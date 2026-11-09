Blazer thắt eo và những bản phối dễ áp dụng cho nàng bận rộn

Áo blazer thắt eo phù hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Blazer ngắn tay tông màu xám phối đồng bộ cùng chân váy bút chì. Phom dáng tinh giản của trang phục khéo bộc lộ kỹ thuật may đo hoàn hảo khi điểm kết nối từ ve áo đến hàng cúc, tạo ra điểm thắt eo tự nhiên cho vóc dáng, mang lại vibe nhẹ nhàng, thần thái ẢNH: THE REFINED

Đã từ lâu, blazer trở thành chiếc áo chỉn chu, chuyên nghiệp "must have" của mọi quý cô công sở. Mùa thu mát dịu là một trong những lý do để các thiết kế tối giản, dáng ôm nhẹ theo vóc dáng được ưa chuộng hơn là kiểu blazer khoác ngoài thường thấy ở phong cách công sở.

Không cần đến những chi tiết cầu kỳ mà đôi khi chỉ cần sự chắc tay về mặt kỹ thuật, kết hợp chất liệu cùng đường cắt tinh tế để tạo ra chiếc áo đứng phom, chỉn chu mà vẫn thật nữ tính. Dáng áo cổ chữ U tròn mềm mại kết hợp cùng nắp túi chìm, độ dài của tay áo và điểm rơi của ánh nhìn chạm đúng vào vòng eo "con kiến" ẢNH: THE REFINED

Blazer thắt eo có đặc điểm tôn eo dễ nhận ra. Nếu blazer thường "nuốt dáng" trong phom áo thùng thình thì các thiết kế nhấn eo lại phô diễn kỹ thuật cắt may và định hình phom dáng "thượng hạng". Nhiều đường nhấn ly liên tiếp, thêm chi tiết thắt lưng vải cùng màu hoặc phối thêm thắt lưng da bản nhỏ... là những cách mặc item này sành điệu và tôn dáng nữ tính hơn.

Xếp nhiều lớp layer tạo nên hình ảnh lạ mắt thú vị cho chi tiết vạt áo, bên cạnh đó là những đường chiết eo được sắp xếp đầy dụng ý nhằm "thu gọn" vòng 2, cuốn hút ánh nhìn qua bảng màu cream và beige sáng tươi cùng tinh thần tự tin, làm chủ phong cách ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Áo thắt eo bằng dây vải, thắt lưng da hay đường nhún rút đều là những lựa chọn thông minh cho phong cách thường ngày. Bản phối đồng bộ với quần ống rộng mở ra góc nhìn đầy năng động, nữ tính và sự thoải mái song hành cùng phong cách ẢNH: SIXDO

Thiết kế áo xanh denim thu hút sự chú ý vào hai hàng cúc mạ màu vàng gold nổi bật cùng chi tiết rút eo hai bên hông. Áo blazer dáng ôm được mặc cùng chân váy dài tạo tỷ lệ "vàng" tôn vóc dáng và thần thái của người mặc ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Nhiều kỹ thuật được áp dụng để tạo ra sự đa dạng cho những chiếc áo có điểm nhấn thắt eo, biến chuyển theo từng phong cách khác nhau. Thiết kế này có thể mặc cùng quần ống rộng hay chân váy dài hoặc làm áo khoác xếp lớp cho các bản phối mùa lạnh là chuẩn gu sành điệu ẢNH: HAGOO

Với những thiết kế không chủ ý tạo điểm nhấn nơi eo, quý cô luôn có thể phối thêm thắt lưng ngoài áo để định hình vóc dáng, tạo tỷ lệ đẹp hơn cho tổng thể và tạo dấu ấn riêng cho gu thời trang cá nhân ẢNH: D.CHIC



