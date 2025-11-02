Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Áo và chân váy là những món đồ cơ bản thường chiếm số lượng nhiều nhất trong mọi tủ đồ. Đặc tính linh hoạt, dễ ứng biến và thay đổi phong cách từ các bản phối kết hợp hai món đồ này giúp chúng trở thành kiểu trang phục dễ mặc, dễ đẹp và tiện dụng bậc nhất.
Ghi dấu ấn nơi công sở cùng bản phối áo và chân váy cách điệu
Áo sơ mi, áo cách điệu mặc cùng chân váy là bản phối phổ biến và dễ mặc nhất. Quý cô sẽ lần lượt kết hợp mọi chiếc áo có mặt trong tủ đồ với mẫu chân váy yêu thích hoặc chọn ra những cặp đôi tương đồng về phong cách để tạo nên một bản phối đặc biệt. Áo thắt nơ cổ phối chân váy ren xếp ly, áo sơ mi cổ nhọn không tay phối chân váy bút chì dáng dài đồng điệu hoặc các mẫu áo thun mỏng tay dài, áo dệt kim phối chân váy chữ A... là những ví dụ cụ thể.
Chân váy dáng dài nên được ưu tiên trong các bản phối mùa thu. Món đồ này vừa mang lại hình ảnh thướt tha uyển chuyển khi nàng di chuyển vừa có thể giữ ấm nhẹ nhàng cho phần thân dưới khi tiết trời chuyển lạnh
ẢNH: THE CUE
Khẳng định bản lĩnh với cặp đôi áo vest và chân váy xòe
Áo vest cách điệu mang lại hình ảnh trang nhã, hiện đại được kết hợp chân váy xòe mềm mại giàu nữ tính là lựa chọn mặc đẹp cho các nữ doanh nhân, quý cô văn phòng hay nàng yêu thích sự chuyên nghiệp. Các bản phối này còn có thể cài cắm thêm chi tiết phối màu đồng bộ hoặc tương phản; đồng thời sử dụng giày, túi và phụ kiện làm điểm nhấn chuyển tiếp cho cả tổng thể.
Bản phối đồng bộ hay tương phản màu sắc là "chân ái" của nàng? Có lẽ mỗi quý cô sẽ chọn cả hai phương án cho nhiều dịp khác nhau để thử nghiệm và để làm mới hình ảnh
ẢNH: C’CHIC
Tỏa sáng phong cách đường phố cùng ý tưởng lên đồ với áo và chân váy dệt kim tông hồng pastel hay cặp đôi chân váy nữ sinh và áo dệt kim họa tiết kẻ ngang cá tính
ẢNH: KCLOSET