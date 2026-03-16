Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Với thiết kế gọn gàng, dễ layer và đa dạng kiểu dệt, áo gile đang trở lại mạnh mẽ như một điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể trang phục thêm chiều sâu và phong cách.
Chia sẻ bài viết
Với thiết kế không tay từng gắn liền với phong cách cổ điển, áo gile đang được các tín đồ thời trang làm mới bằng nhiều cách phối đầy sáng tạo. Chỉ cần khoác thêm một chiếc gile, bản phối tưởng chừng quen thuộc với áo sơ mi, áo cổ lọ hay váy ngắn lập tức trở nên nổi bật hơn.
Đối với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch, một chiếc áo gile dệt vải tweed dáng ngắn chính là lựa chọn đáng thử.
Trong những ngày tiết trời se lạnh, áo gile len tối giản trở thành lớp layer lý tưởng, vừa giữ ấm vừa mang lại vẻ ngoài thanh lịch.
Nếu muốn biến chiếc gile thành nhân vật chính của bộ trang phục, những thiết kế có họa tiết dệt nổi hay dệt thừng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Không chỉ giữ ấm tốt, kiểu gile này còn tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng và đầy ấn tượng.
Phong cách học đường cổ điển luôn có sức hút riêng nhờ sự chỉn chu. Những chiếc áo gile mang họa tiết monogram thường đóng vai trò tạo điểm nhấn giúp bộ trang phục trở nên nổi bật hơn.
Không phải lúc nào áo gile cũng mang tinh thần cổ điển. Khi được biến tấu với họa tiết sọc nổi bật, món đồ này lập tức mang đến cảm giác năng động, đầy hiện đại hơn.
Dù được biến tấu với nhiều kiểu dệt, màu sắc hay phom dáng khác nhau, áo gile vẫn giữ được sức hút riêng nhờ tính ứng dụng cao. Chỉ cần một chiếc gile phù hợp, trang phục có thể trở nên thú vị và có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế của phong cách tối giản.