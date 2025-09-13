  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/09/2025 20:00 GMT+7

Chân váy bút chì, được các ngôi sao thập niên 1950 yêu thích, đã trở lại để định hình phong cách thu đông 2025 với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính.

Chân váy bút chì là kiểu dáng tôn lên đường cong và vóc dáng của người mặc. Dưới đây là những cách phối đồ để biến một món đồ cổ điển thành một món đồ thực sự sành điệu trong mùa này. 

Cách chọn và diện chân váy bút chì cho mùa thu đông 2025

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 1.

Chân váy bút chì là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu, tô điểm thêm nét sang trọng và nữ tính cho mọi phong cách

ẢNH: @CPHFW

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 2.

Phong cách tối giản nhưng đầy quyền lực: chân váy bút chì da kết hợp cùng áo len đỏ tạo điểm nhấn hiện đại và sang trọng cho mùa thu

ẢNH: @STEPHANIEISAACSON

Nhưng làm thế nào để diện chân váy bút chì, và nó phù hợp với ai? Chân váy có thể dài đến đầu gối hoặc ngắn hơn để dễ dàng di chuyển, hoặc dài hơn một chút, tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân và mức độ thoải mái mong muốn. Nhưng hãy luôn chọn kiểu dáng phù hợp nhất để tôn lên vóc dáng của bạn.

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 3.

Lựa chọn từ nhiều loại vải, từ len đến vải tuýt, da đến giả da, vải tuyn, satin, denim..., kiểu dáng cổ điển, xẻ tà hoặc xẻ sâu phía trước, giúp bạn dễ dàng diện chân váy bút chì

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 4.

Dù là len, da... chân váy bút chì đều có khả năng hòa hợp với mọi "nhịp điệu" của trang phục hằng ngày

ẢNH: @GUCCI

Chân váy có thể kết hợp với áo blazer hoặc áo khoác để tạo nên tổng thể hoàn hảo; với áo khoác trench coat cho vẻ ngoài thanh lịch hơn; với áo len lửng để tôn lên vòng eo cao; kết hợp với áo len oversized hoặc áo sơ mi. Nó cũng có thể kết hợp với giày cao gót, giày hở gót (thoải mái và lý tưởng để trở lại văn phòng), bốt, hoặc thậm chí là những đôi giày cổ điển như giày Oxford, tùy theo hoàn cảnh và cách phối đồ sao cho tương phản và màu sắc hài hòa.

Chân váy bút chì từ sàn diễn đến phong cách đường phố

Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 5.
Chân váy bút chì, món đồ không thể thiếu cho mùa thu 2025- Ảnh 6.

Chân váy bút chì với chất liệu da và len dạ của nhà mốt Gucci và Miu Miu trên sàn diễn thời trang của mùa thu đông 2025

ẢNH: @GUCCI, @MIU MIU

Chân váy bút chì cho mùa thu đông năm nay đã có những bước tiến vượt bậc, giờ đây được kết hợp với áo len oversized, áo ba lỗ đan, hay áo khoác oversized. Nhưng vẫn không hề mất đi nét quyến rũ vốn có. Một thiết kế kinh điển, được tái hiện theo nhiều cách khác nhau trên sàn diễn của Prada, Gucci và Miu Miu; gợi nhớ đến thời trang của những năm tháng nó được "phát minh" và đã trường tồn qua bao thăng trầm của những xu hướng đặc trưng; luôn giữ vững nguồn gốc và khẳng định vị thế là một món đồ vô cùng nữ tính và thanh lịch để diện trong mùa thu đông sắp tới.

Chân váy váy bút chì chân váy bút chì Mùa Thu Đông

