Cách diện áo sơ mi chuẩn sành điệu mùa lạnh

Khéo léo trong cách mặc giúp các thiết kế áo sơ mi trắng cổ điển, sơ mi kẻ sọc, sơ mi lụa sang trọng trở nên hữu dụng hơn. Không chỉ là món đồ "làm nền" cho các bản phối thu đông, áo sơ mi còn giữ vai trò quan trọng, giúp nâng tầm phong cách thời trang mùa lạnh.
Tỏa sáng nơi công sở với các bản phối cùng áo sơ mi mùa lạnh
Cách mặc phổ biến và quen thuộc nhất của áo sơ mi trong mùa lạnh là phối cùng áo khoác. Áo blazer, áo dạ tweed, áo khoác da PU... là những lựa chọn dễ dàng áp dụng. Áo gile len mềm mại, gile vải tweed sang chảnh mặc cùng sơ mi trắng, sơ mi xanh dương làm nên vẻ ngoài ấm áp, sang trọng theo phong cách cổ điển.
Áo len oversized, áo sweater cổ tim/cổ tròn phối cùng sơ mi đơn sắc nên được áp dụng công thức đồng điệu về màu sắc - xanh đen đi cùng xanh da trời, hồng pastel đi cùng nâu đất...
Từ bản phối xếp lớp đến sự kết hợp ngẫu hứng
Quý cô luôn có thể tự tin khi diện các bản phối xếp lớp với áo sơ mi, qua đó ghi dấu phong cách trang trọng, chuyên nghiệp và ấm áp. Trong vài dịp ngẫu hứng, nàng có thể thay đổi chiếc sơ mi cotton quen thuộc bằng sơ mi organza thắt nơ phối chân váy tweed hoặc chọn bản phối sơ mi oversized, áo khoác da và quần jeans cho diện mạo phá cách, mới mẻ để dạo phố hoặc hẹn cà phê cuối tuần.
Quý cô chọn cá tính hay trang nhã, dịu dàng hay phóng khoáng, tự do khi diện sơ mi? Những bản phối này chính là gợi ý hoàn hảo để áp dụng ngay cho tủ đồ mùa này
ẢNH: DECEMBER CHRIS
Quần tây màu nâu, quần jeans ống rộng diện cùng sơ mi oversized không còn cảm giác "lùng bùng" hay bị "nuốt dáng" nhờ chi tiết điểm nhấn là áo gile hay chiếc khăn lụa buộc ngang eo
ẢNH: DECEMBER CHRIS