Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
23/12/2025 20:00 GMT+7

Khi thời tiết trở gió, câu hỏi 'Hôm nay mặc gì để ấm áp và đẹp mắt?' luôn khiến nhiều nàng bối rối. Mùa lạnh không chỉ là lúc khoác thêm vài lớp quần áo, mà còn là thời điểm phối đồ để thể hiện gu thẩm mỹ riêng.

Từ những set đồ layering nhẹ nhàng đến áo khoác dày dặn cá tính, chỉ cần biết phối đồ khéo léo và tinh tế, bạn hoàn toàn có thể giữ ấm trong mùa lạnh mà vẫn thời trang suốt cả ngày.

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 1.

Cardigan ứng dụng chất liệu dệt kim với gam màu ghi trung tính phối đường ren trắng chạy dọc thân đầy sáng tạo. Tone sur tone với áo gile cùng phong cách layering trendy như một điểm nhấn ngọt ngào tạo nên khúc giao hòa nữ tính

ÃNH: MÉLI

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 2.

Dáng ngắn trendy, kết hợp chi tiết cổ sen mang chất retro và đường bo tay xử lý tinh tế. Phối cùng quần dáng suông trên nền twill kẻ, dây rút tinh chỉnh và chi tiết thêu tinh xảo, tổng thể trở nên hài hòa và tươi sáng hơn hẳn

ÃNH: MÉLI

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 3.

Gam beige của áo khoác là biểu trưng cho nét phóng khoáng vượt thời gian, mang dáng ngắn phá cách trên nền chất liệu kaki mềm mại. Layer bên trong là áo len họa tiết phối kẻ xanh trắng giúp tổng thể bật lên nét năng động

ÃNH: MÉLI

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 4.

Bản phối là sự kết hợp tinh tế giữa áo kiểu và quần denim mang hơi thở daily chic với chi tiết hai dây phối cùng áo trễ vai tay dài và layer tông trắng đối lập đầy phá cách. Rất phù hợp để cùng nàng xuống phố trong mùa lạnh

ÃNH: MÉLI

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 5.

Mẫu áo cách điệu với chất liệu thun tăm mềm mịn, tông màu ghi xám thanh lịch cùng điểm nhấn cổ bèo tầng độc đáo. Phối cùng quần màu xanh than giúp tổng thể hài hòa, thời thượng và dễ ứng dụng cho mọi dịp

ẢNH: SUNROOM

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 6.

Chất liệu thun ôm mềm mại với gam baby blue kết hợp dây thắt nơ màu trắng tương phản. Phối cùng quần shorts denim đậm màu, đường chỉ trắng tinh xảo giúp tăng thêm điểm nhấn

ÃNH: MÉLI

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 7.

Áo lệch vai kết hợp chân váy kẻ ca rô tạo nên set đồ vừa xinh yêu, vừa thoải mái, giúp bạn tự tin xuất hiện ở bất cứ đâu. Chất liệu nhẹ nhàng, phom chuẩn xinh, màu pastel nịnh da - đúng chuẩn vibe "clean girl"

ẢNH: SUNROOM

Cách phối đồ mùa lạnh giúp nàng vừa ấm, vừa đẹp cả ngày dài- Ảnh 8.

Lấy cảm hứng từ những ngày đông lãng mạn mang theo chút se lạnh. Áo khoác dáng ngắn, áo ống và chân váy chữ A luôn mang lại sức hút khó cưỡng, dễ mê đắm các cô nàng bởi vẻ đẹp thanh lịch mà vẫn trẻ trung

ÃNH: MÉLI

Thời tiết có thể chuyển biến xấu đi, nhưng phong cách của bạn thì không. Chỉ với vài bí quyết phối đồ nhỏ, bạn sẽ tự tin bước ra đường trong diện mạo ấm áp, thanh lịch và đầy cuốn hút suốt mùa lạnh năm nay.

