  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Cách diện áo sơ mi chuẩn sành điệu mùa lạnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/11/2025 10:00 GMT+7

Cách phối đồ tinh tế, đơn giản nhưng 'chất' giúp các bản phối với áo sơ mi trở nên sành điệu, hợp mốt và dẫn đầu xu hướng thời trang. Nàng có thể tham khảo các ý tưởng dưới đây để biến hóa phong cách cùng tủ đồ sơ mi của riêng mình.

Khéo léo trong cách mặc giúp các thiết kế áo sơ mi trắng cổ điển, sơ mi kẻ sọc, sơ mi lụa sang trọng trở nên hữu dụng hơn. Không chỉ là món đồ "làm nền" cho các bản phối thu đông, áo sơ mi còn giữ vai trò quan trọng, giúp nâng tầm phong cách thời trang mùa lạnh.

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 1.

Áo sơ mi trắng cổ điển được làm mới khi kết hợp cùng set tweed kẻ ô kết hợp vòng cổ ngọc trai xếp lớp layer

ẢNH: ELISE

Tỏa sáng nơi công sở với các bản phối cùng áo sơ mi mùa lạnh

Cách mặc phổ biến và quen thuộc nhất của áo sơ mi trong mùa lạnh là phối cùng áo khoác.  Áo blazer, áo dạ tweed, áo khoác da PU... là những lựa chọn dễ dàng áp dụng. Áo gile len mềm mại, gile vải tweed sang chảnh mặc cùng sơ mi trắng, sơ mi xanh dương làm nên vẻ ngoài ấm áp, sang trọng theo phong cách cổ điển. 

Áo len oversized, áo sweater cổ tim/cổ tròn phối cùng sơ mi đơn sắc nên được áp dụng công thức đồng điệu về màu sắc - xanh đen đi cùng xanh da trời, hồng pastel đi cùng nâu đất...

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 2.

Bảng màu tông xanh hài hòa của gile len, quần jeans và sơ mi mang lại cảm nhận mới về trang phục ngày lạnh. Sự thoải mái, dễ chịu song hành cùng vẻ ngoài chuyên nghiệp, trang nhã từ bản phối này phù hợp với nhiều không gian khác nhau

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 3.

Diện sơ mi và gile, quần âu để tạo dấu ấn về sự trưởng thành, đĩnh đạc trong phong cách. Đây cũng là cách lên đồ chuẩn sang xịn cho mùa lạnh khi trang phục xếp lớp vừa giúp giữ ấm vừa là đại diện tiêu biểu cho xu hướng thời trang

ẢNH: ELISE

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 4.

Chất vải tweed dày dặn đứng phom kết hợp organza mỏng nhẹ, mềm mại và trong suốt

ẢNH: ELISE

Từ bản phối xếp lớp đến sự kết hợp ngẫu hứng 

Quý cô luôn có thể tự tin khi diện các bản phối xếp lớp với áo sơ mi, qua đó ghi dấu phong cách trang trọng, chuyên nghiệp và ấm áp. Trong vài dịp ngẫu hứng, nàng có thể thay đổi chiếc sơ mi cotton quen thuộc bằng sơ mi organza thắt nơ phối chân váy tweed hoặc chọn bản phối sơ mi oversized, áo khoác da và quần jeans cho diện mạo phá cách, mới mẻ để dạo phố hoặc hẹn cà phê cuối tuần.

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 5.

Bảng màu hài hòa của nâu đất, đen, trắng và cream của bản phối là lời giới thiệu mạnh mẽ về phong cách cá nhân

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 6.

Áo len cổ tròn, sweater từ chất vải dệt kim phối xếp lớp giúp nâng tầm cho chiếc áo sơ mi quen thuộc

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 7.
Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 8.

Quý cô chọn cá tính hay trang nhã, dịu dàng hay phóng khoáng, tự do khi diện sơ mi? Những bản phối này chính là gợi ý hoàn hảo để áp dụng ngay cho tủ đồ mùa này

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 9.
Cách mặc áo sơ mi chuẩn sành điệu trong mùa lạnh - Ảnh 10.

Quần tây màu nâu, quần jeans ống rộng diện cùng sơ mi oversized không còn cảm giác "lùng bùng" hay bị "nuốt dáng" nhờ chi tiết điểm nhấn là áo gile hay chiếc khăn lụa buộc ngang eo

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo sơ mi Sơ mi áo blazer xếp lớp oversized Quần âu màu nâu

Bài viết khác

Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông

Cách phối đồ nhiều lớp giúp đạt ‘điểm 10’ phong cách thu đông

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Linh Nga hóa 'nàng thơ' với thời trang lấy cảm hứng từ sử thi người Mường

Linh Nga hóa 'nàng thơ' với thời trang lấy cảm hứng từ sử thi người Mường

Áo sơ mi cổ đức 'tái sinh' vẻ ngoài thanh lịch chuẩn quý cô

Áo sơ mi cổ đức 'tái sinh' vẻ ngoài thanh lịch chuẩn quý cô

Biến tấu phong cách độc đáo cùng áo thắt nơ quyến rũ

Biến tấu phong cách độc đáo cùng áo thắt nơ quyến rũ

Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top