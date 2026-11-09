Blazer thắt eo và những bản phối dễ áp dụng cho nàng bận rộn

Áo blazer thắt eo phù hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố
Đã từ lâu, blazer trở thành chiếc áo chỉn chu, chuyên nghiệp "must have" của mọi quý cô công sở. Mùa thu mát dịu là một trong những lý do để các thiết kế tối giản, dáng ôm nhẹ theo vóc dáng được ưa chuộng hơn là kiểu blazer khoác ngoài thường thấy ở phong cách công sở.
Blazer thắt eo có đặc điểm tôn eo dễ nhận ra. Nếu blazer thường "nuốt dáng" trong phom áo thùng thình thì các thiết kế nhấn eo lại phô diễn kỹ thuật cắt may và định hình phom dáng "thượng hạng". Nhiều đường nhấn ly liên tiếp, thêm chi tiết thắt lưng vải cùng màu hoặc phối thêm thắt lưng da bản nhỏ... là những cách mặc item này sành điệu và tôn dáng nữ tính hơn.
Áo thắt eo bằng dây vải, thắt lưng da hay đường nhún rút đều là những lựa chọn thông minh cho phong cách thường ngày. Bản phối đồng bộ với quần ống rộng mở ra góc nhìn đầy năng động, nữ tính và sự thoải mái song hành cùng phong cách
ẢNH: SIXDO
Nhiều kỹ thuật được áp dụng để tạo ra sự đa dạng cho những chiếc áo có điểm nhấn thắt eo, biến chuyển theo từng phong cách khác nhau. Thiết kế này có thể mặc cùng quần ống rộng hay chân váy dài hoặc làm áo khoác xếp lớp cho các bản phối mùa lạnh là chuẩn gu sành điệu
ẢNH: HAGOO