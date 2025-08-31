'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, áo trễ vai là bí kíp giúp phái đẹp khoe bờ vai thon và vòng eo con kiến. Món đồ này không chỉ tôn lên đường cong mà còn mang lại sự tự tin, giúp bạn tỏa sáng mọi lúc.
Dù bạn dạo phố hay dự tiệc, một chiếc áo trễ vai với vòng eo thon gọn luôn là lựa chọn hoàn hảo. Đừng ngại khoe vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin của chính mình qua từng cách phối đồ.
Áo trễ vai cộc tay phối quần dài ống rộng đầy khí chất
Quần dài ống rộng màu trắng kem mang lại nét phóng khoáng, cân bằng hoàn hảo cho set đồ. Thắt lưng nhỏ, giày đen mũi vuông và túi xách chính là những món đồ tạo điểm nhấn cá tính, trẻ trung.
Quần jeans dài ống rộng xanh đậm cùng phần cạp đỏ của quần trong tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Hoàn thiện với mũ lưỡi trai và loạt phụ kiện ánh bạc, set đồ toát lên khí chất cuốn hút khó nhầm lẫn.
Áo trễ vai crop top dài tay tôn dáng với quần dài
Áo trễ vai crop top dài tay điểm xuyết viền bèo trắng duyên dáng. Khi mặc cùng quần dài ống rộng trắng thì mang lại vẻ phóng khoáng, trong khi túi đỏ nổi bật trở thành chi tiết "chốt hạ" cho vẻ ngoài thật sự bùng nổ.
Áo trễ vai kết hợp chân váy duyên dáng nổi bật
"Điểm 10" cho sự kết hợp đỉnh cao giữa áo trễ vai bồng bềnh như mây, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ cùng chân váy nâu cá tính. Công thức phối đồ vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ thể hiện đúng “chất” của tuổi trẻ.