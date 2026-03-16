Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Với thiết kế không tay từng gắn liền với phong cách cổ điển, áo gile đang được các tín đồ thời trang làm mới bằng nhiều cách phối đầy sáng tạo. Chỉ cần khoác thêm một chiếc gile, bản phối tưởng chừng quen thuộc với áo sơ mi, áo cổ lọ hay váy ngắn lập tức trở nên nổi bật hơn.

Đối với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch, một chiếc áo gile dệt vải tweed dáng ngắn chính là lựa chọn đáng thử.

Chiếc áo len gile dáng ngắn với chất liệu dệt tweed nhẹ mang tông màu sáng, phom áo ôm gọn cơ thể cùng hàng cúc nhỏ phía trước, bề mặt vải có độ loang màu nhẹ tạo nên chiều sâu cho trang phục. Khi kết hợp cùng quần jeans dáng rộng và chiếc kính râm đen nhỏ gọn, áo gile trở thành điểm cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại trong phong cách ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Trong những ngày tiết trời se lạnh, áo gile len tối giản trở thành lớp layer lý tưởng, vừa giữ ấm vừa mang lại vẻ ngoài thanh lịch.

Chiếc áo len gile màu xám nhạt với thiết kế cổ chữ V cùng dáng áo vừa vặn trở thành lớp layer hoàn hảo khi mặc bên ngoài áo cổ lọ. Chất liệu len mịn và gam màu trung tính khiến chiếc áo dễ dàng hòa hợp với nhiều trang phục khác, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn giữ được sự ấm áp cần thiết ẢNH: @KJMBAE

Áo len gile xuất hiện với phom dáng gọn gàng hơn. Sắc màu kem với hàng cúc nhỏ phía trước mang nét cổ điển nhẹ nhàng. Nhờ thiết kế đơn giản, chiếc áo dễ dàng kết hợp cùng chân váy ngắn và giày bốt cao cổ đầy cuốn hút ẢNH: @MYYYYYYYYY_Y

Nếu muốn biến chiếc gile thành nhân vật chính của bộ trang phục, những thiết kế có họa tiết dệt nổi hay dệt thừng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ giữ ấm tốt, kiểu gile này còn tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng và đầy ấn tượng.

Chiếc áo gile len cổ lọ với họa tiết dệt thừng nổi bật. Những đường dệt xoắn chạy dọc thân áo không chỉ mang đến chiều sâu thị giác mà còn tôn lên vóc dáng nhờ phần thắt eo tinh tế. Không chỉ là một lớp layer thông thường, chiếc áo này thực sự trở thành tâm điểm, đặc biệt khi phối cùng quần shorts tối màu để tăng sự trẻ trung ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Phong cách học đường cổ điển luôn có sức hút riêng nhờ sự chỉn chu. Những chiếc áo gile mang họa tiết monogram thường đóng vai trò tạo điểm nhấn giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn.

Áo len gile họa tiết monogram với thiết kế ôm gọn thân người cùng cổ chữ V giúp chiếc áo dễ dàng layer cùng sơ mi trắng, đồng thời các họa tiết lặp lại trên nền vải làm tăng chiều sâu cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly và bốt cao cổ, áo gile trở thành chi tiết định hình phong cách preppy đầy nổi bật ẢNH: @NGOCKEM_

Không phải lúc nào áo gile cũng mang tinh thần cổ điển. Khi được biến tấu với họa tiết sọc nổi bật, món đồ này lập tức mang đến cảm giác năng động, đầy hiện đại hơn.

Sự phá cách đến từ áo gile len họa tiết sọc ngang đen trắng, những đường sọc rõ ràng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, trong khi phần viền áo sáng màu càng làm tôn lên phom dáng. Sự tương phản của hai gam màu cơ bản thổi làn gió năng động và hiện đại vào toàn bộ trang phục ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Dù được biến tấu với nhiều kiểu dệt, màu sắc hay phom dáng khác nhau, áo gile vẫn giữ được sức hút riêng nhờ tính ứng dụng cao. Chỉ cần một chiếc gile phù hợp, trang phục có thể trở nên thú vị và có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế của phong cách tối giản.