Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Trong tủ đồ của người phụ nữ hiện đại, những thiết kế vừa mang tinh thần cổ điển, vừa đáp ứng được nhu cầu linh hoạt của đời sống thường ngày luôn giữ vị trí đặc biệt. Áo khoác tweed dáng ngắn chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình ấy. Từ chất liệu vốn gắn liền với vẻ sang trọng quý phái, tweed ngày nay được làm mới bằng phom dáng gọn gàng, trẻ trung, giúp người mặc giữ được sự chỉn chu mà không hề tạo cảm giác nặng nề hay “đứng tuổi”.



Trong những buổi dạo phố khi thời tiết trở nên dịu mát, áo khoác tweed dáng ngắn phát huy trọn vẹn ưu điểm nhờ phom vừa vặn, độ dài lửng trên hông giúp cải thiện tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác cao ráo và thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng váy đồng bộ, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, mang tinh thần cổ điển đặc trưng của tweed nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng cho nhịp sống hiện đại. Việc lựa chọn giày đế bệt tối màu giúp giữ sự thoải mái khi di chuyển, trong khi tất trắng lại đóng vai trò như một chi tiết nhấn tinh tế cho tổng thể.

Lương Thùy Linh diện áo khoác tweed dáng ngắn phối váy đồng bộ và giày đế bệt cho thấy sự cân bằng khéo léo giữa vẻ thanh lịch và nét trẻ trung hiện đại ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Với những cô nàng yêu thích hình ảnh sắc nét và nổi bật, áo khoác tweed dáng ngắn tông sáng là lựa chọn dễ dàng gây ấn tượng. Phom lửng kết hợp hàng nút kim loại tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp set đồ trông gọn gàng và thời trang hơn. Khi phối cùng chân váy ngắn đồng bộ và áo quây tối màu, tổng thể đạt được sự tương phản vừa đủ, làm nổi bật cấu trúc của áo khoác.

Đôi giày cổ thấp và phụ kiện nhỏ gọn giúp hoàn thiện diện mạo cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần sang trọng đặc trưng của vải tweed ẢNH: @LALALALISA_M

Trong các sự kiện hoặc buổi gặp gỡ đòi hỏi sự nghiêm túc và lịch sự, áo khoác tweed dáng ngắn tông đỏ trầm trở thành lựa chọn lý tưởng. Gam màu nổi bật giúp giữ vẻ sang trọng, trong khi phom đứng và độ dài lửng lại giúp tổng thể không bị nặng nề. Khi kết hợp cùng váy đồng bộ và giày cao gót mũi nhọn, set đồ mang đến hình ảnh trang nhã nhưng vẫn đủ nổi bật, phù hợp với những không gian mang tính trang trọng.



Áo khoác tweed ngắn tông đỏ trầm phối váy đồng bộ, nhấn nhá bằng đôi giày cao mũi nhọn mang lại vẻ thanh lịch và trang nhã ẢNH: CE'LIA

Nếu theo đuổi phong cách sang trọng pha chút cá tính hiện đại, áo khoác tweed dáng ngắn gam đen luôn là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần cuốn hút. Phom vuông cứng cáp giúp tổng thể trông sắc sảo, trong khi chân váy mini đồng bộ mang lại sự trẻ trung cần thiết. Phụ kiện da đen và giày cao gót tạo nên một diện mạo gọn gàng, phù hợp với môi trường công sở sáng tạo hoặc những buổi gặp gỡ quan trọng.



Áo khoác tweed ngắn gam đen phối chân váy mini tạo vẻ ngoài hiện đại theo tinh thần thời trang cao cấp ẢNH: FRONT ROW

Ở những cách phối thiên về sự phóng khoáng, áo khoác tweed dáng ngắn được khoác hờ trên vai mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chỉn chu. Khi kết hợp cùng váy midi đen dáng suông và bốt cao cổ, set đồ tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Cách phối này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố cần hình ảnh trưởng thành, tinh tế mà không quá cứng nhắc.



Áo khoác tweed ngắn được khoác hờ trên vai, phối váy midi đen và bốt cao cổ, tôn lên vẻ sang trọng ẢNH: IVYMODA

Với các gam màu sáng như be, áo khoác tweed dáng ngắn trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Phom dáng gọn gàng kết hợp đường viền tinh tế giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi phối cùng chân váy đồng màu và giày bệt mũi tròn, trang phục mang lại vẻ ngoài trang nhã, phù hợp phong cách thường ngày. Chi tiết tất da sọc trắng nhẹ đóng vai trò như điểm nhấn nhỏ, giúp tổng thể thêm phần trẻ trung.



Áo khoác tweed ngắn tông be được mẫu phối cùng chân váy đồng màu, thêm một đôi tất da sọc trắng làm điểm nhấn ẢNH: JM DRESS

Không chỉ giới hạn trong những set váy đồng bộ, áo khoác tweed còn dễ dàng hòa nhập vào trang phục đời thường. Với những ngày se lạnh, chỉ cần kết hợp cùng áo cổ lọ tối màu và quần jeans ống loe sẽ mang đến vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vừa đủ. Còn với những ngày ấm áp hơn, chỉ cần diện áo thun bên trong, khoác ngoài là áo tweed họa tiết ca rô với tay lửng giúp tổng thể trông trẻ trung mà vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu.



Áo khoác tweed ngắn phối áo cổ lọ và quần jeans, tạo vẻ ngoài hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn thanh lịch ẢNH: MAJE

Áo khoác tweed ngắn phối áo thun và quần jeans, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch cho ngày thường ẢNH: POTATO

Với khả năng biến hóa linh hoạt, áo khoác tweed dáng ngắn không còn là món đồ “kén tuổi” như định kiến cũ. Chỉ cần lựa chọn phom dáng, màu sắc và cách phối phù hợp, thiết kế này hoàn toàn có thể nâng tầm vẻ sang chảnh cho người mặc, đồng thời giữ trọn tinh thần trẻ trung và hiện đại.

