'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

Dù bạn dạo phố hay dự tiệc, một chiếc áo trễ vai với vòng eo thon gọn luôn là lựa chọn hoàn hảo. Đừng ngại khoe vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của chính mình qua từng cách phối đồ.

Áo trễ vai cộc tay phối quần dài ống rộng đầy khí chất

Áo trễ vai cộc tay với chi tiết buộc dây hai bên tôn eo thon, vừa gợi cảm vừa tinh nghịch ẢNH: @HYNHNGHII

Quần dài ống rộng màu trắng kem mang lại nét phóng khoáng, cân bằng hoàn hảo cho set đồ. Thắt lưng nhỏ, giày đen mũi vuông và túi xách chính là những món đồ tạo điểm nhấn cá tính, trẻ trung.

Một chút nổi loạn pha lẫn nét gợi cảm được thể hiện qua áo trễ vai cộc tay trắng, tôn bờ vai mềm mại và vòng eo thon gọn ẢNH: @IMUR.KT

Quần jeans dài ống rộng xanh đậm cùng phần cạp đỏ của quần trong tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Hoàn thiện với mũ lưỡi trai và loạt phụ kiện ánh bạc, set đồ toát lên khí chất cuốn hút khó nhầm lẫn.

Áo trễ vai trắng tay phồng mang lại sự nữ tính kết hợp cùng quần jeans dài ống rộng đen dáng hộp, giúp tổng thể trở nên phóng khoáng và mạnh mẽ. Thắt lưng bản to và bốt nâu càng tạo nên sự khác biệt khiến nàng nổi bật giữa phố đông ẢNH: @THDNGG_

Áo trễ vai crop top dài tay tôn dáng với quần dài

Áo trễ vai crop top dài tay ôm dáng mỏng nhẹ mang đến vẻ quyến rũ đầy thách thức, khoe trọn bờ vai và vòng eo gọn gàng. Quần dài ống rộng bạc màu tạo sự đối lập thú vị, vừa phóng khoáng vừa thời thượng ẢNH: @IMUR.KT

Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ với áo trễ vai crop top dài tay đen ôm sát đã đủ làm bật lên sự gợi cảm của nàng. Quần dài ống rộng nhuộm bạc bụi bặm giúp cân bằng nét nữ tính xen lẫn chút mạnh mẽ ẢNH: @THYENN___

Chỉ cần lướt qua cũng đủ thấy sức hút khó cưỡng của bản phối này ẢNH: @THYENN___

Áo trễ vai crop top dài tay điểm xuyết viền bèo trắng duyên dáng. Khi mặc cùng quần dài ống rộng trắng thì mang lại vẻ phóng khoáng, trong khi túi đỏ nổi bật trở thành chi tiết "chốt hạ" cho vẻ ngoài thật sự bùng nổ.

Áo trễ vai kết hợp chân váy duyên dáng nổi bật

Bất chấp mọi ánh nhìn, nàng hoàn toàn có thể biến con phố thành sàn diễn thời trang của riêng mình ẢNH: JM DRESS DESIGN

"Điểm 10" cho sự kết hợp đỉnh cao giữa áo trễ vai bồng bềnh như mây, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng chân váy nâu cá tính. Công thức phối đồ vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ thể hiện đúng “chất” của tuổi trẻ.

Con phố bỗng chốc rực rỡ hơn khi bạn xuất hiện với set đồ áo trễ vai đỏ nóng bỏng. Thiết kế bèo nhún điệu đà khoe trọn bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng chân váy xếp ly xám cá tính ẢNH: @Q.CUTEE0812



