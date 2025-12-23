Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Khi thời tiết trở gió, câu hỏi 'Hôm nay mặc gì để ấm áp và đẹp mắt?' luôn khiến nhiều nàng bối rối. Mùa lạnh không chỉ là lúc khoác thêm vài lớp quần áo, mà còn là thời điểm phối đồ để thể hiện gu thẩm mỹ riêng.
Từ những set đồ layering nhẹ nhàng đến áo khoác dày dặn cá tính, chỉ cần biết phối đồ khéo léo và tinh tế, bạn hoàn toàn có thể giữ ấm trong mùa lạnh mà vẫn thời trang suốt cả ngày.
Thời tiết có thể chuyển biến xấu đi, nhưng phong cách của bạn thì không. Chỉ với vài bí quyết phối đồ nhỏ, bạn sẽ tự tin bước ra đường trong diện mạo ấm áp, thanh lịch và đầy cuốn hút suốt mùa lạnh năm nay.