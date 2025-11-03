Cách phối áo phao, áo khoác cùng váy điệu đà nhưng vẫn ấm áp ngày lạnh

Khi tiết trời chuyển lạnh đột ngột và những cơn gió mùa đông bắc tràn về thì cũng là lúc nàng chuyển từ những bộ cánh thu đông sang tủ đồ mùa lạnh đặc trưng với vô số kiểu dáng áo khoác - từ áo phao, áo gió, jacket đến áo khoác măng tô, áo khoác dạ, tweed...
Kết hợp áo khoác đơn sắc và váy họa tiết
Nên ưu tiên các thiết kế đơn sắc nếu nàng ưa thích diện váy dài và áo khoác dáng ngắn cùng nhau. Áo khoác jacket tweed, áo chần bông, áo phao, áo gió thể thao... luôn dễ dàng kết hợp với trang phục họa tiết, đặc biệt là váy hoa, váy midi chấm bi, váy họa tiết trừu tượng... Hãy thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế qua cách chọn màu áo khoác có điểm nhấn matching với màu sắc của váy họa tiết.
Áo khoác ngắn phối váy dáng dài và ngược lại
Quý cô vẫn có thể vừa diện váy dáng dài và áo khoác dáng dài, tuy nhiên cách phối tương phản ngắn - dài mang đến hiệu ứng thị giác hoàn hảo và cảm giác thời thượng hơn. Áo khoác dài mặc cùng trang phục ngắn bên trong giúp nàng an toàn và ấm áp khi cần di chuyển ngoài trời. Khi bước vào trong các không gian kín ấm áp như văn phòng, phòng làm việc..., nàng có thể bỏ bớt các lớp trang phục dày như áo phao, khăn choàng... và tận hưởng sự dễ chịu, thư thái.
Áo khoác dáng ngắn và chân váy ngắn
Các bản phối với áo khoác dáng ngắn và chân váy ngắn thường đi kèm bốt cao chạm đùi hoặc bốt dài ngang đầu gối. Kiểu phối đồ này phù hợp cho quý cô thành thị diện trong những ngày thu có nắng ấm, gió nhẹ mát...
Vừa dễ thương, hiện đại vừa cá tính và quyến rũ trong hình ảnh của áo khoác dáng ngắn và chân váy mini. Bản phối mang tông màu trắng và beige nhấn mạnh vẻ đẹp nữ tính, trẻ trung trong khi thiết kế váy xếp ly hai tầng cực kỳ hoàn hảo để diện cùng áo khoác da lộn và bốt cao chạm đùi
ẢNH: ROEM, HIMLAM