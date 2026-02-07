  • An Giang
Thời trang 24/7

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/02/2026 08:00 GMT+7

Mặc gì dự tiệc là chủ đề 'nóng' nhất trong những ngày này, khi nàng vừa phải gấp rút hoàn thành các kế hoạch, làm đầy các con số đồng thời lên kế hoạch trang phục cho buổi tiệc quan trọng sắp tới. Những bí quyết lên đồ dự tiệc dưới đây đơn giản và dễ áp dụng, có thể giúp nàng tìm ra ý tưởng đắt giá.

Trang phục dự tiệc có vô số kiểu dáng, màu sắc và phong cách khác nhau. Quý cô yêu thích sự kín đáo thanh lịch, vẻ trang nhã quyến rũ hay nổi bật gây ấn tượng đều có thể tìm thấy cho mình những lựa chọn thú vị, phù hợp mà không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 1.

Đầm chiffon tông màu trầm ấm khéo léo gửi gắm nhiều chi tiết và kỹ thuật cao cấp để tạo nên độ rủ mềm mại mà vẫn đứng dáng, vẻ thanh lịch và kín đáo. Thiết kế nữ tính với phần cổ có dây buộc nơ, phối bèo trên dáng chữ A tinh giản

ẢNH: LÊ NGỌC LÂM

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm - chú ý chọn phom dáng và tông màu

Không phải bất cứ phom dáng đầm dự tiệc nào cũng hoàn hảo cho nàng. Tuy nhiên những dáng váy cổ điển như váy chữ A, váy sơ mi dáng dài, đầm lụa cổ yếm hay thiết kế tối giản dáng dài có các chi tiết vặn xoắn, drapping tạo điểm nhấn có thể là những lựa chọn đáng để cân nhắc. Trang phục dáng ôm như bodycon, váy ngắn, đầm cocktail thường khá kén chọn vóc dáng. Chúng có thể tạo hình ảnh đẹp nhưng không thật sự thoải mái so với các thiết kế ôm nhẹ, tùng váy xòe và đôi khi có thêm phần tà dài che bớt các nhược điểm hình thể.

Tông màu trắng, đen, beige, cream khá an toàn, hài hòa và phù hợp với đa số các buổi tiệc. Tuy nhiên sắc đỏ thẫm, đỏ rượu, màu vàng bơ, nâu đất và đỏ tươi lại là những tông màu dễ dàng thu hút sự chú ý, khiến bao ánh mắt sẽ dõi theo bóng hình nàng.

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 2.

Tông màu trắng ngà trên chất vải phối ánh kim óng ánh tựa như chất "lụa nước". Đường cắt trên thân trước tôn eo thon một cách tự nhiên đồng thời khoe khéo bờ vai xinh với điểm nhấn là cài áo đính lông vũ sang trọng

ẢNH: HOBB

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 3.

Có những sắc màu không nhằm phô bày mà để ngân vang cảm xúc. Trong tinh thần mùa lễ hội đang tràn ngập, mỗi thiết kế, mỗi màu sắc mang đến một khoảnh khắc đặc biệt, được "chiếu sáng" bởi chuyển động của nàng, của ánh sáng và những ánh nhìn đang dõi theo

ẢNH: DECODE HOUSE

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 4.

Kín đáo nhưng vẫn đầy quyến rũ, tinh giản nhưng vẫn nổi bật với sự kết hợp của đầm tiệc dài màu cam đất và giày cao gót mũi nhọn tông cam neon. Chi tiết vặn xoắn thắt eo tạo nên điểm nhấn đầy duyên dáng và góp phần thu hút ánh nhìn

ẢNH: DECODE HOUSE

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 5.

Sắc đỏ tươi rạng rỡ, nổi bật khiến nàng thu hút mọi sự chú ý của đám đông. Vải tafta bóng bắt sáng và giữ phom dáng tốt có chi tiết nơ cách điệu vừa khéo che khuyết điểm nơi eo, vừa tạo điểm nhấn độc đáo khó rời mắt

ẢNH: WHITE PLAN

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 6.

Gam màu đỏ nhiều sắc độ cho nàng thỏa sức lựa chọn màu phù hợp nhất với bản thân. Đầm đỏ phối mảng ren trắng nổi bật tôn sự trẻ trung trong trẻo được gợi ý phối cùng túi đen và giày cao gót mũi nhọn tông đỏ

ẢNH: WHITE PLAN

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 7.
Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 8.

Các thiết kế dành cho mùa tiệc tùng thường được ưa chuộng phối cùng khăn lụa rời hoặc đính kèm các dải lụa mềm mại thả dài theo vóc dáng, có thể thắt nơ hoặc tự do tạo kiểu theo ý thích

ẢNH: HOBB

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 9.

Xuyên thấu quyến rũ nhưng vẫn quá đỗi trang nhã và thanh lịch nhờ nghệ thuật xếp layer tinh tế tôn trọn nét nữ tính, kiêu kỳ nơi người mặc

ẢNH: WHITE PLAN

Chất liệu cao cấp - bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn

Chất liệu chính là cách để một quý cô nói lên khí chất, gu thời trang sắc sảo sành điệu. Chất vải cho trang phục tiệc thường ưu tiên bề mặt có kết cấu thú vị. Vải organza, tulle hay tơ voan xuyên thấu, vải gấm dệt jacquard, ren dệt họa tiết, lụa satin hai lớp, nhung the... chính là những ứng cử viên hàng đầu để nàng chọn ngay khi lên đồ dự tiệc những ngày đầu năm 2026.

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 10.

Đầm mini làm từ chất vải jacquard với bề mặt xử lý xước tinh tế tạo chiều sâu thị giác sang trọng. Thiết kế theo phom đồng hồ cát với phần hông được xử lý khéo léo tạo hiệu ứng thắt eo tôn dáng mềm mại, thân trước cài lệch với cúc ẩn mang lại vẻ liền mạch, kết hợp chân váy chữ A nhẹ và miếng độn vai mỏng giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể

ẢNH: HOBB

Bí quyết lên đồ dự tiệc đơn giản mà sang xịn, ai cũng muốn ngắm nhìn - Ảnh 11.

Tỏa sáng theo cách thật kín đáo và khác biệt với set đồ nhung màu đỏ đậm phối giày đen, túi và trang sức ánh kim

ẢNH: HOBB

dự tiệc lên đồ dự tiệc váy dự tiệc đầm dự tiệc đầm tiệc thời trang dự tiệc

