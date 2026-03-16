  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/03/2026 20:00 GMT+7

Với thiết kế gọn gàng, dễ layer và đa dạng kiểu dệt, áo gile đang trở lại mạnh mẽ như một điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể trang phục thêm chiều sâu và phong cách.

Với thiết kế không tay từng gắn liền với phong cách cổ điển, áo gile đang được các tín đồ thời trang làm mới bằng nhiều cách phối đầy sáng tạo. Chỉ cần khoác thêm một chiếc gile, bản phối tưởng chừng quen thuộc với áo sơ mi, áo cổ lọ hay váy ngắn lập tức trở nên nổi bật hơn.

Đối với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch, một chiếc áo gile dệt vải tweed dáng ngắn chính là lựa chọn đáng thử.

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 1.

Chiếc áo len gile dáng ngắn với chất liệu dệt tweed nhẹ mang tông màu sáng, phom áo ôm gọn cơ thể cùng hàng cúc nhỏ phía trước, bề mặt vải có độ loang màu nhẹ tạo nên chiều sâu cho trang phục. Khi kết hợp cùng quần jeans dáng rộng và chiếc kính râm đen nhỏ gọn, áo gile trở thành điểm cân bằng giữa nét cổ điển và sự hiện đại trong phong cách

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Trong những ngày tiết trời se lạnh, áo gile len tối giản trở thành lớp layer lý tưởng, vừa giữ ấm vừa mang lại vẻ ngoài thanh lịch.

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 2.

Chiếc áo len gile màu xám nhạt với thiết kế cổ chữ V cùng dáng áo vừa vặn trở thành lớp layer hoàn hảo khi mặc bên ngoài áo cổ lọ. Chất liệu len mịn và gam màu trung tính khiến chiếc áo dễ dàng hòa hợp với nhiều trang phục khác, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn giữ được sự ấm áp cần thiết

ẢNH: @KJMBAE

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 3.

Áo len gile xuất hiện với phom dáng gọn gàng hơn. Sắc màu kem với hàng cúc nhỏ phía trước mang nét cổ điển nhẹ nhàng. Nhờ thiết kế đơn giản, chiếc áo dễ dàng kết hợp cùng chân váy ngắn và giày bốt cao cổ đầy cuốn hút

ẢNH: @MYYYYYYYYY_Y

Nếu muốn biến chiếc gile thành nhân vật chính của bộ trang phục, những thiết kế có họa tiết dệt nổi hay dệt thừng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ giữ ấm tốt, kiểu gile này còn tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng và đầy ấn tượng.

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 4.

Chiếc áo gile len cổ lọ với họa tiết dệt thừng nổi bật. Những đường dệt xoắn chạy dọc thân áo không chỉ mang đến chiều sâu thị giác mà còn tôn lên vóc dáng nhờ phần thắt eo tinh tế. Không chỉ là một lớp layer thông thường, chiếc áo này thực sự trở thành tâm điểm, đặc biệt khi phối cùng quần shorts tối màu để tăng sự trẻ trung

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Phong cách học đường cổ điển luôn có sức hút riêng nhờ sự chỉn chu. Những chiếc áo gile mang họa tiết monogram thường đóng vai trò tạo điểm nhấn giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn.

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 5.

Áo len gile họa tiết monogram với thiết kế ôm gọn thân người cùng cổ chữ V giúp chiếc áo dễ dàng layer cùng sơ mi trắng, đồng thời các họa tiết lặp lại trên nền vải làm tăng chiều sâu cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly và bốt cao cổ, áo gile trở thành chi tiết định hình phong cách preppy đầy nổi bật

ẢNH: @NGOCKEM_

Không phải lúc nào áo gile cũng mang tinh thần cổ điển. Khi được biến tấu với họa tiết sọc nổi bật, món đồ này lập tức mang đến cảm giác năng động, đầy hiện đại hơn.

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile- Ảnh 6.

Sự phá cách đến từ áo gile len họa tiết sọc ngang đen trắng, những đường sọc rõ ràng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, trong khi phần viền áo sáng màu càng làm tôn lên phom dáng. Sự tương phản của hai gam màu cơ bản thổi làn gió năng động và hiện đại vào toàn bộ trang phục

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Dù được biến tấu với nhiều kiểu dệt, màu sắc hay phom dáng khác nhau, áo gile vẫn giữ được sức hút riêng nhờ tính ứng dụng cao. Chỉ cần một chiếc gile phù hợp, trang phục có thể trở nên thú vị và có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế của phong cách tối giản.

áo gile áo gile len phong cách học đường cổ điển thời trang

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top