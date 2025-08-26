Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Áo thun luôn là món đồ thời trang linh hoạt và dễ ứng dụng bậc nhất trong tủ đồ phái đẹp. Chỉ với một chiếc áo thun đơn giản, bạn có thể biến hóa phong cách theo nhiều cách khác nhau.
Chia sẻ bài viết
Áo thun phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, đi làm, gặp gỡ bạn bè, dạo phố hay thậm chí là những buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Tùy vào cách phối và phụ kiện đi kèm, áo thun có thể giúp bạn xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch hoặc cá tính, nổi bật.
Chính sự đa dụng đã giúp áo thun trở thành món đồ "cân" được nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau trong đời sống hằng ngày.