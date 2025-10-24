Cách lên đồ sang xịn với màu trắng tinh khôi mà không sợ nhạt nhòa

Từ những thiết kế tối giản đến những chi tiết nhấn nhá tinh tế, màu trắng mang đến vô vàn cách phối đa dạng. Biết cách kết hợp chất liệu, phụ kiện và tỷ lệ trang phục, nàng hoàn toàn có thể khiến sắc trắng trở nên nổi bật mà vẫn giữ trọn vẻ thanh thoát.

Chiếc đầm trắng dài cổ yếm ôm nhẹ cơ thể, được điểm xuyết bằng những nếp gấp tinh xảo. Dáng váy A-line nhấn mạnh cấu trúc thiết kế trên nền chất liệu vải tex, hoàn thiện cùng áo khoác crop top đem lại sự kín đáo vừa đủ ẢNH: FLANE

Áo cardigan dệt kim màu trắng tinh khôi, khoác hờ trên vai mang cảm giác yểu điệu nhẹ nhàng. Phối với áo crop top cùng tông càng tôn lên thần thái sang trọng, tạo nên dáng vẻ dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút ẢNH: FLANE

Áo ren trễ vai ôm nhẹ cơ thể, nhấn nhá bằng đường ruffle mềm mại và dây đan chéo được xử lý tỉ mỉ. Kết hợp khéo léo cùng chân váy A-line tafta phủ ren hoa cao cấp tạo nên một bản phối đầy sức hút ẢNH: FLANE

Vẫn là sắc trắng quen thuộc, nhưng dưới góc nhìn tinh tế, bản phối này mang đến một định nghĩa mới về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Áo sơ mi với phần cổ rút dây mềm mại, kết hợp quần ống rộng cạp cao tạo nên tổng thể thanh thoát, phóng khoáng ẢNH: KELLY BUI

Với phom dáng suông nhẹ nhàng, cùng những tầng bèo nhún mềm mại đem lại vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa hiện đại. Điểm nhấn nơ vai thanh nhã kết hợp chi tiết dây quai ánh bạc mang lại nét kiêu kỳ tinh tế ẢNH: FLANE

Phần thân váy gây ấn tượng với chi tiết giả corset cầu kỳ, tôn vinh đường nét nữ tính. Eo váy được điểm nơ làm nổi bật cấu trúc tinh xảo. Phần tà xòe tự nhiên theo từng chuyển động, khơi gợi vẻ thanh thoát và kiêu kỳ ẢNH: FLANE

Chính sự tối giản đã tạo nên dấu ấn cho bản phối này. Crop top tay phồng vải thô mang lại vẻ thanh thoát. Đi kèm là chân váy mini với pocket bag nhỏ gọn - một chi tiết thực tế nhưng không kém phần thời thượng ẢNH: KELLY BUI

Thiết kế áo khoác dáng ngắn sang trọng, bề mặt có độ nổi lấp lánh đặc trưng của tweed tạo nên vẻ thanh lịch cổ điển. Phối với váy cổ yếm phóng khoáng, kết hợp chi tiết tay chun trễ vai như một điểm nhấn độc đáo, tôn trọn xương quai xanh ẢNH: FLANE

Sắc trắng không bao giờ lỗi mốt, chỉ cần một chút tinh tế, nàng sẽ có thể tạo nên phong cách riêng đầy tự tin và khác biệt. Bởi sự cuốn hút đôi khi đến từ chính những điều giản đơn nhất.