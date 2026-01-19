Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Với khả năng biến hóa linh hoạt, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, chân váy dáng dài trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu sự dịu dàng, tinh tế nhưng không kém phần cuốn hút.

Chân váy dáng dài ghi dấu với phom dáng chỉn chu, đường nét gọn gàng giúp tổng thể được tôn vinh ẢNH: LAVIEM

Mang sắc đỏ tượng trưng cho những dịp lễ hội cuối năm, áo khoác peplum kiến tạo vẻ ngoài sắc sảo mà cuốn hút. Chất liệu tuýt si đi cùng đường chiết eo và chân váy thêu ren đục lỗ giúp tôn vóc dáng thanh mảnh ẢNH: DETHEIA

Áo blouse với chất liệu lụa mềm phối cổ Peter Pan đính nơ ngọc trai, mang nét đẹp thanh lịch của thập niên 1920. Nàng có thể phối áo cùng chân váy cạp cao, sự kết hợp giữa hai thiết kế tạo nên vẻ ngoài cổ điển và lãng mạn ẢNH: DETHEIA

Chân váy với những lớp voan mềm mại, khẽ lay động uyển chuyển theo từng bước chân, kết hợp cùng áo khoác dáng vest tạo nên một tổng thể thanh lịch ẢNH: DETHEIA

Set đồ là sự giao thoa hoàn hảo giúp nàng giữ trọn phong thái thanh lịch mà chẳng cần cầu kỳ. Thiết kế như một bản tuyên ngôn về vẻ đẹp tối giản, bền bỉ đồng hành cùng nàng qua mọi nhịp sống thường nhật ẢNH: LAVIEM

Trong những ngày thời tiết "dở dở ương ương" thì đây chính là set đồ lý tưởng. Áo crop top mềm mại, phần cổ áo được điểm xuyết bằng chi tiết đính kết ngọc trai lấp lánh; kết hợp cùng chân váy ren, giúp nàng linh hoạt thay đổi phong cách ẢNH: DETHEIA

Vẻ đẹp được tạo nên từ sự hài hòa giữa nét nữ tính và tinh thần thanh lịch, đủ để khiến mỗi lần xuất hiện đều toát ra khí chất riêng. Chất liệu taffeta giúp phom dáng thêm dày dặn, cứng cáp cùng tông trắng khắc họa nét tinh khôi ẢNH: LAVIEM

Áo khoác mang vẻ đẹp thời thượng với dáng vest cổ điển, nổi bật nhờ phần viền cổ lụa, chi tiết túi áo cách điệu tạo điểm nhấn. Hòa quyện cùng chân váy bay nhẹ giúp tôn vẻ kiêu sa và phong thái tự tin ẢNH: DETHEIA

Dù xuất hiện nơi công sở, dạo phố hay trong những khoảnh khắc đời thường, thiết kế này luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch - một vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian và phong cách sống của người phụ nữ hiện đại.