  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
26/08/2025 20:00 GMT+7

Áo thun luôn là món đồ thời trang linh hoạt và dễ ứng dụng bậc nhất trong tủ đồ phái đẹp. Chỉ với một chiếc áo thun đơn giản, bạn có thể biến hóa phong cách theo nhiều cách khác nhau.

Áo thun phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, đi làm, gặp gỡ bạn bè, dạo phố hay thậm chí là những buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Tùy vào cách phối và phụ kiện đi kèm, áo thun có thể giúp bạn xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch hoặc cá tính, nổi bật.

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 1.

Phom áo ôm sát với đường cắt tối giản, tinh tế tôn lên bờ vai và vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy xòe họa tiết hoa lá nổi bật trên nền vải xuyên thấu bay bổng, tạo nên bản phối nhẹ nhàng, thanh thoát

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 2.

Chiếc áo thun trắng đính họa tiết đá nhẹ nhàng mang đến vẻ thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Khác với những món đồ thông thường, thiết kế đính đá giúp tăng tính thời trang, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 3.

Dáng áo ôm nhẹ với thiết kế cổ tim và chất liệu thoáng khí đem tới vẻ năng động, cá tính. Sự kết hợp giữa màu đen và chân váy dáng dài màu sáng giúp tổng thể trang phục vừa thanh lịch, vừa mang chút phóng khoáng

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 4.

Chiếc áo thun cổ bẻ dáng polo với phần cổ chữ V tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tôn lên đường nét nữ tính mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Màu sắc trung tính dễ phối hợp, chất liệu mềm mịn khiến kiểu áo thích hợp diện quanh năm

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 5.

Áo dáng suông oversized với chất liệu mềm mại và tay rủ tự nhiên mang đến phong cách hiện đại, phóng khoáng. Thiết kế đơn giản, không kén dáng, giúp che khuyết điểm cơ thể và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ quần jeans, chân váy đến quần ống rộng

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 6.

Mẫu áo thun trắng họa tiết hoa tinh tế mang phong cách tối giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn nhẹ nhàng. Dáng áo cơ bản phù hợp cho mọi phong cách. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly, tổng thể mang lại sự thanh lịch, sang trọng

ẢNH: SIXDO

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 7.

Thiết kế áo thun cổ tròn được thổi hồn mới mẻ hơn với chi tiết thêu ren nổi tinh xảo đem lại cảm giác vừa thanh lịch vừa đầy nghệ thuật. Những đường hoa lá đục lỗ uốn lượn nơi vai và ngực tinh giản mà vẫn đủ làm say lòng mọi ánh nhìn

ẢNH: FORMAT

Thanh lịch hay cá tính? Áo thun đều 'cân' được - Ảnh 8.

Với chất liệu co giãn nhẹ, phom dáng vừa vặn và đường thêu tỉ mỉ, áo thun mang tới sự thoải mái trong mọi hoạt động thường ngày. Họa tiết thêu tinh tế là điểm nhấn giúp kiểu áo này trở nên sinh động, mang lại cảm giác trẻ trung, tươi mới

ẢNH: FORMAT

Chính sự đa dụng đã giúp áo thun trở thành món đồ "cân" được nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau trong đời sống hằng ngày.

Áo thun kết hợp thời trang Chân váy Phong cách

Bài viết khác

Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ với quần tất đen

Tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ với quần tất đen

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Thời trang đồng bộ là bí quyết để 'đẹp nhanh, đẹp chuẩn'

Thời trang đồng bộ là bí quyết để 'đẹp nhanh, đẹp chuẩn'

Họa tiết chấm bi trở lại - hoài cổ mà vẫn 'trendy' hết nấc

Họa tiết chấm bi trở lại - hoài cổ mà vẫn 'trendy' hết nấc

Phá vỡ giới hạn, chinh phục mọi phong cách với đầm dự tiệc trắng, đen

Phá vỡ giới hạn, chinh phục mọi phong cách với đầm dự tiệc trắng, đen

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Đừng bỏ lỡ athleisure - bí kíp mặc đẹp, thoải mái cho kỳ nghỉ Quốc khánh

Đừng bỏ lỡ athleisure - bí kíp mặc đẹp, thoải mái cho kỳ nghỉ Quốc khánh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top