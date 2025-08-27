  • An Giang
Thời trang 24/7

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
27/08/2025 14:00 GMT+7

Quần shorts không còn là đặc quyền của những ngày dạo chơi hay kỳ nghỉ biển. Khi được chọn đúng phom và đi cùng các thiết kế như blazer, áo sơ mi..., quần shorts ngay lập tức thoát khỏi vẻ xuề xòa thường thấy.

Bí quyết diện quần shorts thời thượng nằm ở cách cân bằng giữa độ thoải mái và sự kiểm soát trong bố cục trang phục. Một chiếc quần ngắn, nếu được phối khéo, hoàn toàn có thể đại diện cho sự trẻ trung, thanh lịch và năng động.

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 1.

Chiếc áo dáng suông màu kem được nhấn eo nhẹ nhàng bằng dây rút, tạo hiệu ứng cơ thể mềm mại. Phối cùng quần shorts màu nâu trầm và xăng đan cùng tông giúp tổng thể trở nên hài hòa, dễ chịu và không kén dáng

ẢNH: SOLE.OUR

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 2.

Bộ trang phục mang hơi hướng tối giản, vừa gọn gàng vừa nổi bật. Áo sơ mi kẻ sọc dáng dài phối thắt lưng giúp tôn dáng mà không cứng nhắc. Kết hợp cùng quần shorts trắng để đem lại bản phối chỉn chu, phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố cuối tuần

ẢNH: SOLE.OUR

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 3.

Áo sơ mi vải linen nhăn giúp vẻ ngoài trở nên thoải mái, tạo độ bay và mát mẻ cho người mặc. Đặc biệt, quần shorts dáng Bermuda với độ dài quá gối mang lại sự kín đáo, thanh nhã nhưng vẫn giữ được nét năng động và dễ di chuyển

ẢNH: SOLE.OUR

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 4.

Màu trắng tinh khôi kết hợp cùng chi tiết bèo nhún tạo cảm giác bay bổng. Quần shorts được chọn không chỉ để trẻ trung, mà còn khéo léo giữ nhịp thảnh thơi trong tổng thể tinh tế. Không cần cầu kỳ để nổi bật chỉ cần đúng chất liệu, đúng phom là đủ đẹp

ẢNH: BBSTORE'S

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 5.

Áo polo mongtoghi phối sọc mang lại vẻ năng động và cổ điển, không phô trương nhưng đủ cá tính. Quần shorts xếp ly đứng phom, kết hợp thắt lưng tinh tế giúp tôn vòng eo và tạo độ chỉn chu, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: BBSTORE'S

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 6.

Vừa đủ thoải mái để mặc khi du lịch, vừa đủ phóng khoáng để đến buổi hẹn hò - đây là kiểu phối đồ dành cho những ngày không rườm rà nhưng vẫn ấn tượng. Áo sơ mi kết hợp cùng shorts trắng cạp cao giúp tổng thể sáng bừng mà không phô trương

ẢNH: BBSTORE'S

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 7.

Áo sơ mi trắng cổ điển phối cùng quần shorts tone sur tone, kết hợp thắt lưng nâu tạo điểm nhấn vừa đủ để giữ sự cân đối và gọn ghẽ. Phom dáng đứng phom nhưng không cứng nhắc, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ dạo phố, đi làm đến những cuộc hẹn cuối tuần

ẢNH: BBSTORE'S

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa- Ảnh 8.

Quần shorts đen mang tinh thần tối giản đúng nghĩa: dễ kết hợp, không lỗi thời và giữ phom tốt cả ngày dài. Khi đi cùng áo thun ôm và blazer be khoác nhẹ, tổng thể gợi cảm giác chuyên nghiệp mà vẫn trẻ trung

ẢNH: BBSTORE'S

Không phải cứ mặc quần shorts là kém nghiêm túc, vấn đề nằm ở cách bạn "đối thoại" với nó. Chọn một chiếc shorts có cấu trúc rõ ràng, chất liệu dày dặn và đường may gọn gàng, bạn sẽ trở nên thanh lịch ngay lập tức.

