Bừng sáng phong cách với chân váy trắng và quần trắng thanh lịch

Chân váy trắng, quần trắng là những món đồ "must have" trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa cuối năm, các cặp đôi màu sắc phối cùng trang phục tông trắng mang lại vẻ đẹp tương phản, nổi bật khiến ai cũng phải ngắm nhìn.
Tỏa sáng tinh khôi qua những bản phối cùng quần trắng, chân váy trắng
Khó có tông màu nào có thể tạo nên vẻ đẹp nổi bật, tương phản nhưng vẫn "nịnh da, nịnh dáng" như cặp đôi đỏ và trắng. Không chỉ gây sự chú ý ngay lập tức, cặp đôi này còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ khi nàng bước vào mùa cuối năm - mùa để cùng nhìn lại một năm đã qua, gặp gỡ, chia vui và chúc mừng cho những thành tựu đạt được.
Chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy dáng chữ A mang sắc trắng được gợi ý phối cùng áo dệt kim, sơ mi, gile, áo vest ... tông màu nổi. Dành cho nàng yêu thích sự nhẹ nhàng là cặp đôi áo đen/xanh đen phối quần trắng, áo cardigan và quần denim trắng.
Quý cô có thể chọn những chiếc áo có chi tiết phối màu ở cổ áo, viền tay áo, chi tiết trang trí màu trắng cùng tông để diện cùng chân váy, qua đó tạo nên bản phối tone sur tone. Cặp đôi áo gile vest, chân váy midi và xăng đan cao gót hoàn hảo cho những ngày làm việc bận rộn hối hả. Bản phối áo sơ mi ngắn tay phối cổ trắng đồng điệu với giày và váy xếp ly
ẢNH: GUMAC
Quần tây màu trắng, quần denim hay kaki mang sắc trắng là mảnh ghép hoàn hảo cho những bản phối mùa đông. Các món đồ này nên được kết hợp thêm áo cổ lọ, áo khoác màu trung tính và phù hợp với mọi đôi giày, chiếc túi nàng có sẵn trong tủ đồ hằng ngày
ẢNH: CALIE