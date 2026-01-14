  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/01/2026 12:00 GMT+7

Váy đính ngọc trai luôn gợi lên vẻ đẹp kiêu sa cho các cô gái yêu phong cách thanh lịch. Với những điểm nhấn lấp lánh đầy nghệ thuật, thiết kế này giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng.

Váy đính ngọc trai không chỉ là một thiết kế thời trang, mà còn là tuyên ngôn về vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ hiện đại. 

Váy đính ngọc trai dáng dài

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 1.

Luôn nằm trong danh sách những thiết kế “bất bại” của thời trang cao cấp, váy đính ngọc trai dáng dài mang đến hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhưng không kém phần quyền lực

ẢNH: GUCO

Chiếc váy gấm sắc đen dáng dài, được xử lý phom dáng ôm vừa phải ở phần eo, tạo đường cong mềm mại. Hàng ngọc trai viền cổ được đính kết tinh xảo đóng vai trò như một món trang sức ánh sáng, phản chiếu nhẹ nhàng theo từng chuyển động.

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 2.

Chiếc váy đen dáng dài với tà xòe nhẹ và tay bồng tạo nên hiệu ứng chuyển động uyển chuyển

ẢNH: GUCO

Trên nền đen huyền bí, hàng ngọc trai được đính quanh cổ trở thành điểm nhấn thị giác đầy tinh tế. Việc phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng giúp tổng thể thêm phần thanh thoát, phù hợp cho môi trường công sở hay những buổi gặp gỡ trang trọng.

Váy đính ngọc trai dạ tweed

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 3.

Váy đính ngọc trai dạ tweed khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thanh lịch cổ điển

ẢNH: LEMIA DESIGN

Chiếc váy dạ tweed sắc trắng tinh khôi, được chiết đai khéo léo, điểm nhấn nằm ở hàng cúc ngọc trai đính kết tinh xảo. Hoàn thiện cùng khuyên tai ngọc trai và túi xách da cầm tay là đã có thể tự tin xuất hiện tại những buổi tiệc sang trọng hay sự kiện trang nhã.

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 4.

Set đồ dạ tweed hồng pastel phối cùng chân váy chữ A mang đến cảm giác nhẹ nhàng

ẢNH: LEMIA DESIGN

Hàng cúc ngọc trai được đính thẳng tắp chạy dọc thân áo và túi áo, giúp tổng thể trở nên cân đối. Phụ kiện ngọc trai đồng điệu cùng túi xách da nhỏ gọn hoàn thiện hình ảnh duyên dáng, phù hợp cho những buổi tiệc gặp gỡ thân mật.

Váy hai dây đính ngọc trai

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 5.

Với thiết kế tinh giản nhưng giàu điểm nhấn, váy đính ngọc trai hai dây giúp các cô gái khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại

ẢNH: @ELLIEDRESS

Chiếc đầm hai dây sắc hồng pastel, khéo léo khoe trọn xương quai xanh cùng đôi chân thanh mảnh. Điểm sang trọng nằm ở những viên ngọc trai được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng lấp lánh tăng chiều sâu cho tổng thể.

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 6.

Chiếc đầm hai dây ôm body sắc trắng tinh khôi, khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài

ẢNH: @SUNIEDIARY

Để hoàn thiện tổng thể, chị em có thể phối cùng giày cao gót trong suốt đính nơ nhỏ xinh và túi xách da cầm tay sắc be, tạo nên diện mạo kiều diễm.

Váy đính ngọc trai trễ vai

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 7.

Đầm đen dáng dài với thiết kế chiết eo tinh tế để tôn trọn vóc dáng chuẩn mực

ẢNH: @LAVIEMVN

Nổi bật trên nền sắc đen là những viên ngọc trai nhỏ được đính khéo quanh chân váy, hoàn thiện bằng túi xách dáng hộp cầm tay cùng giày cao gót mũi nhọn đính nơ ánh kim là đã sẵn sàng tỏa sáng tại các buổi tiệc trang trọng.

Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai- Ảnh 8.

Tôn lên vẻ ngọt ngào với váy trễ vai dáng ngắn với những nếp bèo nhún xếp tầng, mang đến độ mềm mại uyển chuyển

ẢNH: @AMEESTORE

Chiếc đầm sắc đen trở nên nổi bật nhờ những viên ngọc trai đính tinh tế giữa từng bông hoa thêu thủ công, khéo léo thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, khẳng định phong cách riêng trong mọi khoảnh khắc xuất hiện.

ngọc trai váy váy đính ngọc trai Phụ kiện Trang sức

Bài viết khác

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở

Áo tay lửng với muôn kiểu biến hóa, làm chủ môi trường công sở

Bừng sáng phong cách với chân váy trắng và quần trắng thanh lịch

Bừng sáng phong cách với chân váy trắng và quần trắng thanh lịch

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Áo nỉ phối quần shorts tạo bản phối ‘trái mùa’ đầy ngẫu hứng

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top