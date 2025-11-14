Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Đặc trưng nổi bật của mỗi chiếc áo blazer cổ điển chính là phom dáng chỉn chu, từng đường cắt, nếp gấp đều được chăm chút kỹ lưỡng. Hầu hết các thiết kế áo blazer đều mang tông màu trầm, chất vải đa dạng từ tweed, len tự nhiên, vải dạ hay nhung the... đi cùng những họa tiết timeless, qua đó gợi nhắc tinh thần thời trang vintage trong đời sống hiện đại của quý cô thành thị.
Phối blazer cùng chân váy dáng dài
Áo blazer nên được phối cùng chân váy dài dáng A, chân váy xếp ly hay chân váy xòe nhẹ nhàng. Chân váy màu nâu đất, đỏ tía, xanh navy... hoặc các mẫu váy họa tiết kẻ ô vuông như tartan, gingham, glen, houndstooth... là lựa chọn nên được ưu tiên để tạo nên các bản phối mang hơi thở của thời trang lãng mạn cổ điển.
Ngoài cặp đôi chủ đạo là chân váy và blazer, đừng quên những phụ kiện đi kèm từng bản phối cũng sẽ góp phần không nhỏ vào thần thái của quý cô. Áo sơ mi trắng tối giản, áo dệt kim cổ lọ, gile hay áo len cổ tròn... được mặc layer phía trong, thêm vào cà vạt, vòng cổ ngọc trai, dây lưng da, túi vintage... là những gợi ý cho bản phối hoàn hảo.
Cặp đôi thoải mái, bền bỉ và timeless gọi tên quần jeans xanh và blazer
Quần jeans xanh khó lòng biến mất khỏi tủ đồ của mọi cô gái do đặc tính tiện dụng, linh hoạt và dễ mặc với mọi vóc dáng và phong cách. Khi yêu thích diện blazer cổ điển, những bản phối cùng quần denim màu xanh chàm được thay áo mới bằng sự tương phản nhẹ nhàng qua đặc tính của chất liệu, màu sắc và những nét đặc trưng từ kết cấu đến cảm nhận.
Áo blazer da lộn là một trong những món đồ sành điệu mà nàng không thể thiếu trong mùa đông 2025. Chiếc áo này phối cùng quần cạp cao, sơ mi trắng hoặc diện cùng quần jeans xanh, bralette ren đen và dây lưng da cùng tông màu
ẢNH: VIKY RADER