  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
19/01/2026 08:00 GMT+7

Chân váy dáng dài tuy kín đáo mà vẫn cuốn hút. Từng nếp vải rơi mềm theo chuyển động không chỉ tôn lên nét nữ tính, mà còn kể câu chuyện về phong thái tự tin, nét thanh lịch của nàng.

Với khả năng biến hóa linh hoạt, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, chân váy dáng dài trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu sự dịu dàng, tinh tế nhưng không kém phần cuốn hút.

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 1.

Chân váy dáng dài ghi dấu với phom dáng chỉn chu, đường nét gọn gàng giúp tổng thể được tôn vinh

ẢNH: LAVIEM

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 2.

Mang sắc đỏ tượng trưng cho những dịp lễ hội cuối năm, áo khoác peplum kiến tạo vẻ ngoài sắc sảo mà cuốn hút. Chất liệu tuýt si đi cùng đường chiết eo và chân váy thêu ren đục lỗ giúp tôn vóc dáng thanh mảnh

ẢNH: DETHEIA

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 3.

Áo blouse với chất liệu lụa mềm phối cổ Peter Pan đính nơ ngọc trai, mang nét đẹp thanh lịch của thập niên 1920. Nàng có thể phối áo cùng chân váy cạp cao, sự kết hợp giữa hai thiết kế tạo nên vẻ ngoài cổ điển và lãng mạn

ẢNH: DETHEIA

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 4.

Chân váy với những lớp voan mềm mại, khẽ lay động uyển chuyển theo từng bước chân, kết hợp cùng áo khoác dáng vest tạo nên một tổng thể thanh lịch

ẢNH: DETHEIA

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 5.

Set đồ là sự giao thoa hoàn hảo giúp nàng giữ trọn phong thái thanh lịch mà chẳng cần cầu kỳ. Thiết kế như một bản tuyên ngôn về vẻ đẹp tối giản, bền bỉ đồng hành cùng nàng qua mọi nhịp sống thường nhật

ẢNH: LAVIEM

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 6.

Trong những ngày thời tiết "dở dở ương ương" thì đây chính là set đồ lý tưởng. Áo crop top mềm mại, phần cổ áo được điểm xuyết bằng chi tiết đính kết ngọc trai lấp lánh; kết hợp cùng chân váy ren, giúp nàng linh hoạt thay đổi phong cách

ẢNH: DETHEIA

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 7.

Vẻ đẹp được tạo nên từ sự hài hòa giữa nét nữ tính và tinh thần thanh lịch, đủ để khiến mỗi lần xuất hiện đều toát ra khí chất riêng. Chất liệu taffeta giúp phom dáng thêm dày dặn, cứng cáp cùng tông trắng khắc họa nét tinh khôi

ẢNH: LAVIEM

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân- Ảnh 8.

Áo khoác mang vẻ đẹp thời thượng với dáng vest cổ điển, nổi bật nhờ phần viền cổ lụa, chi tiết túi áo cách điệu tạo điểm nhấn. Hòa quyện cùng chân váy bay nhẹ giúp tôn vẻ kiêu sa và phong thái tự tin

ẢNH: DETHEIA

Dù xuất hiện nơi công sở, dạo phố hay trong những khoảnh khắc đời thường, thiết kế này luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch - một vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian và phong cách sống của người phụ nữ hiện đại.

Chân váy phom dáng Lãng mạn Thanh lịch chân váy dáng dài

Bài viết khác

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút

Váy trắng phối giày bốt, sự giao thoa ngọt ngào đầy sức hút

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top