Thời trang 24/7

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/10/2025 10:00 GMT+7

Màu beige (be) là gam màu trung tính nổi bật bởi tính sang trọng, quý phái nhưng giản dị. Với các bản phối từ gam màu này, nàng có thể diện đi học, đi làm, đi chơi và cho nhiều mục đích khác nhau.

Gam màu beige luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi cô gái. Sắc độ nhẹ nhàng, nữ tính nhưng đặc biệt từ gam màu này khiến mọi bản phối mang sắc beige chủ đạo đều trở nên cuốn hút, hợp mốt và có thể làm nổi bật khí chất thanh lịch của quý cô.

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 1.

Áo vải tơ mềm mại nhẹ nhàng cuốn hút với những đường diềm, xếp nếp và bèo nhún phối chân váy chữ A chất kaki đứng phom tạo nên tổng thể chỉn chu và thanh lịch

ẢNH: JOIE DES ROSES

Màu beige không chỉ sang, xịn mà còn không bao giờ lỗi mốt

Gam màu trung tính luôn là những sắc màu được ưa chuộng nhất mùa lạnh. Màu beige hiện diện trong hầu hết các bản phối "cộp mác" neutral tone vì có thể kết hợp cùng mọi màu sắc khác và cũng có thể đứng riêng lẻ một mình theo cách đặc biệt xuất sắc.

Mùa thu đông 2025, quý cô có thể bắt đầu trải nghiệm sự kỳ diệu của gam màu này qua những cách diện sáng tạo - kết hợp hai chất liệu dày và mỏng cùng tông màu trên một bản phối, ưu tiên cho những vệt màu họa tiết hòa hợp với sắc be chủ đạo của váy liền hoặc kết thân với những thiết kế cổ điển như váy sơ mi màu beige, các set đồng bộ sành điệu...

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 2.

Những vệt màu loang nhẹ trên thiết kế váy midi màu be gợi cảm giác nữ tính và tính nghệ thuật, khi mỗi bộ trang phục trở thành một lát cắt biểu hiện cho phong thái và khí chất cao sang của quý cô

ẢNH: SIXDO

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 3.

Tỏa sáng phong cách thanh lịch cổ điển với thiết kế đầm sơ mi màu beige. Thiết kế có cấu trúc độc đáo kết hợp giữa sơ mi tay ngắn, jumpsuit shorts ẩn bên trong và phủ ngoài là tà váy A-line mềm mại tạo điểm nhấn thời thượng

ẢNH: JOIE DES ROSES

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 4.

Chân váy màu beige có thể kết hợp với áo tơ, áo lụa satin, áo polo dệt kim... Gam màu trắng kẻ sọc đen cộng hưởng cùng sắc be mang lại hình ảnh vừa nữ tính vừa cá tính

ẢNH: JOIE DES ROSES

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 5.

Vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn trang nhã và tinh tế từ váy áo màu beige khiến mọi quý cô đều không thể từ chối. Thiết kế váy dài khéo léo tôn đường cong bằng đường viền cổ, tay nhún phồng và những nếp gấp tinh tế, tự nhiên nơi hông eo

ẢNH: SIXDO

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 6.

Set đồng bộ màu be mang lại diện mạo năng động và trẻ trung cho nàng dạo phố, đi học, đi chơi cuối tuần. Điểm nhấn viền cổ áo hải quân giúp thu hút mọi sự chú ý vào gương mặt thanh tú của cô nàng mặc đẹp

ẢNH: TIT ELEGANT

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 7.
Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 8.

Các phụ kiện, giày và túi mang nhiều gam màu khác nhau - từ màu đơn sắc đến các họa tiết kẻ ca rô cổ điển đều có thể phối cùng váy liền, set đồng bộ mang tông màu beige

ẢNH: JOIE DES ROSES

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 9.

Khắc họa nét cá tính và năng động với bản phối beige và nâu da bò. Thiết kế áo mang hình ảnh của trench coat phối quần shorts, giày bốt cổ cao và mũ cao bồi sành điệu

ẢNH: JOIE DES ROSES

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch- Ảnh 10.

Tỏa rạng nét nữ tính quyến rũ khi nàng chọn váy trễ vai điểm họa tiết thêu hoa lá nhẹ nhàng mà tinh tế

ẢNH: C’CHIC

màu beige Màu be màu trung tính màu trắng BEIGE

