Blazer cổ điển, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

14/11/2025 14:00 GMT+7

Thay vì chọn bất kỳ một chiếc áo khoác nào để xuống phố, nàng hãy dành sự ưu ái cho áo blazer cổ điển. Chiếc áo này xứng đáng trở thành một điểm nhấn sành điệu, hoàn hảo cho mọi phong cách trong mùa đông.

Đặc trưng nổi bật của mỗi chiếc áo blazer cổ điển chính là phom dáng chỉn chu, từng đường cắt, nếp gấp đều được chăm chút kỹ lưỡng. Hầu hết các thiết kế áo blazer đều mang tông màu trầm, chất vải đa dạng từ tweed, len tự nhiên, vải dạ hay nhung the... đi cùng những họa tiết timeless, qua đó gợi nhắc tinh thần thời trang vintage trong đời sống hiện đại của quý cô thành thị.

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 1.

Họa tiết tartan trên chân váy hòa hợp với gam màu cát vàng của áo blazer. Diện mạo thời trang của nàng được tôn lên bởi áo cổ lọ, trang sức ngọc trai và phụ kiện mũ tròn

ẢNH: CLASSIC LADY

Phối blazer cùng chân váy dáng dài

Áo blazer nên được phối cùng chân váy dài dáng A, chân váy xếp ly hay chân váy xòe nhẹ nhàng. Chân váy màu nâu đất, đỏ tía, xanh navy... hoặc các mẫu váy họa tiết kẻ ô vuông như tartan, gingham, glen, houndstooth... là lựa chọn nên được ưu tiên để tạo nên các bản phối mang hơi thở của thời trang lãng mạn cổ điển.

Ngoài cặp đôi chủ đạo là chân váy và blazer, đừng quên những phụ kiện đi kèm từng bản phối cũng sẽ góp phần không nhỏ vào thần thái của quý cô. Áo sơ mi trắng tối giản, áo dệt kim cổ lọ, gile hay áo len cổ tròn... được mặc layer phía trong, thêm vào cà vạt, vòng cổ ngọc trai, dây lưng da, túi vintage... là những gợi ý cho bản phối hoàn hảo.

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 2.

Blazer vải tweed màu đỏ ngả nâu tím được kết hợp cùng chân váy màu đỏ tía, giày bệt, áo sơ mi trắng và túi da vintage

ẢNH: CLASSIC LADY

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 3.

Bản phối mang sắc xanh dương ấn tượng, sắc sảo mà nổi bật bởi cách phối màu đỉnh cao. Áo, giày và cà vạt mang tông màu cream và gold tương phản với sắc xanh, qua đó giúp nàng tỏa sáng rạng rỡ

ẢNH: CLASSIC LADY

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 4.

Blazer cách điệu phần cổ áo phối vải ren điệu đà và nữ tính đi cùng họa tiết kẻ ô cỡ lớn và gam màu pha trộn nhiều sắc độ. Thiết kế được kết hợp đồng điệu với chân váy xếp ly và giày Mary Jane mũi thuôn nhọn thêu hoa

ẢNH: CLASSIC LADY

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 5.

Họa tiết glen đặc trưng khiến quý cô dễ dàng nhận ra vẻ ngoài mang đậm chất cá tính của chiếc áo khoác. Món đồ này được tín đồ thời trang phối cùng áo len mỏng, quần jeans xắn gấu và một đôi giày bệt da lộn mềm mại, ôm chân

ẢNH: MARIE LOU NURK

Cặp đôi thoải mái, bền bỉ và timeless gọi tên quần jeans xanh và blazer

Quần jeans xanh khó lòng biến mất khỏi tủ đồ của mọi cô gái do đặc tính tiện dụng, linh hoạt và dễ mặc với mọi vóc dáng và phong cách. Khi yêu thích diện blazer cổ điển, những bản phối cùng quần denim màu xanh chàm được thay áo mới bằng sự tương phản nhẹ nhàng qua đặc tính của chất liệu, màu sắc và những nét đặc trưng từ kết cấu đến cảm nhận.

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 6.

Khẳng định hình ảnh street wear cá tính cùng bản phối blazer xanh đen phối áo gile tweed và quần jeans ống loe

ẢNH: CÉLINE

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 7.

Gam màu nâu be của blazer dạ oversized phù hợp khi diện cùng áo len cổ cao và giày bốt da lộn. Bản phối được tạo điểm nhấn bằng thắt lưng da và sự hòa hợp của phom dáng ống loe đến từ quần denim cổ điển

ẢNH: VANESSA BRUNO

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 8.

Sắc nâu chuyển động từ đậm sang nhạt, từ ấm nóng sang mát lạnh qua sự chuyển biến của chất liệu, họa tiết và những kết cấu mới lạ của giày, chân váy và áo khoác

ẢNH: CLASSIC LADY

Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 9.
Blazer cổ điển sành điệu cho mọi outfit - Ảnh 10.

Áo blazer da lộn là một trong những món đồ sành điệu mà nàng không thể thiếu trong mùa đông 2025. Chiếc áo này phối cùng quần cạp cao, sơ mi trắng hoặc diện cùng quần jeans xanh, bralette ren đen và dây lưng da cùng tông màu

ẢNH: VIKY RADER

