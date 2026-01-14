Bừng sáng phong cách với chân váy trắng và quần trắng thanh lịch

Chân váy trắng, quần trắng là những món đồ "must have" trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa cuối năm, các cặp đôi màu sắc phối cùng trang phục tông trắng mang lại vẻ đẹp tương phản, nổi bật khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Diện bản phối chân váy xếp ly và áo cách điệu tỏa sáng rạng rỡ nhưng vẫn tinh tế, nhẹ nhàng trong những ngày cuối đông ẢNH: GUMAC

Tỏa sáng tinh khôi qua những bản phối cùng quần trắng, chân váy trắng

Khó có tông màu nào có thể tạo nên vẻ đẹp nổi bật, tương phản nhưng vẫn "nịnh da, nịnh dáng" như cặp đôi đỏ và trắng. Không chỉ gây sự chú ý ngay lập tức, cặp đôi này còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ khi nàng bước vào mùa cuối năm - mùa để cùng nhìn lại một năm đã qua, gặp gỡ, chia vui và chúc mừng cho những thành tựu đạt được.

Chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy dáng chữ A mang sắc trắng được gợi ý phối cùng áo dệt kim, sơ mi, gile, áo vest ... tông màu nổi. Dành cho nàng yêu thích sự nhẹ nhàng là cặp đôi áo đen/xanh đen phối quần trắng, áo cardigan và quần denim trắng.

Áo dệt kim mỏng, áo len cổ tròn màu đỏ tươi được gợi ý phối cùng chân váy xếp ly màu trắng ngà. Sắc cream làm giảm bớt vẻ rực rỡ của đỏ tươi nhưng vẫn giúp nàng ghi trọn điểm thanh lịch và quý phái ẢNH: GUMAC

Quý cô có thể chọn những chiếc áo có chi tiết phối màu ở cổ áo, viền tay áo, chi tiết trang trí màu trắng cùng tông để diện cùng chân váy, qua đó tạo nên bản phối tone sur tone. Cặp đôi áo gile vest, chân váy midi và xăng đan cao gót hoàn hảo cho những ngày làm việc bận rộn hối hả. Bản phối áo sơ mi ngắn tay phối cổ trắng đồng điệu với giày và váy xếp ly ẢNH: GUMAC

Chân váy bút chì tạo phom dáng chỉn chu, chuyên nghiệp cho các bản phối. Thiết kế này dễ dàng kết hợp cùng áo tay dài màu beige và giày cao gót mũi nhọn màu cream ẢNH: CEVONNI

Nàng tỏa sáng rạng ngời khi trung thành với bảng màu cổ điển. Cặp đôi đen trắng không chỉ dễ mặc, dễ đẹp mà còn phản ánh phong thái thời trang sang trọng vượt thời gian ẢNH: CALIE

Quần tây màu trắng, quần denim hay kaki mang sắc trắng là mảnh ghép hoàn hảo cho những bản phối mùa đông. Các món đồ này nên được kết hợp thêm áo cổ lọ, áo khoác màu trung tính và phù hợp với mọi đôi giày, chiếc túi nàng có sẵn trong tủ đồ hằng ngày ẢNH: CALIE

Thoải mái, phóng khoáng, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thu hút cùng sự kết đôi của đỏ, trắng và đen trong bản phối dạo phố ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE

Phần thân dưới mặc trang phục màu trắng luôn là cách để tín đồ thời trang thu hút sự chú ý. Cặp đôi cardigan xanh rêu và denim trắng là lựa chọn nên được ưu tiên cho các buổi dạo phố ngắm cảnh, hẹn hò cà phê hay mua sắm. Những bản phối tinh tế, tự nhiên được tạo nên từ chân váy và quần trắng giúp vóc dáng nàng thon thả, gọn gàng và tươi trẻ hơn ẢNH: AIMER WOMAN



