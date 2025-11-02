Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Áo và chân váy là những món đồ cơ bản thường chiếm số lượng nhiều nhất trong mọi tủ đồ. Đặc tính linh hoạt, dễ ứng biến và thay đổi phong cách từ các bản phối kết hợp hai món đồ này giúp chúng trở thành kiểu trang phục dễ mặc, dễ đẹp và tiện dụng bậc nhất.

Bản phối thanh lịch, nhã nhặn nhưng không gây nhàm chán nhờ sự đa dạng của chất liệu và chi tiết. Vải in/dệt họa tiết, các sóng vải được gấp nếp xếp ly hay chi tiết thắt nơ làm tăng thêm vẻ nữ tính, dịu dàng cho bản phối thường ngày ẢNH: NEM FASHION

Ghi dấu ấn nơi công sở cùng bản phối áo và chân váy cách điệu

Áo sơ mi, áo cách điệu mặc cùng chân váy là bản phối phổ biến và dễ mặc nhất. Quý cô sẽ lần lượt kết hợp mọi chiếc áo có mặt trong tủ đồ với mẫu chân váy yêu thích hoặc chọn ra những cặp đôi tương đồng về phong cách để tạo nên một bản phối đặc biệt. Áo thắt nơ cổ phối chân váy ren xếp ly, áo sơ mi cổ nhọn không tay phối chân váy bút chì dáng dài đồng điệu hoặc các mẫu áo thun mỏng tay dài, áo dệt kim phối chân váy chữ A... là những ví dụ cụ thể.

Chất liệu vải màu xám kẻ sọc trắng kết hợp hoàn hảo hai đặc tính đứng phom và mềm mại, mang lại cảm giác thanh lịch, chỉn chu cho phong cách văn phòng ẢNH: THE CUE

Chân váy dáng dài nên được ưu tiên trong các bản phối mùa thu. Món đồ này vừa mang lại hình ảnh thướt tha uyển chuyển khi nàng di chuyển vừa có thể giữ ấm nhẹ nhàng cho phần thân dưới khi tiết trời chuyển lạnh ẢNH: THE CUE

Chân váy công sở được làm mới hiệu quả bằng chất liệu đứng phom và ít nhăn, cấu trúc trang phục hiện đại với điểm nhấn là phần tà xếp lớp. Đây là lựa chọn phù hợp để diện cùng áo cách điệu màu xanh mint dịu dàng ẢNH: NEM FASHION

Chinh phục bản phối theo set đồng bộ với sắc nâu cam ấm áp, mềm mại và bóng bẩy của lụa satin. Bản phối này có thể trở thành trang phục dự tiệc, dạo phố, tham gia lễ hội... vì hội tụ đầy đủ cả yếu tố thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng ẢNH: C’CHIC

Sắc trắng cream sang trọng, cổ điển được làm mới theo phong cách hiện đại dành cho quý cô văn phòng ẢNH: C’CHIC

Khẳng định bản lĩnh với cặp đôi áo vest và chân váy xòe

Áo vest cách điệu mang lại hình ảnh trang nhã, hiện đại được kết hợp chân váy xòe mềm mại giàu nữ tính là lựa chọn mặc đẹp cho các nữ doanh nhân, quý cô văn phòng hay nàng yêu thích sự chuyên nghiệp. Các bản phối này còn có thể cài cắm thêm chi tiết phối màu đồng bộ hoặc tương phản; đồng thời sử dụng giày, túi và phụ kiện làm điểm nhấn chuyển tiếp cho cả tổng thể.

Bản phối đồng bộ hay tương phản màu sắc là "chân ái" của nàng? Có lẽ mỗi quý cô sẽ chọn cả hai phương án cho nhiều dịp khác nhau để thử nghiệm và để làm mới hình ảnh ẢNH: C’CHIC

Tỏa sáng phong cách đường phố cùng ý tưởng lên đồ với áo và chân váy dệt kim tông hồng pastel hay cặp đôi chân váy nữ sinh và áo dệt kim họa tiết kẻ ngang cá tính ẢNH: KCLOSET



