Cách phối áo phao, áo khoác cùng váy điệu đà nhưng vẫn ấm áp ngày lạnh

Khi tiết trời chuyển lạnh đột ngột và những cơn gió mùa đông bắc tràn về thì cũng là lúc nàng chuyển từ những bộ cánh thu đông sang tủ đồ mùa lạnh đặc trưng với vô số kiểu dáng áo khoác - từ áo phao, áo gió, jacket đến áo khoác măng tô, áo khoác dạ, tweed...

Áo phao dáng ngắn màu be phối cùng váy họa tiết hoang dã đan xen nhiều màu sắc và đường nét ấn tượng tạo nên diện mạo xuất sắc cho nàng ẢNH: HERADG

Kết hợp áo khoác đơn sắc và váy họa tiết

Nên ưu tiên các thiết kế đơn sắc nếu nàng ưa thích diện váy dài và áo khoác dáng ngắn cùng nhau. Áo khoác jacket tweed, áo chần bông, áo phao, áo gió thể thao... luôn dễ dàng kết hợp với trang phục họa tiết, đặc biệt là váy hoa, váy midi chấm bi, váy họa tiết trừu tượng... Hãy thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế qua cách chọn màu áo khoác có điểm nhấn matching với màu sắc của váy họa tiết.

Áo khoác màu trung tính phổ biến với màu be, nâu lạc đà, xanh đen hay ghi xám... có thể phối với mọi chiếc váy điệu đà. Có thể kết hợp nhiều chất liệu trên một bản phối, từ vải kaki, vải dù, vải dạ đến các chất mỏng nhẹ như dệt kim, voan, ren... ẢNH: HERADG

Sự tương phản nổi bật của gam màu nâu be và đen đi cùng kết cấu bề mặt chất liệu đặc trưng với tính chất dày - mỏng, lì - xốp... mang đến chiều sâu thị giác cho các bản phối mùa lạnh ẢNH: HERADG

Áo khoác ngắn phối váy dáng dài và ngược lại

Quý cô vẫn có thể vừa diện váy dáng dài và áo khoác dáng dài, tuy nhiên cách phối tương phản ngắn - dài mang đến hiệu ứng thị giác hoàn hảo và cảm giác thời thượng hơn. Áo khoác dài mặc cùng trang phục ngắn bên trong giúp nàng an toàn và ấm áp khi cần di chuyển ngoài trời. Khi bước vào trong các không gian kín ấm áp như văn phòng, phòng làm việc..., nàng có thể bỏ bớt các lớp trang phục dày như áo phao, khăn choàng... và tận hưởng sự dễ chịu, thư thái.

Áo jacket từ chất vải kaki, vải dù chần bông với dáng lửng phối cùng váy da midi mang đến tỷ lệ đẹp cho cơ thể, phù hợp diện suốt cả ngày - từ những buổi hẹn hò, dạo phố đến văn phòng làm việc ẢNH: HERADG

Áo khoác dài phối váy và chân váy ngắn tạo nét cá tính ấn tượng mang đặc trưng của phong cách đường phố. Bảng màu đỏ và nâu đất mang đến cảm giác nổi bật nhưng trưởng thành và bản lĩnh. Thiết kế phối lông mềm trên phần mũ mang lại cảm giác dịu mềm và ấm áp vô cùng dễ chịu ẢNH: HERADG

Nguyên tắc đơn sắc phối họa tiết tiếp tục được vận dụng khi xem xét cặp đôi áo phao dáng dài và khăn choàng. Họa tiết kẻ sọc ô vuông cổ điển này chính là một đại diện tiêu biểu cần thiết của tủ đồ mùa lạnh cuối năm ẢNH: HERADG

Áo khoác dáng ngắn và chân váy ngắn

Các bản phối với áo khoác dáng ngắn và chân váy ngắn thường đi kèm bốt cao chạm đùi hoặc bốt dài ngang đầu gối. Kiểu phối đồ này phù hợp cho quý cô thành thị diện trong những ngày thu có nắng ấm, gió nhẹ mát...

Vừa dễ thương, hiện đại vừa cá tính và quyến rũ trong hình ảnh của áo khoác dáng ngắn và chân váy mini. Bản phối mang tông màu trắng và beige nhấn mạnh vẻ đẹp nữ tính, trẻ trung trong khi thiết kế váy xếp ly hai tầng cực kỳ hoàn hảo để diện cùng áo khoác da lộn và bốt cao chạm đùi ẢNH: ROEM, HIMLAM