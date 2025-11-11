Cách diện áo sơ mi chuẩn sành điệu mùa lạnh

Khéo léo trong cách mặc giúp các thiết kế áo sơ mi trắng cổ điển, sơ mi kẻ sọc, sơ mi lụa sang trọng trở nên hữu dụng hơn. Không chỉ là món đồ "làm nền" cho các bản phối thu đông, áo sơ mi còn giữ vai trò quan trọng, giúp nâng tầm phong cách thời trang mùa lạnh.

Áo sơ mi trắng cổ điển được làm mới khi kết hợp cùng set tweed kẻ ô kết hợp vòng cổ ngọc trai xếp lớp layer ẢNH: ELISE

Tỏa sáng nơi công sở với các bản phối cùng áo sơ mi mùa lạnh

Cách mặc phổ biến và quen thuộc nhất của áo sơ mi trong mùa lạnh là phối cùng áo khoác. Áo blazer, áo dạ tweed, áo khoác da PU... là những lựa chọn dễ dàng áp dụng. Áo gile len mềm mại, gile vải tweed sang chảnh mặc cùng sơ mi trắng, sơ mi xanh dương làm nên vẻ ngoài ấm áp, sang trọng theo phong cách cổ điển.

Áo len oversized, áo sweater cổ tim/cổ tròn phối cùng sơ mi đơn sắc nên được áp dụng công thức đồng điệu về màu sắc - xanh đen đi cùng xanh da trời, hồng pastel đi cùng nâu đất...

Bảng màu tông xanh hài hòa của gile len, quần jeans và sơ mi mang lại cảm nhận mới về trang phục ngày lạnh. Sự thoải mái, dễ chịu song hành cùng vẻ ngoài chuyên nghiệp, trang nhã từ bản phối này phù hợp với nhiều không gian khác nhau ẢNH: DECEMBER CHRIS

Diện sơ mi và gile, quần âu để tạo dấu ấn về sự trưởng thành, đĩnh đạc trong phong cách. Đây cũng là cách lên đồ chuẩn sang xịn cho mùa lạnh khi trang phục xếp lớp vừa giúp giữ ấm vừa là đại diện tiêu biểu cho xu hướng thời trang ẢNH: ELISE

Chất vải tweed dày dặn đứng phom kết hợp organza mỏng nhẹ, mềm mại và trong suốt ẢNH: ELISE

Từ bản phối xếp lớp đến sự kết hợp ngẫu hứng

Quý cô luôn có thể tự tin khi diện các bản phối xếp lớp với áo sơ mi, qua đó ghi dấu phong cách trang trọng, chuyên nghiệp và ấm áp. Trong vài dịp ngẫu hứng, nàng có thể thay đổi chiếc sơ mi cotton quen thuộc bằng sơ mi organza thắt nơ phối chân váy tweed hoặc chọn bản phối sơ mi oversized, áo khoác da và quần jeans cho diện mạo phá cách, mới mẻ để dạo phố hoặc hẹn cà phê cuối tuần.

Bảng màu hài hòa của nâu đất, đen, trắng và cream của bản phối là lời giới thiệu mạnh mẽ về phong cách cá nhân ẢNH: DECEMBER CHRIS

Áo len cổ tròn, sweater từ chất vải dệt kim phối xếp lớp giúp nâng tầm cho chiếc áo sơ mi quen thuộc ẢNH: DECEMBER CHRIS

Quý cô chọn cá tính hay trang nhã, dịu dàng hay phóng khoáng, tự do khi diện sơ mi? Những bản phối này chính là gợi ý hoàn hảo để áp dụng ngay cho tủ đồ mùa này ẢNH: DECEMBER CHRIS