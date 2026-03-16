  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Kim Ngọc
16/03/2026 18:00 GMT+7

Giày thể thao, quần shorts jeans, áo khoác denim... đang 'đổ bộ' xuống phố cùng hội sành mặc. Khi mùa thời trang xuân hè đang được khởi động rộn rã, trang phục denim bất ngờ chiếm sóng xu hướng.

Ngày nắng, hội sành mặc đua nhau diện áo khoác denim. Khác với hình ảnh quen thuộc có phần bụi bặm và cá tính từ các bản phối trước đây, áo khoác jean mùa xuân hè 2026 được kết hợp cùng quần shorts, chân váy xếp tầng, quần cluottes...

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 1.

Bảng màu tươi sáng, rạng rỡ gợi nhắc tuổi thanh xuân mà bất cứ cô gái nào cũng yêu thích. Cách kết hợp hai chất liệu làm giảm bớt cảm nhận "bánh bèo" từ bản phối đồng thời vẫn khẳng định sự nữ tính, cổ điển đầy tự tin của người mặc

ẢNH: HAZELCHOI

Cách phối áo khoác denim chuẩn gu sành điệu

Hội sành điệu thế giới vừa mang đến cho nàng những ý tưởng mới trong cách diện áo khoác denim. Khi phối chiếc áo khoác thời thượng này cùng chân váy trắng tạo nên bản phối vừa điệu đà vừa thú vị; bản phối cùng quần shorts jeans phối da, giày thể thao và tất trắng làm nổi bật phần thân dưới, "hút" mọi sự chú ý vào độ săn chắc thon gọn của đôi chân.

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 2.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" khoe dáng khỏe khoắn, quyến rũ trên đường phố trong bản phối denim đồng bộ. Sự kết hợp thông minh giữa các chất liệu và màu sắc tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng mà vẫn năng động và thoải mái

ẢNH: DAVIKAH

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 3.

Diện áo denim như một chiếc áo sơ mi mùa hè qua bản phối denim on denim đời thường đầy ắp sự phóng khoáng, nhẹ nhàng mà cá tính

ẢNH: AMBER SCOTT

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 4.

Trang phục denim sẽ là xu hướng chủ đạo của mùa xuân hè 2026 và công thức cổ điển nhất - denim on denim chính là bước đầu tiên mà nàng nên trải nghiệm

ẢNH: GIANNA JUN

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 5.

Là chiếc áo khoác bền bỉ, không bao giờ bị lỗi mốt, áo denim vẫn liên tục được làm mới qua mỗi mùa thời trang. Với món đồ này, nàng thỏa thích thử nghiệm nhiều cách mặc, tùy chọn tuân theo các quy tắc thời trang hoặc chọn lối đi bất quy tắc

ẢNH: ANNIE CHIU

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 6.

Áo khoác denim chỉ thật sự đảm nhiệm vai trò áo khoác khi được kết hợp trong các bản phối layer với nhiều lớp trang phục. Mùa nắng, hãy diện áo tank top, crop top, áo hai dây, babydoll ngắn tay bên trong áo denim và phối thêm quần jeans ống loe, quần tây cạp cao, quần shorts... theo sở thích cá nhân

ẢNH: ANNE THONG

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 7.

Bản phối denim on denim của nữ fashionista gây chú ý với phom dáng jacket lạ mắt của áo khoác jean. Thiết kế từ chất liệu vải denim mềm dần trở thành lựa chọn ưu tiên cho các bản phối thời trang - nơi vẻ đẹp vượt thời gian kết hợp hài hòa với cảm nhận cơ thể - sự thông thoáng, mềm nhẹ dễ chịu mà trang phục mang lại cho người mặc

ẢNH: JENNY TSANG

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 8.

Áo khoác denim dáng crop là chiếc áo khoác hoàn hảo cho mọi bản phối. Ở bộ trang phục này, thiết kế màu xanh chàm đậm nổi bật trên bản phối màu kem; phom dáng hiện đại trẻ trung giúp quần ống rộng, áo phông và giày cao gót trở nên hài hòa, ăn ý cùng nhau

ẢNH: @SIN.PERI

Đa dạng phong cách với áo khoác denim- Ảnh 9.

Làm thế nào để cùng lúc vừa xinh đẹp dễ thương vừa "ngầu" vừa thoải mái? Hãy áp dụng ngay bản phối thú vị này. Chân váy maxi trắng xếp tầng và áo jean đính kết lấp lánh ở các đường viền phối cùng sneakers và một chiếc túi đen tối giản

ẢNH: HAZELCHOI


áo khoác denim áo khoác jeans sơ mi denim áo denim quần shorts jeans denim

Bài viết khác

Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

Áo ngắn tay thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngày nắng đầu mùa

Những kiểu quần giúp nàng 'hack' tuổi, sở hữu tủ đồ trẻ trung hơn

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố

Kính râm khẳng định khí chất, nâng tầm phong cách quý cô

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch

Váy lụa hai dây mang vẻ đẹp mềm mại của sự tinh giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top