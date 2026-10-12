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Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
12/10/2026 10:00 GMT+7

Không cần đến những thiết kế cầu kỳ hay phom dáng phá cách, cardigan vẫn tạo dấu ấn nhờ nét mềm mại và khả năng biến hóa linh hoạt.

Với sức hút bền bỉ cùng tinh thần thời trang luôn được làm mới, cardigan tiếp tục góp mặt trong nhiều phong cách và giữ vị trí riêng giữa dòng chảy không ngừng của các xu hướng.

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 1.
Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 2.

Cardigan dệt kim màu xanh rêu nhạt gây chú ý với phom dáng vừa vặn, chiều dài ngang hông cùng họa tiết vặn thừng đan xen quả trám, tạo chiều sâu cho bề mặt vải

ẢNH: @UY.UYNE

Sắc xanh dịu mắt kết hợp hàng cúc ánh kim màu vàng đồng mang đến vẻ thanh lịch, trong khi cổ tròn và phần bo nhẹ ở cổ tay, gấu áo góp phần giữ phom tự nhiên, tôn nét nữ tính. Không chỉ gợi cảm giác cổ điển, thiết kế còn phản ánh xu hướng cardigan dệt kim mỏng nhẹ, đề cao tính ứng dụng và khả năng làm mới phong cách thời trang đường phố.

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 3.
Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 4.

Áo khoác len tăm màu trắng nổi bật với phom dáng ngắn gọn gàng, đường cổ chữ V tạo cảm giác thanh thoát cùng bề mặt dệt gân dọc tinh tế

ẢNH: @VY.THB

Phần bo nhẹ ở cổ tay và gấu áo giúp giữ phom tự nhiên, tôn nét mềm mại, nữ tính. Gam trắng sáng mang lại hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng, đồng thời phản ánh xu hướng thời trang đường phố đầu thu ưu tiên những thiết kế cơ bản, dễ ứng dụng và có tính bền vững về phong cách. 

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 5.

Áo cardigan dệt kim màu trắng kem gây ấn tượng với bề mặt gân tăm dọc, phom ôm vừa vặn và chiều dài ngang hông, giúp tôn đường nét cơ thể

ẢNH: @VY.THB

Cổ chữ V kết hợp hàng khuy bọc vải và đường bèo nhún chạy dọc nẹp áo tạo điểm nhấn lãng mạn, trong khi phần gấu uốn lượn tăng nét mềm mại, nữ tính. Chất liệu mỏng nhẹ phù hợp với thời tiết mùa thu, phản ánh xu hướng thời trang đường phố đề cao tính ứng dụng nhưng vẫn chú trọng chi tiết điệu đà. 

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 6.
Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 7.

Cardigan trắng kem tạo sức hút với phom lửng thanh thoát, chất len mỏng nhẹ cùng đường bo tay tinh tế, tôn nét nữ tính cho nàng

ẢNH: @VY.THB

Thiết kế không hàng khuy mang đến vẻ phóng khoáng, trong khi sắc trắng dịu nhẹ tôn lên nét nữ tính, tinh tế. Kiểu cardigan mỏng nhẹ gợi mở xu hướng diện đồ lãng mạn, hoài cổ, kết hợp nét đồng quê hiện đại và tính ứng dụng linh hoạt trong những ngày thu.

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 8.
Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 9.

Cardigan xanh pastel mang nét dịu dàng với phom lửng, thiết kế không cúc và tay lỡ nhún nhẹ, tạo vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên cho nàng

ẢNH: @VY.THB

Bề mặt dệt kim mỏng nhẹ với đường gân tinh tế kết hợp sắc xanh pastel tạo nên vẻ dịu dàng, trẻ trung cho nàng. Phom áo lửng mang đến sự linh hoạt, lớp áo khoác nhẹ nhàng, đồng thời gợi nét lãng mạn, hoài cổ của phong cách đồng quê hiện đại. Gam màu thanh nhã cũng giúp cardigan trở thành món đồ dễ ứng dụng và làm mới phong cách.

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 10.

Cardigan len dệt kim màu đỏ sở hữu phom ôm vừa vặn, bề mặt vải mịn nhẹ cùng hàng khuy nhỏ đồng màu, tôn lên nét thanh lịch và tinh giản

ẢNH: @BICHNGAAN_

Chất liệu nhẹ nhàng giúp cardigan trở thành lựa chọn phù hợp cho xu hướng phối lớp, trong khi phom áo mang nét học đường cổ điển được làm mới qua phong cách đường phố hiện đại. Sự tương phản giữa kiểu dáng giản dị và sắc màu nổi bật tạo nên sức hút cho thiết kế, vừa đảm bảo tính ứng dụng vừa giúp nàng thể hiện dấu ấn cá nhân.

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới- Ảnh 11.

Dù mang gam màu nhã nhặn hay rực rỡ, cardigan vẫn khẳng định sức hút nhờ kiểu dáng linh hoạt và khả năng làm mới qua từng xu hướng

ẢNH: @BICHNGAAN_

Không chỉ là món đồ quen thuộc mỗi độ thu về, cardigan còn giúp nàng thể hiện phong cách riêng mà vẫn giữ nét thời thượng.

cardigan áo khoác Áo len Dệt kim xu hướng thời trang

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