Chân váy đen 'phủ sóng' đường phố mùa này

Sắc đen còn giúp trang phục trở nên chỉn chu, dễ dàng cân bằng những món đồ có màu sắc hoặc kiểu dáng nổi bật. Từ áo ren, áo sát nách cho đến blazer hay áo khoác ngắn, có rất nhiều cách phối đồ để chân váy đen trở thành điểm nhấn trên đường phố.

Chân váy midi đen cùng áo sát nách trắng thanh lịch, phần váy cạp cao giúp định hình vòng eo, tạo cảm giác vóc dáng cân đối khi mặc.

Sự xuất hiện của gam màu nổi bật ở phụ kiện giúp bản phối đen - trắng trở nên thu hút hơn, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc các dịp cần vẻ ngoài chỉn chu ẢNH: K&K FASHION

Sắc nâu trầm của áo khoác ngoài là lựa chọn thú vị khi muốn tạo chiều sâu cùng áo bra trắng và chân váy đen dáng dài trong bản phối thường ngày ẢNH: @KIMEEHOUSE

Không chỉ xuất hiện trong những bản phối dạo phố nhẹ nhàng, chân váy đen còn là lựa chọn quen thuộc của phong cách thời trang quyền lực. Blazer và chân váy mini đồng màu tạo nên hiệu ứng trang phục đồng bộ, giúp người mặc có diện mạo chỉn chu mà vẫn trẻ trung.

Kính mắt gọng nhỏ, túi xách cùng kiểu tóc buông tự nhiên đồng điệu với set trang phục, tạo nên vẻ ngoài bí ẩn, đầy kiêu kỳ ẢNH: @_ZISSE.IB

Với những thiết kế đã có nhiều chi tiết tạo điểm nhấn hay họa tiết nổi bật như chấm bi, chân váy mini đen dáng đơn giản là lựa chọn hợp lý để giữ sự cân đối ẢNH: @THUYS.HG

Ren và sắc trắng luôn có khả năng tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, nhưng khi đi cùng chân váy đen, sự nữ tính ấy lại mang một sắc thái trưởng thành hơn. Chiếc áo ren trắng với phần cổ được xử lý tinh tế, kết hợp khăn choàng nhẹ trên vai đầy nữ tính.

Sự kết hợp giữa chất liệu ren và phom váy lụa đen tối giản là gợi ý đáng tham khảo cho những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè ẢNH: @THUYS.HG

Giày bệt cũng là lựa chọn phù hợp, mang đến cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét duyên dáng khi đi cùng chân váy đen và áo ren trắng tay ngắn ẢNH: @KIMEEHOUSE

Rời xa hình ảnh nữ tính thường thấy, chân váy đen còn có thể trở thành món đồ chủ đạo trong những bản phối mang tinh thần nổi loạn. Chiếc áo corset đen với đường cắt ôm sát, chi tiết dây đan phía trước giúp định hình vòng eo, trong khi chân váy xếp ly ngắn được tô điểm bằng các khoen kim loại tạo vẻ ngoài mạnh mẽ.

Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với những cô gái muốn thử nghiệm phong cách cá tính, có phần gợi cảm. Thay vì sử dụng nhiều màu sắc, cả bộ trang phục tập trung vào phom dáng, cấu trúc và những chi tiết trang trí ẢNH: @KOOKYHOUSE

Lựa chọn chân váy màu đen phù hợp sẽ giúp phái đẹp dễ dàng tạo nên vóc dáng thon gọn và nâng tầm gu ăn mặc hằng ngày. Chỉ cần lựa chọn một kiểu áo phù hợp và thay đổi cách sử dụng phụ kiện, món đồ tưởng chừng quen thuộc này vẫn có thể mang đến diện mạo mới mẻ mỗi lần xuống phố.



