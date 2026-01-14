  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bừng sáng phong cách với chân váy trắng và quần trắng thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/01/2026 08:00 GMT+7

Bản phối với chân váy trắng và quần trắng mang đến vẻ đẹp cuốn hút, thanh lịch và bừng sáng về phong cách. Khi yêu thích các món đồ màu trắng, quý cô thỏa thích kết hợp cùng nhiều sắc màu khác - từ đỏ tươi đến đỏ đô, sắc đen, xanh đen, beige hay cream, xanh rêu đến xanh lá mạ...

Chân váy trắng, quần trắng là những món đồ "must have" trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa cuối năm, các cặp đôi màu sắc phối cùng trang phục tông trắng mang lại vẻ đẹp tương phản, nổi bật khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 1.

Diện bản phối chân váy xếp ly và áo cách điệu tỏa sáng rạng rỡ nhưng vẫn tinh tế, nhẹ nhàng trong những ngày cuối đông

ẢNH: GUMAC

Tỏa sáng tinh khôi qua những bản phối cùng quần trắng, chân váy trắng

Khó có tông màu nào có thể tạo nên vẻ đẹp nổi bật, tương phản nhưng vẫn "nịnh da, nịnh dáng" như cặp đôi đỏ và trắng. Không chỉ gây sự chú ý ngay lập tức, cặp đôi này còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ khi nàng bước vào mùa cuối năm - mùa để cùng nhìn lại một năm đã qua, gặp gỡ, chia vui và chúc mừng cho những thành tựu đạt được.

Chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy dáng chữ A mang sắc trắng được gợi ý phối cùng áo dệt kim, sơ mi, gile, áo vest ... tông màu nổi. Dành cho nàng yêu thích sự nhẹ nhàng là cặp đôi áo đen/xanh đen phối quần trắng, áo cardigan và quần denim trắng.

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 2.

Áo dệt kim mỏng, áo len cổ tròn màu đỏ tươi được gợi ý phối cùng chân váy xếp ly màu trắng ngà. Sắc cream làm giảm bớt vẻ rực rỡ của đỏ tươi nhưng vẫn giúp nàng ghi trọn điểm thanh lịch và quý phái

ẢNH: GUMAC

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 3.
Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 4.

Quý cô có thể chọn những chiếc áo có chi tiết phối màu ở cổ áo, viền tay áo, chi tiết trang trí màu trắng cùng tông để diện cùng chân váy, qua đó tạo nên bản phối tone sur tone. Cặp đôi áo gile vest, chân váy midi và xăng đan cao gót hoàn hảo cho những ngày làm việc bận rộn hối hả. Bản phối áo sơ mi ngắn tay phối cổ trắng đồng điệu với giày và váy xếp ly

ẢNH: GUMAC

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 5.

Chân váy bút chì tạo phom dáng chỉn chu, chuyên nghiệp cho các bản phối. Thiết kế này dễ dàng kết hợp cùng áo tay dài màu beige và giày cao gót mũi nhọn màu cream

ẢNH: CEVONNI

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 6.

Nàng tỏa sáng rạng ngời khi trung thành với bảng màu cổ điển. Cặp đôi đen trắng không chỉ dễ mặc, dễ đẹp mà còn phản ánh phong thái thời trang sang trọng vượt thời gian

ẢNH: CALIE

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 7.
Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 8.

Quần tây màu trắng, quần denim hay kaki mang sắc trắng là mảnh ghép hoàn hảo cho những bản phối mùa đông. Các món đồ này nên được kết hợp thêm áo cổ lọ, áo khoác màu trung tính và phù hợp với mọi đôi giày, chiếc túi nàng có sẵn trong tủ đồ hằng ngày

ẢNH: CALIE

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 9.

Thoải mái, phóng khoáng, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thu hút cùng sự kết đôi của đỏ, trắng và đen trong bản phối dạo phố

ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Bừng sáng phong cách với lựa chọn váy trắng và quần trắng - Ảnh 10.

Phần thân dưới mặc trang phục màu trắng luôn là cách để tín đồ thời trang thu hút sự chú ý. Cặp đôi cardigan xanh rêu và denim trắng là lựa chọn nên được ưu tiên cho các buổi dạo phố ngắm cảnh, hẹn hò cà phê hay mua sắm. Những bản phối tinh tế, tự nhiên được tạo nên từ chân váy và quần trắng giúp vóc dáng nàng thon thả, gọn gàng và tươi trẻ hơn

ẢNH: AIMER WOMAN


quần trắng chân váy trắng chân váy xếp ly chân váy midi Quần denim trắng áo dệt kim

Bài viết khác

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top