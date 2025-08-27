Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Bí quyết diện quần shorts thời thượng nằm ở cách cân bằng giữa độ thoải mái và sự kiểm soát trong bố cục trang phục. Một chiếc quần ngắn, nếu được phối khéo, hoàn toàn có thể đại diện cho sự trẻ trung, thanh lịch và năng động.

Chiếc áo dáng suông màu kem được nhấn eo nhẹ nhàng bằng dây rút, tạo hiệu ứng cơ thể mềm mại. Phối cùng quần shorts màu nâu trầm và xăng đan cùng tông giúp tổng thể trở nên hài hòa, dễ chịu và không kén dáng ẢNH: SOLE.OUR

Bộ trang phục mang hơi hướng tối giản, vừa gọn gàng vừa nổi bật. Áo sơ mi kẻ sọc dáng dài phối thắt lưng giúp tôn dáng mà không cứng nhắc. Kết hợp cùng quần shorts trắng để đem lại bản phối chỉn chu, phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố cuối tuần ẢNH: SOLE.OUR

Áo sơ mi vải linen nhăn giúp vẻ ngoài trở nên thoải mái, tạo độ bay và mát mẻ cho người mặc. Đặc biệt, quần shorts dáng Bermuda với độ dài quá gối mang lại sự kín đáo, thanh nhã nhưng vẫn giữ được nét năng động và dễ di chuyển ẢNH: SOLE.OUR

Màu trắng tinh khôi kết hợp cùng chi tiết bèo nhún tạo cảm giác bay bổng. Quần shorts được chọn không chỉ để trẻ trung, mà còn khéo léo giữ nhịp thảnh thơi trong tổng thể tinh tế. Không cần cầu kỳ để nổi bật chỉ cần đúng chất liệu, đúng phom là đủ đẹp ẢNH: BBSTORE'S

Áo polo mongtoghi phối sọc mang lại vẻ năng động và cổ điển, không phô trương nhưng đủ cá tính. Quần shorts xếp ly đứng phom, kết hợp thắt lưng tinh tế giúp tôn vòng eo và tạo độ chỉn chu, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: BBSTORE'S

Vừa đủ thoải mái để mặc khi du lịch, vừa đủ phóng khoáng để đến buổi hẹn hò - đây là kiểu phối đồ dành cho những ngày không rườm rà nhưng vẫn ấn tượng. Áo sơ mi kết hợp cùng shorts trắng cạp cao giúp tổng thể sáng bừng mà không phô trương ẢNH: BBSTORE'S

Áo sơ mi trắng cổ điển phối cùng quần shorts tone sur tone, kết hợp thắt lưng nâu tạo điểm nhấn vừa đủ để giữ sự cân đối và gọn ghẽ. Phom dáng đứng phom nhưng không cứng nhắc, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ dạo phố, đi làm đến những cuộc hẹn cuối tuần ẢNH: BBSTORE'S

Quần shorts đen mang tinh thần tối giản đúng nghĩa: dễ kết hợp, không lỗi thời và giữ phom tốt cả ngày dài. Khi đi cùng áo thun ôm và blazer be khoác nhẹ, tổng thể gợi cảm giác chuyên nghiệp mà vẫn trẻ trung ẢNH: BBSTORE'S

Không phải cứ mặc quần shorts là kém nghiêm túc, vấn đề nằm ở cách bạn "đối thoại" với nó. Chọn một chiếc shorts có cấu trúc rõ ràng, chất liệu dày dặn và đường may gọn gàng, bạn sẽ trở nên thanh lịch ngay lập tức.