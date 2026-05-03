Thời trang 24/7

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len

Kim Ngọc
03/05/2026 12:00 GMT+7

Thời trang vintage không chỉ có những chiếc váy gợi cảm giác cổ điển, lãng mạn mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày qua những bản phối từ chân váy lụa, cardigan và áo len họa tiết.

Phong cách vintage len lỏi vào trong đời sống thường ngày qua những món đồ thời trang mang màu sắc hoài cổ nhưng lại đậm chất cá tính của người mặc.

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 1.

Một chiếc áo len họa tiết hoa tươi sáng, rực rỡ như nàng đang mang cả mùa xuân theo bên mình. Áo len mỏng và quần jeans xắn gấu, giày slingback hở mũi dây đan và túi cói làm nên sự đồng điệu cho bản phối đầu mùa hè

ẢNH: @MANON

Xuống phố mỗi ngày trong diện mạo vintage đầy cảm hứng

Không chỉ trong những khung cảnh đồng quê đầy hoài niệm, thời trang vintage được các tín đồ sành điệu diện trong đời thường qua những bản phối giàu tính ứng dụng. Chân váy lụa satin, áo len cổ tròn, cardigan... được thêm vào các bản phối streetwear.

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 2.

Áo len và quần lụa satin phối ren là cặp đôi hoàn hảo mang đến cảm giác hoài niệm đặc trưng từ phong cách vintage. Nữ tín đồ thời trang khéo léo phối gam màu trắng kem và nâu, sử dụng túi da và cài tóc hoa trắng để tôn vẻ đẹp lãng mạn giàu nữ tính

ẢNH: @JENNY CIPOLETTI

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 3.

Cardigan ngắn tay màu hồng nhạt phối chân váy lụa viền ren tôn nét quyến rũ kiêu kỳ của quý cô thời trang. Nhẹ nhàng, nữ tính và dịu dàng, những bản phối lấy cảm hứng vintage luôn khiến người mặc và người ngắm nhìn có cảm giác rằng thời gian như đang trôi chậm lại

ẢNH: @MELODIEBANFIELD

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 4.

Bảng màu xanh ô liu và hồng pha ánh tím mauve là sự kết hợp hoàn hảo đem đến vibe sành điệu và sang trọng khi nàng xuống phố. Bản phối áo len không tay và chân váy lụa tôn trọn đường cong quyến rũ, phối dép xỏ ngón thông thoáng và giữ cho đôi chân vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng

ẢNH: @LEHATRUC

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 5.

Chân váy lụa phối ren ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong các bản phối đường phố và dự tiệc. Những tín đồ thời trang sành điệu nhất đều diện chân váy lụa và áo len dệt kim như cardigan, áo len chui đầu cổ tròn... mang đến vẻ ngoài mềm mại, nữ tính đậm chất cổ điển

ẢNH: @LINDASCHULZ

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 6.

Áo len trễ vai màu cam neon nổi bật một cách rực rỡ. Thiết kế được tiết chế qua cách phối cùng quần trắng và dây lưng đen. Hình ảnh ngọt ngào, nữ tính nhưng cũng đầy cá tính này phản ánh gu thời trang sắc sảo và khác biệt của người mặc

ẢNH: @JIN_A_NANA

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 7.

Người mẫu Nicola Peltz phối áo len đan vặn thừng, quần jeans ống loe cạp thấp và giày cao gót sling back để tạo nên bản phối cổ điển nhưng giàu tính sáng tạo và hiện đại

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 8.

Quần jeans xanh và áo len luôn là cặp đôi năng động, dễ mặc và dễ phối trong mọi hoàn cảnh. Ở bản phối này, giày da và túi tròn nửa vầng trăng được sử dụng để tạo điểm nhấn cho tổng thể, kết hợp thêm khăn và kính mát cho phong cách đường phố

ẢNH: @CELIAAACHEN

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 9.

Cardigan được mặc vào mọi mùa trong năm. Là một trong những thiết kế nữ tính dịu dàng nhất nhì tủ đồ, thiết kế len sợi này được dùng làm áo khoác, áo mặc đơn lẻ cùng jeans... và ứng dụng vào nhiều không gian khác nhau

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cảm hứng vintage từ chân váy lụa, áo cardigan len- Ảnh 10.

Sắc đỏ quyến rũ, nổi bật của cardigan một lần nữa được những cô gái sành điệu lăng xê. Người mẫu Gigi Hadid phối áo hở eo và quần jeans cạp thấp, tạo điểm nhấn là dây thắt lưng da họa tiết có chi tiết khóa mạ màu vàng nổi bật

ẢNH: BRITISH VOGUE

VINTAGE phong cách vintage thời trang vintage chân váy lụa cardigan Áo len

