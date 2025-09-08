Blazer, áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi' khi nàng ưu tiên cho vẻ ngoài phong cách

Ngoài áo blazer thì áo khoác dáng ngắn chính là kiểu áo khoác thời thượng nhất cho mùa thu 2025. Các thiết kế này được mặc theo set đồng bộ, kết hợp với các món đồ cùng phong cách hoặc tạo nên bản phối đồng điệu mang bảng màu xu hướng.

Áo khoác dáng ngắn kết hợp chân váy dài/quần âu cạp cao tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Ngoài ra, sự đồng điệu về phong cách, kiểu mặc đồ xếp lớp vẫn luôn là xu hướng chủ đạo của mùa cuối năm ẢNH: EVA DE EVA

Áo khoác dáng ngắn tôn dáng tốt nhất

Áo khoác dáng ngắn dễ dàng lấy được cảm tình của quý cô mùa này vì sự ưu ái của thời tiết. Không còn những ngày nắng gắt hay mưa rào để nàng phải "trốn" sau những mẫu áo khoác mùa hè nên các thiết kế jacket cropped, blazer không tay, áo sơ mi crop... trở thành những lựa chọn tốt nhất cho bản phối.

Dù là tín đồ thời trang ưa thích thử nghiệm cái mới hay trung thành với nét đẹp cổ điển trường tồn, quý cô đều có thể tìm thấy những cách làm mới bản phối quen thuộc. Thêm một chiếc khăn lụa thắt nơ tạo điểm nhấn cho áo blazer màu cream; biến hóa cách mặc một chiếc áo khoác crop bằng khả năng sáng tạo và tủ đồ nhiều món bí mật của mình...

Thu hút trọn ánh nhìn vào họa tiết chấm bi tuy đơn giản nhưng lại là điểm nhấn tạo nên chiều sâu thị giác. Áo blazer không còn nhàm chán nhờ sự tinh ý và khéo léo của nàng khi lên đồ ẢNH: EVA DE EVA

Áo sơ mi vải tơ mỏng, dáng ngắn trên eo tạo nên vẻ ngoài mãn nhãn cho bản phối thời trang kết hợp chân váy bút chì họa tiết có đường xẻ cùng chi tiết nút cài bên hông và áo hai dây basic ẢNH: ADORE DRESS

Áo blazer vừa có thể mặc khoác ngoài, vừa có thể là món đồ chủ đạo cho bản phối cùng quần âu đồng bộ ẢNH: EVA DE EVA

Quý cô tự tin tỏa sáng trong sắc hồng pastel hòa quyện cùng nét đẹp sang trọng và cuốn hút của bản phối cropped jacket và midi dress ẢNH: EVA DE EVA

Không chỉ đóng vai trò là một chiếc áo mặc bên ngoài, áo khoác dáng ngắn còn có vai trò giữ ấm nhẹ nhàng cho người mặc trong ngày trở lạnh. Món đồ này giúp các mẫu áo gợi cảm trở nên lịch sự và tạo hình ảnh chỉn chu hơn, vừa vặn hơn trong các không gian trang trọng ẢNH: MELYA

Sự hòa quyện nhịp nhàng của phom dáng, màu sắc và chi tiết điểm nhấn trên từng bản phối cho thấy gu thời trang tinh xảo, cao cấp của nàng ẢNH: MELYA

Áo khoác lửng đính hoa 3D tạo ấn tượng đặc biệt, có thể diện cho những dịp quan trọng của quý cô như dự tiệc, tham gia lễ hội, sự kiện lớn... ẢNH: MELYA

Dáng vẻ gọn gàng, thanh nhã và sang trọng từ các bản phối với áo crop khiến quý cô diện mãi không chán ẢNH: MELYA