàng mang lại hình ảnh thanh lịch và chỉn chu ẢNH: CCHIC

Khi phối trang phục suông đơn sắc, nàng có thể chọn thêm vào những tông màu nổi bật hoặc các món đồ mang họa tiết ấn tượng. Đầm đen mềm nhẹ và thoáng mát trở nên đẹp tinh tế hơn khi phối cùng khăn lụa in họa tiết, túi cầm tay tông cam và phụ kiện màu vàng gold bắt sáng ẢNH: CCHIC

Tự tin dự tiệc, bước lên thảm đỏ với thiết kế dáng suông màu trắng lộng lẫy. Chi tiết lệch vai khoe khéo vẻ quyến rũ trong khi chất vải dệt kim cao cấp vừa tạo độ rủ mềm thướt tha, vừa che nhược điểm một cách tài tình ẢNH: KHÂU BYCQ

Dáng vẻ thư thả, tự do của quý cô trong những ngày đầu năm được khắc họa qua mẫu đầm dài màu xanh có chi tiết hạ eo và hàng cúc đôi lạ mắt ẢNH: CHICKA CHIKA

Tôn trọn đôi chân dài miên man qua những lựa chọn đầm ngắn dáng suông. Thiết kế tông màu trắng kem giàu tính ứng dụng, hợp nhiều tông da và có thể diện đến mọi bữa tiệc, sự kiện dịp đầu năm ẢNH: MYAN



