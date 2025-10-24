Cách lên đồ sang xịn với màu trắng tinh khôi mà không sợ nhạt nhòa

Gam màu trắng luôn là biểu tượng của sự tinh khôi và thanh lịch, nhưng cũng dễ khiến người mặc trông nhạt nhòa nếu thiếu điểm nhấn. Chỉ cần vài bí quyết nhỏ, nàng sẽ biến sắc trắng trở thành điểm sáng cuốn hút trong mọi bản phối.
Chia sẻ bài viết
Từ những thiết kế tối giản đến những chi tiết nhấn nhá tinh tế, màu trắng mang đến vô vàn cách phối đa dạng. Biết cách kết hợp chất liệu, phụ kiện và tỷ lệ trang phục, nàng hoàn toàn có thể khiến sắc trắng trở nên nổi bật mà vẫn giữ trọn vẻ thanh thoát.
Sắc trắng không bao giờ lỗi mốt, chỉ cần một chút tinh tế, nàng sẽ có thể tạo nên phong cách riêng đầy tự tin và khác biệt. Bởi sự cuốn hút đôi khi đến từ chính những điều giản đơn nhất.