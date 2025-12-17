  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/12/2025 16:00 GMT+7

Họa tiết da beo luôn hiện diện như một biểu tượng bất biến của sự tự tin và cá tính. Trong tủ đồ của những cô nàng yêu thời trang, họa tiết này không chỉ là điểm nhấn mà còn là cách để thể hiện sự sành điệu.

Áo da beo luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong thế giới thời trang nhờ khả năng “thắp sáng” những set đồ tưởng chừng đơn giản. Một chiếc áo hai dây họa tiết da beo khi được kết hợp cùng quần kaki dáng suông và mũ tông be sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, nơi vẻ đẹp hoang dã được tiết chế bởi bảng màu trung tính. Sự tương phản này giúp tổng thể giữ được tinh thần hiện đại, phóng khoáng nhưng không hề rối mắt. Để tăng thêm chiều sâu cho tổng thể, nàng có thể lựa chọn phụ kiện có màu sắc nổi bật hơn như túi xách đỏ đô.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 1.

Vẻ đẹp hoang dã của họa tiết da beo được làm dịu bằng các gam màu trung tính, kết hợp cùng phụ kiện tông đỏ nổi bật, tạo nên set đồ vừa thời thượng vừa cuốn hút

ẢNH: @MOMO

Nếu áo da beo mang đến sự linh hoạt thì váy da beo lại là tuyên ngôn mạnh mẽ cho những cô nàng không ngại thể hiện bản sắc riêng. Chỉ cần diện chân váy da beo trong bản phối, tổng thể lập tức trở nên táo bạo và giàu năng lượng.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa váy da beo, áo ba lỗ màu đen in hình và loạt phụ kiện như nón beret, vòng ngọc trai, thắt lưng đinh tán đã tạo nên một bố cục thời trang đậm chất grunge. Những lớp phụ kiện đối lập như ngọc trai nữ tính, kim loại gai góc va chạm với nhau một cách đầy chủ ý, tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị. Khi được bổ sung thêm quần tất lưới, set đồ không chỉ nổi loạn mà còn trở nên độc đáo khó nhầm lẫn

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Ở một bản phối khác, chân váy da beo khi phối cùng áo corset màu kem lại mang đến vẻ đẹp gợi cảm tinh tế. Nhấn nhá thêm cho vẻ ngoài bằng một chiếc áo khoác lông ngắn cùng tông váy để trung hòa lại sự cá tính. Bảng màu trung tính giúp làm mềm họa tiết mạnh, hoàn thiện bản phối bằng đôi bốt cao cổ nàng không chỉ được tôn dáng mà còn tạo hiệu ứng đôi chân thon dài.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 3.

Tinh thần cá tính lan tỏa qua áo corset sắc kem kết hợp với váy da beo, được mềm mại hóa bởi áo khoác lông ngắn dịu dàng

ẢNH: @HUYENBABY89

Đầm da beo là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn đề cao sự chỉn chu. Với thiết kế tay lửng dáng dài qua gối, đầm da beo mang đến hình ảnh trưởng thành, lịch thiệp nhưng không hề nhạt nhòa. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc túi mini vân cá sấu hoặc viền ngọc trai, tổng thể trang phục đã đủ tạo dấu ấn sang trọng. Không cần quá nhiều phụ kiện, họa tiết da beo tự thân đã là điểm nhấn, giúp nàng ghi điểm trong những sự kiện trang trọng hoặc những dịp cần một bản phối “an toàn” nhưng vẫn có cá tính rõ ràng.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 4.

Đầm da beo dài lửng hòa quyện cùng túi mini viền ngọc trai, tạo nên vẻ đẹp chín chắn và thanh lịch

ẢNH: K&K FASHION

Trong khi đó, một chiếc đầm da beo dáng ôm luôn mang đến năng lượng phóng khoáng nhưng không hề phô trương. Với thiết kế ôm sát và xẻ tà, trang phục tôn đường cong một cách tinh tế, việc tối giản phụ kiện khiến họa tiết da beo trở thành trung tâm của tổng thể, tạo ra phong cách vừa hoang dã vừa hiện đại. Đây là set đồ dành cho những cô nàng yêu vẻ đẹp nóng bỏng nhưng vẫn muốn được nhìn nhận như người có gu và giữ sự thanh thoát trong cách chọn trang phục.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 5.

Chiếc đầm da beo ôm sát nổi bật giữa, mang đến vẻ đẹp gợi cảm và tự do

ẢNH: DAZY

Với những cô nàng xem thời trang như một tuyên ngôn cá nhân, set đồ da beo chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Sự đồng bộ giữa áo hai dây và váy ngắn giúp tổng thể trở nên nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi kết hợp cùng găng tay dài màu vàng nhạt và vòng choker, bản phối mang hơi thở điện ảnh táo bạo và đầy cuốn hút. Chiếc áo hai dây dáng corset giúp tôn lên vóc dáng, đặc biệt là vòng eo thon gọn, điểm xuyết sắc vàng nhạt như một yếu tố cân bằng, khiến tổng thể không bị nặng nề dù sử dụng họa tiết mạnh.

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo- Ảnh 6.

Set da beo đồng điệu này là lựa chọn dành cho những cô nàng thích thời trang như một tuyên ngôn, luôn muốn thể hiện cá tính rõ rệt mà không sợ vượt khỏi vùng an toàn

ẢNH: @TOCTIEN1305

Da beo luôn là tuyên ngôn của sự tự do trong phong cách, vì nó không gò bó và luôn có khả năng khiến người mặc trở nên nổi bật chỉ với một chi tiết nhỏ. Chỉ cần biết chọn điểm nhấn với da beo phù hợp, chúng sẽ trở thành người bạn đồng hành giúp bạn tự tin bước vào bất kỳ không gian nào.

họa tiết da beo họa tiết da báo trang phục họa tiết Chân váy áo crop top

Bài viết khác

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top