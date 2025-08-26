Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Áo thun phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, đi làm, gặp gỡ bạn bè, dạo phố hay thậm chí là những buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Tùy vào cách phối và phụ kiện đi kèm, áo thun có thể giúp bạn xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch hoặc cá tính, nổi bật.

Phom áo ôm sát với đường cắt tối giản, tinh tế tôn lên bờ vai và vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy xòe họa tiết hoa lá nổi bật trên nền vải xuyên thấu bay bổng, tạo nên bản phối nhẹ nhàng, thanh thoát ẢNH: SIXDO

Chiếc áo thun trắng đính họa tiết đá nhẹ nhàng mang đến vẻ thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Khác với những món đồ thông thường, thiết kế đính đá giúp tăng tính thời trang, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách ẢNH: SIXDO

Dáng áo ôm nhẹ với thiết kế cổ tim và chất liệu thoáng khí đem tới vẻ năng động, cá tính. Sự kết hợp giữa màu đen và chân váy dáng dài màu sáng giúp tổng thể trang phục vừa thanh lịch, vừa mang chút phóng khoáng ẢNH: SIXDO

Chiếc áo thun cổ bẻ dáng polo với phần cổ chữ V tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tôn lên đường nét nữ tính mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Màu sắc trung tính dễ phối hợp, chất liệu mềm mịn khiến kiểu áo thích hợp diện quanh năm ẢNH: SIXDO

Áo dáng suông oversized với chất liệu mềm mại và tay rủ tự nhiên mang đến phong cách hiện đại, phóng khoáng. Thiết kế đơn giản, không kén dáng, giúp che khuyết điểm cơ thể và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ quần jeans, chân váy đến quần ống rộng ẢNH: SIXDO

Mẫu áo thun trắng họa tiết hoa tinh tế mang phong cách tối giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhẹ nhàng. Dáng áo cơ bản phù hợp cho mọi phong cách. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly, tổng thể mang lại sự thanh lịch, sang trọng ẢNH: SIXDO

Thiết kế áo thun cổ tròn được thổi hồn mới mẻ hơn với chi tiết thêu ren nổi tinh xảo đem lại cảm giác vừa thanh lịch vừa đầy nghệ thuật. Những đường hoa lá đục lỗ uốn lượn nơi vai và ngực tinh giản mà vẫn đủ làm say lòng mọi ánh nhìn ẢNH: FORMAT

Với chất liệu co giãn nhẹ, phom dáng vừa vặn và đường thêu tỉ mỉ, áo thun mang tới sự thoải mái trong mọi hoạt động thường ngày. Họa tiết thêu tinh tế là điểm nhấn giúp kiểu áo này trở nên sinh động, mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới ẢNH: FORMAT

Chính sự đa dụng đã giúp áo thun trở thành món đồ "cân" được nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau trong đời sống hằng ngày.