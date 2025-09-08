Blazer, áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi' khi nàng ưu tiên cho vẻ ngoài phong cách

Áo khoác dáng ngắn/áo khoác crop hay áo khoác lửng đang từng bước thay thế mọi chiếc áo khoác thanh lịch và thời thượng của mùa. Tuy nhiên áo blazer vẫn có chỗ đứng nhất định và được làm mới bằng những mẹo thời trang bất ngờ đầy thú vị.
Chia sẻ bài viết
Ngoài áo blazer thì áo khoác dáng ngắn chính là kiểu áo khoác thời thượng nhất cho mùa thu 2025. Các thiết kế này được mặc theo set đồng bộ, kết hợp với các món đồ cùng phong cách hoặc tạo nên bản phối đồng điệu mang bảng màu xu hướng.
Áo khoác dáng ngắn tôn dáng tốt nhất
Áo khoác dáng ngắn dễ dàng lấy được cảm tình của quý cô mùa này vì sự ưu ái của thời tiết. Không còn những ngày nắng gắt hay mưa rào để nàng phải "trốn" sau những mẫu áo khoác mùa hè nên các thiết kế jacket cropped, blazer không tay, áo sơ mi crop... trở thành những lựa chọn tốt nhất cho bản phối.
Dù là tín đồ thời trang ưa thích thử nghiệm cái mới hay trung thành với nét đẹp cổ điển trường tồn, quý cô đều có thể tìm thấy những cách làm mới bản phối quen thuộc. Thêm một chiếc khăn lụa thắt nơ tạo điểm nhấn cho áo blazer màu cream; biến hóa cách mặc một chiếc áo khoác crop bằng khả năng sáng tạo và tủ đồ nhiều món bí mật của mình...