Chân váy chữ A khoác lên diện mạo mới: Phong cách retro vượt thời gian

Với phần eo bó sát và phần chân váy xòe rộng, chân váy chữ A luôn đồng nghĩa với sự thanh lịch.

Chân váy chữ A với phong cách tone on tone

Mang phong cách retro nhưng không bao giờ lỗi mốt, váy chữ A được khoác lên mình diện mạo hiện đại trong mùa đông 2025/2026 ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Phong cách trang nhã với chiếc áo len cổ tròn cùng tông màu ẢNH: @GAYLESTYLE

Bộ trang phục đơn sắc là tuyên ngôn về phong cách: chân váy xòe kết hợp hoàn hảo với áo len cổ tròn cùng màu, tạo nên đường nét thị giác liền mạch giúp tôn dáng và toát lên vẻ sang trọng. Phụ kiện và giày dép cùng tông màu hoàn thiện tổng thể - tối giản nhưng hoàn hảo.

Trang phục công sở: áo blazer và áo sơ mi cùng chân váy chữ A

Khi kết hợp với áo blazer và áo sơ mi, chân váy xòe trở thành lựa chọn thanh lịch thay thế cho quần tây công sở ẢNH: @FRANCESCABABBI

Quần tây công sở luôn là lựa chọn tốt, nhưng khá quen thuộc. Để tạo điểm nhấn mới mẻ cho áo sơ mi và áo blazer, hãy chọn chiếc chân váy chữ A thanh lịch nhất, chẳng hạn như chiếc chân váy màu kem này.

Đừng vội gọi nó là lỗi thời: dù vẻ đẹp cổ điển của nó vẫn không hề phai nhạt, chân váy chữ A hoàn toàn phù hợp với thời đại hiện đại. Điều này là nhờ tính linh hoạt của nó, cho phép dễ dàng kết hợp với cả những chiếc áo len thanh lịch nhất và những chiếc áo khoác da giản dị nhất.

Phối cùng bốt cao đến đầu gối

Đôi bốt cao đến đầu gối tạo sự cân bằng hoàn hảo với độ dài ngang gối của chiếc váy chữ A ẢNH: @OLIVIA PALERMO

Những người sành điệu đều biết rõ cân bằng giữa độ rộng và độ dài là bí quyết tạo nên phong cách hiệu quả. Đó là lý do tại sao một chiếc váy xòe, nhẹ nhàng và không quá dài, cần một đôi bốt cao đến đầu gối (tốt nhất là loại mềm mại) để thực sự tôn lên những điểm đẹp nhất của nó.

Chân váy chữ A và áo hoodie

Áo hoodie và chân váy chữ A: sự kết hợp tuyệt vời nhất (và bất ngờ nhất) của mùa này ẢNH: @NYSTYLE

Những sự kết hợp bất ngờ nhất thường lại là những sự kết hợp thành công nhất. Điều này đúng với sự kết hợp giữa chân váy chữ A và áo hoodie: táo bạo và đầy bất ngờ, nó phá vỡ khuôn mẫu và biến một món đồ thanh lịch thành một item thường ngày, năng động của thành thị.

Cách phối chân váy xòe với áo khoác da kiểu biker

Sự mạnh mẽ và thanh lịch hòa quyện trong bộ trang phục gồm áo khoác da và chân váy xòe này ẢNH: @MARLIES.PIA

Vẻ đẹp hiện đại hóa không còn chỉ dành riêng cho trang phục trang trọng, ngày nay chân váy xòe thậm chí có thể được phối với áo khoác da, càng đẹp hơn nếu đó là áo khoác da mang hơi hướng cổ điển. Làm thế nào để tạo nên một tổng thể hài hòa? Hãy tập trung vào các tông màu trung tính và phụ kiện tối giản nhưng sang trọng.