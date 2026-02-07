Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn

Mặc gì dự tiệc là chủ đề 'nóng' nhất trong những ngày này, khi nàng vừa phải gấp rút hoàn thành các kế hoạch, làm đầy các con số đồng thời lên kế hoạch trang phục cho buổi tiệc quan trọng sắp tới. Những bí quyết lên đồ dự tiệc dưới đây đơn giản và dễ áp dụng, có thể giúp nàng tìm ra ý tưởng đắt giá.
Trang phục dự tiệc có vô số kiểu dáng, màu sắc và phong cách khác nhau. Quý cô yêu thích sự kín đáo thanh lịch, vẻ trang nhã quyến rũ hay nổi bật gây ấn tượng đều có thể tìm thấy cho mình những lựa chọn thú vị, phù hợp mà không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm - chú ý chọn phom dáng và tông màu
Không phải bất cứ phom dáng đầm dự tiệc nào cũng hoàn hảo cho nàng. Tuy nhiên những dáng váy cổ điển như váy chữ A, váy sơ mi dáng dài, đầm lụa cổ yếm hay thiết kế tối giản dáng dài có các chi tiết vặn xoắn, drapping tạo điểm nhấn có thể là những lựa chọn đáng để cân nhắc. Trang phục dáng ôm như bodycon, váy ngắn, đầm cocktail thường khá kén chọn vóc dáng. Chúng có thể tạo hình ảnh đẹp nhưng không thật sự thoải mái so với các thiết kế ôm nhẹ, tùng váy xòe và đôi khi có thêm phần tà dài che bớt các nhược điểm hình thể.
Tông màu trắng, đen, beige, cream khá an toàn, hài hòa và phù hợp với đa số các buổi tiệc. Tuy nhiên sắc đỏ thẫm, đỏ rượu, màu vàng bơ, nâu đất và đỏ tươi lại là những tông màu dễ dàng thu hút sự chú ý, khiến bao ánh mắt sẽ dõi theo bóng hình nàng.
Các thiết kế dành cho mùa tiệc tùng thường được ưa chuộng phối cùng khăn lụa rời hoặc đính kèm các dải lụa mềm mại thả dài theo vóc dáng, có thể thắt nơ hoặc tự do tạo kiểu theo ý thích
ẢNH: HOBB
Chất liệu cao cấp - bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn
Chất liệu chính là cách để một quý cô nói lên khí chất, gu thời trang sắc sảo sành điệu. Chất vải cho trang phục tiệc thường ưu tiên bề mặt có kết cấu thú vị. Vải organza, tulle hay tơ voan xuyên thấu, vải gấm dệt jacquard, ren dệt họa tiết, lụa satin hai lớp, nhung the... chính là những ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn ngay khi lên đồ dự tiệc những ngày đầu năm 2026.