Bí quyết diện đồ thanh thoát và đầy phong cách với đầm suông

Đầm suông không chỉ là lựa chọn thanh thoát, thướt tha và nhẹ nhàng cho những ngày thư thả. Thiết kế phóng khoáng này đã trở thành lựa chọn mặc đẹp cho mọi không gian - khi nàng du xuân dạo phố, tham dự các buổi tiệc, các lễ hội hay buổi gặp gỡ thân tình dịp đầu năm.
Đầm suông là trang phục nổi tiếng về vẻ đẹp phóng khoáng, mang vẻ thanh thoát và thể hiện cá tính riêng. Khi đã được tận hưởng mọi cảm giác thoải mái và thư thái trong những bộ váy suông tuyệt đẹp, nàng dễ dàng nhận ra trải nghiệm mới mẻ, tinh tế từ niềm vui mặc đẹp.
Trang phục dáng suông mùa xuân 2026 mang đậm màu sắc của mùa lễ hội. Các thiết kế vẫn tôn trọng phom dáng cổ điển - mang lại sự thoáng mát, nhẹ nhàng và dáng vẻ thướt tha - đồng thời được chăm chút làm mới nhiều hơn để phù hợp cả với những không gian lớn trang trọng và náo nhiệt.
Nàng có thể chọn đầm suông màu xanh biển đậm có dáng cổ thuyền nhỏ kết hợp chi tiết nhún rút nơi eo, váy suông có chi tiết cổ dựng và dải lụa mềm vắt ngang và tự tạo kiểu theo ý thích, váy cổ yếm, váy dáng bí từ voan tơ thêu hoa, váy sơ mi dáng suông không tay hay những mẫu mini dress tối giản có thể làm nổi bật đôi chân thon dài.
Tôn trọn đôi chân dài miên man qua những lựa chọn đầm ngắn dáng suông. Thiết kế tông màu trắng kem giàu tính ứng dụng, hợp nhiều tông da và có thể diện đến mọi bữa tiệc, sự kiện dịp đầu năm