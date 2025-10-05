  • An Giang
Thời trang 24/7

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi

05/10/2025 14:00 GMT+7

Từng được xem là một thiết kế cổ điển, đầm sơ mi ngày nay đã trở thành 'chìa khóa phong cách' giúp nàng dễ dàng biến hóa từ vẻ thanh lịch tinh giản đến cuốn hút.

Đầm sơ mi dáng ngắn tôn nét trẻ trung cuốn hút

Nếu nàng đang tìm kiếm một lựa chọn vừa thanh lịch vừa năng động, đầm sơ mi dáng ngắn chính là gợi ý hoàn hảo. 

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 1.

Với thiết kế cổ bẻ thanh thoát, hàng cúc nhỏ chạy dọc phía trước tạo điểm nhấn tinh tế, phần eo chiết nhẹ giúp tôn dáng cùng chân váy xếp ly xòe nhẹ, chiếc đầm mang lại vẻ cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: @MAIPHUONGBUI.BOUTIQUE

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 2.

Gam vàng nhạt dịu mắt lại mang đến một gợi ý khác, thiết kế cổ bẻ thanh thoát, hàng cúc nhỏ nhấn nhá cùng dây thắt nhẹ ở eo giúp tôn đường cong mềm mại, chân váy xòe duyên dáng theo từng bước đi

ẢNH: @MINHHANG2206

Khi kết hợp cùng túi cói, nàng dễ dàng toát lên phong thái trẻ trung, đặc biệt nổi bật giữa nắng vàng và biển xanh ngày hè.

Vẻ thanh lịch cùng đầm sơ mi dáng dài

Muốn hướng đến hình ảnh quý cô thanh lịch và nền nã, đầm sơ mi dáng dài luôn là lựa chọn “an toàn” nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. 

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 3.

Thiết kế màu trắng tinh khôi với cổ đức chuẩn mực, hàng cúc nhỏ chạy dọc thân váy mang lại nét sang trọng giản dị. Khi kết hợp cùng giày mũi đen cổ điển, nàng lập tức hóa thân thành quý cô cuốn hút

ẢNH: CALIE

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 4.

Đầm sơ mi dáng dài mang gam xanh pha trắng nhã nhặn với họa tiết kẻ sọc dọc tạo cảm giác thon gọn cho người mặc

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Cổ gập nhỏ tinh tế, hàng khuy dọc thân váy toát lên nét chỉn chu và tối giản. Thêm một chiếc đai lưng mảnh đen nhấn vào vòng eo, tôn đường cong đầy duyên dáng.

Đầm sơ mi xòe mang lại sự nữ tính ngọt ngào

Nếu nàng muốn tô điểm vẻ ngọt ngào và nữ tính thì đầm sơ mi dáng xòe chính là lựa chọn hoàn hảo. 

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 5.

Trên nền vải xanh baby dịu mát, hàng cúc nhỏ chạy dọc thân váy tạo nên nét thanh thoát. Khi kết hợp cùng túi quai ngắn và xăng đan cao gót dây mảnh, nàng sẽ trở nên duyên dáng hơn

ẢNH: CALIE

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 6.

Với gam xanh pastel dịu dàng, phiên bản dáng xòe bồng bềnh mang lại sự mềm mại hơn. Điểm nhấn đến từ hàng khuy tròn sáng bóng cùng đường viền tinh xảo, khi phối hợp với xăng đan cao gót quai mảnh, chiếc đầm không chỉ giúp nàng khéo léo tôn dáng mà còn lan tỏa khí chất sang trọng

ẢNH: SIXDO

Tăng sự cá tính với đầm sơ mi denim

Với những nàng yêu thích sự phóng khoáng nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính, đầm sơ mi denim chính là gợi ý không thể bỏ qua. 

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 7.

Thiết kế dáng xòe nhẹ, cổ chữ V cùng cổ đức cứng cáp và hàng khuy kim loại tạo điểm nhấn ấn tượng. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn và túi da cứng, nàng sẽ có ngay vẻ ngoài hiện đại

ẢNH: K&K FASHION

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi- Ảnh 8.

Đầm sơ mi denim dáng xòe nổi bật với phần cổ chữ V sâu vừa phải, tạo nét quyến rũ tinh tế. Tạo điểm nhấn cùng giày quai mảnh và túi ngọc trai, diện mạo nàng trở nên cá tính nhưng vẫn giữ trọn vẻ dịu dàng

ẢNH: K&K FASHION

Với sức hút vừa tinh tế vừa thời thượng, thiết kế này chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp nàng ghi dấu ấn ở mọi nơi. Hãy để phong cách quý cô hiện đại đồng hành cùng nàng trong từng khoảnh khắc.

