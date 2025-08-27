Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Quần shorts không còn là đặc quyền của những ngày dạo chơi hay kỳ nghỉ biển. Khi được chọn đúng phom và đi cùng các thiết kế như blazer, áo sơ mi..., quần shorts ngay lập tức thoát khỏi vẻ xuề xòa thường thấy.
Chia sẻ bài viết
Bí quyết diện quần shorts thời thượng nằm ở cách cân bằng giữa độ thoải mái và sự kiểm soát trong bố cục trang phục. Một chiếc quần ngắn, nếu được phối khéo, hoàn toàn có thể đại diện cho sự trẻ trung, thanh lịch và năng động.
Không phải cứ mặc quần shorts là kém nghiêm túc, vấn đề nằm ở cách bạn "đối thoại" với nó. Chọn một chiếc shorts có cấu trúc rõ ràng, chất liệu dày dặn và đường may gọn gàng, bạn sẽ trở nên thanh lịch ngay lập tức.