Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Ngày nắng, hội sành mặc đua nhau diện áo khoác denim. Khác với hình ảnh quen thuộc có phần bụi bặm và cá tính từ các bản phối trước đây, áo khoác jean mùa xuân hè 2026 được kết hợp cùng quần shorts, chân váy xếp tầng, quần cluottes...

Bảng màu tươi sáng, rạng rỡ gợi nhắc tuổi thanh xuân mà bất cứ cô gái nào cũng yêu thích. Cách kết hợp hai chất liệu làm giảm bớt cảm nhận "bánh bèo" từ bản phối đồng thời vẫn khẳng định sự nữ tính, cổ điển đầy tự tin của người mặc ẢNH: HAZELCHOI

Cách phối áo khoác denim chuẩn gu sành điệu

Hội sành điệu thế giới vừa mang đến cho nàng những ý tưởng mới trong cách diện áo khoác denim. Khi phối chiếc áo khoác thời thượng này cùng chân váy trắng tạo nên bản phối vừa điệu đà vừa thú vị; bản phối cùng quần shorts jeans phối da, giày thể thao và tất trắng làm nổi bật phần thân dưới, "hút" mọi sự chú ý vào độ săn chắc thon gọn của đôi chân.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" khoe dáng khỏe khoắn, quyến rũ trên đường phố trong bản phối denim đồng bộ. Sự kết hợp thông minh giữa các chất liệu và màu sắc tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng mà vẫn năng động và thoải mái ẢNH: DAVIKAH

Diện áo denim như một chiếc áo sơ mi mùa hè qua bản phối denim on denim đời thường đầy ắp sự phóng khoáng, nhẹ nhàng mà cá tính ẢNH: AMBER SCOTT

Trang phục denim sẽ là xu hướng chủ đạo của mùa xuân hè 2026 và công thức cổ điển nhất - denim on denim chính là bước đầu tiên mà nàng nên trải nghiệm ẢNH: GIANNA JUN

Là chiếc áo khoác bền bỉ, không bao giờ bị lỗi mốt, áo denim vẫn liên tục được làm mới qua mỗi mùa thời trang. Với món đồ này, nàng thỏa thích thử nghiệm nhiều cách mặc, tùy chọn tuân theo các quy tắc thời trang hoặc chọn lối đi bất quy tắc ẢNH: ANNIE CHIU

Áo khoác denim chỉ thật sự đảm nhiệm vai trò áo khoác khi được kết hợp trong các bản phối layer với nhiều lớp trang phục. Mùa nắng, hãy diện áo tank top, crop top, áo hai dây, babydoll ngắn tay bên trong áo denim và phối thêm quần jeans ống loe, quần tây cạp cao, quần shorts... theo sở thích cá nhân ẢNH: ANNE THONG

Bản phối denim on denim của nữ fashionista gây chú ý với phom dáng jacket lạ mắt của áo khoác jean. Thiết kế từ chất liệu vải denim mềm dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các bản phối thời trang - nơi vẻ đẹp vượt thời gian kết hợp hài hòa với cảm nhận cơ thể - sự thông thoáng, mềm nhẹ dễ chịu mà trang phục mang lại cho người mặc ẢNH: JENNY TSANG

Áo khoác denim dáng crop là chiếc áo khoác hoàn hảo cho mọi bản phối. Ở bộ trang phục này, thiết kế màu xanh chàm đậm nổi bật trên bản phối màu kem; phom dáng hiện đại trẻ trung giúp quần ống rộng, áo phông và giày cao gót trở nên hài hòa, ăn ý cùng nhau ẢNH: @SIN.PERI

Làm thế nào để cùng lúc vừa xinh đẹp dễ thương vừa "ngầu" vừa thoải mái? Hãy áp dụng ngay bản phối thú vị này. Chân váy maxi trắng xếp tầng và áo jean đính kết lấp lánh ở các đường viền phối cùng sneakers và một chiếc túi đen tối giản ẢNH: HAZELCHOI



