Chạm ngưỡng quý phái cùng những thiết kế đính ngọc trai

Váy đính ngọc trai không chỉ là một thiết kế thời trang, mà còn là tuyên ngôn về vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ hiện đại.

Váy đính ngọc trai dáng dài

Luôn nằm trong danh sách những thiết kế “bất bại” của thời trang cao cấp, váy đính ngọc trai dáng dài mang đến hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhưng không kém phần quyền lực ẢNH: GUCO

Chiếc váy gấm sắc đen dáng dài, được xử lý phom dáng ôm vừa phải ở phần eo, tạo đường cong mềm mại. Hàng ngọc trai viền cổ được đính kết tinh xảo đóng vai trò như một món trang sức ánh sáng, phản chiếu nhẹ nhàng theo từng chuyển động.

Chiếc váy đen dáng dài với tà xòe nhẹ và tay bồng tạo nên hiệu ứng chuyển động uyển chuyển ẢNH: GUCO

Trên nền đen huyền bí, hàng ngọc trai được đính quanh cổ trở thành điểm nhấn thị giác đầy tinh tế. Việc phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng giúp tổng thể thêm phần thanh thoát, phù hợp cho môi trường công sở hay những buổi gặp gỡ trang trọng.

Váy đính ngọc trai dạ tweed

Váy đính ngọc trai dạ tweed khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thanh lịch cổ điển ẢNH: LEMIA DESIGN

Chiếc váy dạ tweed sắc trắng tinh khôi, được chiết đai khéo léo, điểm nhấn nằm ở hàng cúc ngọc trai đính kết tinh xảo. Hoàn thiện cùng khuyên tai ngọc trai và túi xách da cầm tay là đã có thể tự tin xuất hiện tại những buổi tiệc sang trọng hay sự kiện trang nhã.

Set đồ dạ tweed hồng pastel phối cùng chân váy chữ A mang đến cảm giác nhẹ nhàng ẢNH: LEMIA DESIGN

Hàng cúc ngọc trai được đính thẳng tắp chạy dọc thân áo và túi áo, giúp tổng thể trở nên cân đối. Phụ kiện ngọc trai đồng điệu cùng túi xách da nhỏ gọn hoàn thiện hình ảnh duyên dáng, phù hợp cho những buổi tiệc gặp gỡ thân mật.

Váy hai dây đính ngọc trai

Với thiết kế tinh giản nhưng giàu điểm nhấn, váy đính ngọc trai hai dây giúp các cô gái khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại ẢNH: @ELLIEDRESS

Chiếc đầm hai dây sắc hồng pastel, khéo léo khoe trọn xương quai xanh cùng đôi chân thanh mảnh. Điểm sang trọng nằm ở những viên ngọc trai được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng lấp lánh tăng chiều sâu cho tổng thể.

Chiếc đầm hai dây ôm body sắc trắng tinh khôi, khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài ẢNH: @SUNIEDIARY

Để hoàn thiện tổng thể, chị em có thể phối cùng giày cao gót trong suốt đính nơ nhỏ xinh và túi xách da cầm tay sắc be, tạo nên diện mạo kiều diễm.

Váy đính ngọc trai trễ vai

Đầm đen dáng dài với thiết kế chiết eo tinh tế để tôn trọn vóc dáng chuẩn mực ẢNH: @LAVIEMVN

Nổi bật trên nền sắc đen là những viên ngọc trai nhỏ được đính khéo quanh chân váy, hoàn thiện bằng túi xách dáng hộp cầm tay cùng giày cao gót mũi nhọn đính nơ ánh kim là đã sẵn sàng tỏa sáng tại các buổi tiệc trang trọng.

Tôn lên vẻ ngọt ngào với váy trễ vai dáng ngắn với những nếp bèo nhún xếp tầng, mang đến độ mềm mại uyển chuyển ẢNH: @AMEESTORE

Chiếc đầm sắc đen trở nên nổi bật nhờ những viên ngọc trai đính tinh tế giữa từng bông hoa thêu thủ công, khéo léo thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, khẳng định phong cách riêng trong mọi khoảnh khắc xuất hiện.